Mhoni Vidente ve un lastimoso futuro para el hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa: ¿Qué pasará?

Mhoni Vidente compartió una predicción relacionada con el futuro del hijo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa, en medio de las polémicas recientes que han rodeado a la cantante y actriz tras la difusión de un video donde se muestra una pelea con el fallecido hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

LLa predicción de Mhoni Vidente sobre el hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa enciende las alertas. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa el polémico video?

Imelda Garza Tuñón habló sobre el video que fue difundido recientemente y que generó diversas reacciones en redes sociales, luego de que el material comenzara a circular tras una publicación de Javier Ceriani. La actriz y cantante explicó el contexto en el que fue grabado y aseguró que el video no se difundió de manera completa, además de señalar el origen del archivo y el acceso que, según dijo, existía al dispositivo donde estaba almacenado.

De acuerdo con Garza Tuñón, el video habría salido de un teléfono celular que, tras la muerte de Julián Figueroa, presuntamente solo tenía Marco Chacón, quien contaba con la clave de acceso. “Ese teléfono de donde se saca ese video, que aparte está sacado de contexto y no se pone completo, solamente lo tenía el señor Marco Chacón y solamente él tenía la clave porque yo se la di”, afirmó ante los medios.

Sobre lo que se observa en las imágenes, la actriz y cantante relató que corresponden a una discusión que inició en un restaurante y continuó en la calle. “En un restaurante, empezamos a discutir, me retiro del restaurante, sale y me persigue a la calle y me pega en la cara”, señaló.

Añadió que posteriormente regresó a su casa, donde se encontraba llorando mientras se arreglaba para un evento, y cuestionó la difusión del material al considerar que afecta a ambas partes. No entiendo por qué publicar eso, que nos deja mal a los dos, no solamente a Julián, o sea, nos deja mal a los dos”, detalló Garza Tuñón.

Mhoni Vidente advierte escenario difícil para el hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el hijo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa?

La controversia en torno a Imelda Garza Tuñón volvió a colocarse en el foco público luego de que Mhoni Vidente hizo predicción en la que se habla sobre una posible intervención de las autoridades en la custodia de su hijo. La declaración surge en medio de un contexto marcado por señalamientos, videos difundidos y una disputa mediática que involucra a distintos integrantes del entorno familiar.

De acuerdo con la predicción, la situación actual estaría relacionada con conflictos previos y con la exposición pública que ha rodeado el caso.

“Salió a relucir los videos porque ya es una guerra mediática entre Maribel, Marco e Imelda. Lo malo es que ahora sí le van a quitar el hijo a Imelda y no se lo va a quedar Maribel, va a estar en el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia), van a estar buscando a la abuelita de Imelda o al papá o alguien más, aquí la situación es que el niño sale perdiendo”, dijo Mhoni Vidente en Pregúntale a Mhoni.

En el mismo mensaje también se hizo referencia a antecedentes y a posibles consecuencias legales derivadas de la situación actual.

“Lo malo es que no va a acabar aquí, va a seguir estando en más polémica y sí le va a quitar al niño el DIF porque ya hay un pasado, una consecuencia de que ya le habían quitado al niño y ahora, con todo esto mediático, pues le van a decir ‘No estás bien’”, se indicó, aludiendo a un escenario que, según la predicción, mantendría el tema bajo atención pública.

Imelda Garza junto a Julián Figueroa, con quien llevaba una relación de más de 5 años. / Foto: FB/Ime Garza Tuñón

¿Quién acusó a Imelda Tuñón de golpear a su hijo?

Nagibe Abbud asegura que presenció violencia en el entorno de Imelda Garza Tuñón. Al referirse a los videos que han circulado recientemente, explicó que no se trató de material desconocido para ella y que su preocupación por la situación viene de tiempo atrás. “Ya había visto parte de estos videos, por eso estábamos tan preocupados. Así salgan más videos, inclusive hay cosas peores… pueden salir cosas peores”, afirmó.

En entrevista con Javier Ceriani, Abbud sostuvo que, desde su perspectiva, la existencia de pruebas no cambiaría la postura de Imelda Garza Tuñón. “Así le presentemos las pruebas así en la cara y le digamos: ‘Imelda, necesitas ayuda’, ella no lo va a aceptar”, expresó. Añadió que, a su juicio, negar los hechos ha sido una constante en esta situación. “Para ella es más fácil negarlo y decir que todos estamos en su contra, cuando es evidente que los únicos que hemos estado preocupados por los niños somos nosotros”, dijo.

Abbud también relató presuntos actos de violencia que, según afirmó, habría presenciado en distintas ocasiones. “Muchísimas veces toma alcohol y la vi peor usando drogas… Imelda cuando toma drogas le empieza a pegar a todo el mundo. Le pegó muchas veces a Julián enfrente de mí, le pegó inclusive al niño chiquito”, declaró, al reiterar que sus declaraciones parten de experiencias que asegura haber visto directamente.

