¿Imelda Tuñón estrena novio? Tras video comprometedor con Julián Figueroa, presume romántico detalle

Imelda Tuñón sigue dando de qué hablar. En medio de la polémica por el controversial video con el fallecido Julián Figueroa, ahora habría revelado que se dio una nueva oportunidad en el amor. Así fue como lo habría confirmado.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Mira: ¿Maribel Guardia sigue buscando la custodia de su nieto? Imelda Tuñon lo revela tras video filtrado

¿Imelda Tuñón presuntamente violentaba a Julián Figueroa?

Hace algunos días, el periodista Javier Ceriani filtró un par de videos para mostrar la supuesta violencia que Imelda Tuñón ejercía contra Julián Figueroa, quien dejó este mundo en abril de 2023.

En uno de los clips, se ve a la cantante en un aparente estado agresivo, golpeándose la cabeza contra el suelo, mientras que Julián le dice que ya tiene todo grabado en caso de que lo quiera denunciar por maltrato. En el segundo material, se observa al hijo de Maribel Guardia mostrando una mordida en su mano y explicando que lo habían “agredido”.

Todo esto, sumado a testimonios que aseguran haber presenciado la supuesta “inestabilidad” de Tuñón, ha hecho que muchos la acusen de haber sido la presunta “agresora” de Julián. Incluso, algunos la señalan como la presunta culpable de su deceso.

Por supuesto, Ime no dudó en defenderse y decir que las grabaciones estaban “sacadas de contexto”. Sostuvo que Figueroa era quien la agredía y afirmó que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, presuntamente fue quien compartió el material para perjudicarla, resaltando que tomará acciones legales.

Si bien Marco no ha dado una respuesta directa ante este asunto, Ceriani insiste en que él no fue quien le dio el material, sino un amigo de Figueroa.

No te pierdas: Examiga de Imelda Garza Tuñón dice que la cantante golpeaba a su hijo tras polémico video: “Hay cosas peores”

¿Imelda Tuñón confirma un nuevo romance?

En medio de toda la controversia, Imelda Tuñón usó sus redes sociales para presumir el ramo de flores que recibió recientemente. Si bien no quiso decir mucho acerca del obsequio, señaló que era su “San Valentín anticipado”.

Para muchos, esta es una señal de que ya tiene nuevo novio, un hecho que ha causado muchos comentarios divididos. Si bien algunos consideran que se “lo merece” en medio de tanto escándalo, otros afirman que primero debería resolver sus presuntos “problemas de ira y agresión” antes de tan siquiera contemplar tener otra pareja.

Hasta el momento, Tuñón no ha confirmado ni desmentido esto, por lo que todo queda en calidad de un simple rumor. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la joven desata rumores de romance.

Hace algunos meses, se le vio besándose con un hombre misterioso en un bar. En aquel entonces, se mostró muy ambigua a esclarecer si realmente era su pareja y solo se limitó a decir que tenía el derecho a ser feliz.

“Estoy feliz. Mientras no afecte a mi hijo ni a mi familia, mientras (sea) una persona respetuosa, una persona como digna de mí, porque yo no agarro cualquier pelafustán, bueno, solamente me tocó una vez, ya lo vieron en entrevistas. Él ya lo sabe. Fuera de eso, no le puedo decir más” Imelda Tuñón

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Imelda Tuñón perderá a su hijo por el polémico video?

Una de las dudas que más han surgido desde que salieron a la luz los videos es si Imelda Tuñón perdería por segunda vez a su hijo. El abogado David Torres, en entrevista para ‘Todo para la mujer’, declaró que las grabaciones no serían prueba suficiente para que le retiraran la custodia del menor.

Según el experto, se podría argumentar que las imágenes fueron tomadas previo al nacimiento del niño o cuando este no estaba en la casa. No obstante, mencionó que la autoridad sí podría iniciar una investigación para ver si realmente no se está ejerciendo una “violencia vicaria”.

Esto, a raíz del video que compartió Tuñón en el que su hijo habla mal de su abuela, Maribel Guardia. En caso de confirmarse una “alienación”, Imelda podría perder a su hijo otra vez.

Mira: Imelda Tuñón, tras filtrarse video comprometedor junto a Julián Figueroa, reacciona: “No hay pena en mí”