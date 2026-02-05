¿Maribel Guardia filtró el video de Imelda Tuñón y Julián Figueroa? La captaron viendo el material desde 2025

La controversia alrededor de Imelda Tuñón, Julián Figueroa y el entorno más cercano del cantante vuelve a encenderse, y ahora el foco no está solo en el contenido del video filtrado, sino en quién lo tenía y desde cuándo. Nuevas imágenes difundidas abrieron una línea de sospecha que sacude otra vez la disputa mediática y legal que rodea a la familia.

Mientras Imelda Tuñón sostiene que el video fue grabado por el propio Julián y utilizado como forma de presión, otras versiones apuntan a que el archivo habría circulado mucho antes de su publicación.

Mira: Alfredo Adame explota contra Imelda Garza y sale en defensa de Maribel Guardia: “Meto las manos al fuego”

Marco Chacón, Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Cuál es el video de Imelda Tuñón y Julián Figueroa que desató la polémica?

El llamado video de Imelda Tuñón y Julián Figueroa se volvió tendencia luego de que saliera a la luz un fragmento donde se aprecia una discusión intensa entre ambos dentro de una habitación. En el clip, que según se ha dicho habría sido grabado por el propio Julián, se observa a Imelda golpeándose la cabeza contra una toalla en el suelo mientras él le habla y le advierte que está registrando todo.

En el audio se escucha que ella le pide que se retire del cuarto o lo acusaría de maltrato. Él, por su parte, menciona que tiene pruebas para defenderse y afirma que en otra ocasión ella le habría arrojado acetona en los ojos. Estas imágenes fueron difundidas por el periodista Javier Ceriani, lo que detonó una ola de reacciones en redes sociales y programas de espectáculos.

Desde entonces, el video de la pelea entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón se convirtió en pieza central del conflicto público, pues se ha ligado a versiones sobre un posible divorcio y a acusaciones de manipulación emocional. Sin embargo, ninguna autoridad ha emitido una resolución judicial basada en ese material.

Mira: ¿Qué es el Implante de naltrexona y cuáles son sus riesgos? Este es tratamiento del hijo de Maribel Guardia

¿Maribel Guardia tenía el video de Julián e Imelda desde hace meses?

Aquí es donde el escándalo entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa toma un giro que muchos califican como explosivo. En el programa digital Kadri Paparazzi, los conductores conocidos como “el Lobo y el Chacal” mostraron imágenes captadas por su equipo en las que se ve presuntamente a Maribel Guardia comiendo con una mujer cuya identidad no fue revelada.

Según los presentadores, en ese encuentro la actriz mostró en su celular un video donde se observa una mano con una herida, imágenes que, afirman, coincidirían con el clip que después se filtró públicamente. Lo que más llamó la atención es la fecha: el material habría sido grabado desde el 4 de abril de 2025, es decir, varios meses antes de que el video se hiciera viral.

Durante la emisión, los conductores lanzaron cuestionamientos sin asegurar responsabilidades directas: “Ese celular es de Maribel, ¿y cómo sabemos que es de ella?, o podría ser del mismo Julián… aquí lo importante es quién está armando la campaña, cómo le están haciendo por todos lados para desma*ar a una persona que a toda costa quieren quitarle al niño… este video lo tenía Maribel o lo tenía Chacón”, expresaron.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el contenido exacto de ese video visto en el restaurante ni sobre si se trata del mismo archivo que circuló en medios.

¿Cómo reaccionó Imelda Tuñón al video de Julián Figueroa y a las acusaciones sobre la filtración?

En entrevistas recientes, Imelda Tuñón habló abiertamente del tema y sostuvo que el video fue grabado por Julián y usado como forma de chantaje. Además, negó que la herida en su mano fuera resultado de una agresión de él.

“Era justo el video donde se ve la mano, que fue la mordida de la perra y utilizó ese video para chantajearme a mi, o sea Julián grabó ese video para chantajearme a mi, esos dientes no son de humano, son de un perro…”, declaró.

También aseguró que, tras la muerte del cantante, decidió borrar el material que tenía de él, salvo algunas imágenes específicas.

“Cuando murió Julián, todo lo que tenía de él yo lo borré, excepto las fotos que me encontré de la cachetada que me dio en la calle que fue justo antes del evento que ustedes vieron en el video, pero todo lo demás yo lo borré, entonces también habla mucho del honor de Julián, por que en vida no lo publicó, fue otra persona que lo publicó se llamz Marco Chacón y es una tristeza que lo haya hecho”, dijo Imelda.

Te puede interesar: ¿Marco Chacón habría sido el causante de la muerte de Julián Figueroa? Imelda Tuñón lo acusa y él explota

Imelda Tuñón responde a Maribel Guardia de su última declaración sobre su nieto / Especial

¿Existen pruebas de quién filtró el video de Julián Figueroa e Imelda Tuñón?

Por ahora, el pleito entre Imelda Tuñón, Marco Chacón y Maribel Guardia, se mueve en terreno de declaraciones, los dichos en medios y el análisis de imágenes de paparazzi.

Hasta ahora no se ha presentado públicamente una prueba técnica que demuestre la ruta del archivo ni quién lo entregó a la prensa.