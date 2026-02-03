Imelda Tuñón publica FOTO lastimada tras filtración de video con Julián Figueroa y ¡va a demandar! “Tengo material”

Imelda Garza Tuñón rompió el silencio tras la filtración del video que mostraba una discusión con Julián Figueroa, publicando además una nueva fotografía relacionada con el episodio. La cantante compartió su versión de los hechos y relató lo que, según ella, ocurrió en aquel entonces, ¿qué dijo la exnuera de Maribel Guardia? Te contamos los detalles.

Imelda Tuñón aclara su postura tras filtración de video con Julián Figueroa. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el polémico video de Imeda Garza Tuñón y Julián Figueroa?

Hace algunas semanas, Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón declararon que Imelda Garza Tuñón presuntamente buscaba divorciarse de Julián Figueroa, e incluso que estaba en proceso de consultar a un abogado para lograrlo. Estas declaraciones generaron especulación sobre la situación personal de la pareja antes del fallecimiento del cantante en 2023.

En respuesta a los señalamientos, Imelda Garza Tuñón compartió una conversación que sostuvo con Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, días antes de su muerte, además de una fotografía en la que se muestra al cantante en su habitación. La imagen se difundió en medio de rumores sobre la vida personal de la pareja, incluyendo versiones que indicaban que dormían en cuartos separados.

Durante la mañana del lunes 2 de febrero, Javier Ceriani difundió un video en su canal de YouTube donde se ve a Imelda Garza Tuñón golpeándose la cabeza contra una toalla en el suelo, material que aparentemente fue grabado por Julián Figueroa, quien le advertía que tenía pruebas para defenderse en caso de cualquier acusación. En un fragmento del video, la cantante le pide al hijo de Maribel Guardia que se retire de la habitación o lo acusaría de maltrato, a lo que él responde que tiene evidencia y menciona un incidente previo en el que ella le habría arrojado acetona en los ojos.

Imelda Tuñón en el video filtrado por Ceriani. / Redes sociales

Imelda Garza Tuñón revela qué pasó en aquel entonces: ¿Qué dijo la viuda de Julián Figueroa?

Imelda Tuñón compartió a través de sus redes sociales recientemente fotografías en las que se puede ver su mejilla enrojecida y acompañó las imágenes con un relato sobre lo ocurrido antes de la difusión del video en el que se mostró golpeándose. La creadora explicó que los hechos no ocurrieron de manera aislada y detalló cómo se desarrollaron. “Esto fue lo que ocurrió antes del video, no pude ser yo sola porque estaba en la calle, me fui caminando hasta mi casa y traté de arreglarlo con maquillaje”, escribió.

En su relato, Imelda mencionó que la situación se intensificó tras el regreso de Julián Figueroa, quien reaccionó de manera confrontativa. “Luego llegó a gritarme y a decirme cosas horribles, lo amenacé con publicar esto y entonces dijo que me lo había hecho sola, el mismo tipo que me golpeaba en el estómago para que ‘no se notara’, me dijo que me lo había hecho sola”, señaló, describiendo los momentos previos a lo que se registró en el video.

La influencer también compartió cómo la experiencia afectó su estado emocional. “Creo que fue la primera vez que tuve un ataque de pánico. Si no me creen, no hay tema, pero tengo mucho más contenido y jamás permitan que sus suegras le digan que no provoquen con sus palabras a sus maridos, nadie las puede callar”, agregó, dejando en evidencia que posee más material relacionado con el episodio y su perspectiva sobre la dinámica familiar que vivió.

Mensajes de Imelda Tuñón. / Foto: Redes sociales

¿Imelda Garza Tuñón denunciará a Maribel Guardia y Marco Chacón?

Imelda Garza Tuñón anunció que iniciará acciones legales contra Marco Chacón, aclarando que no procederá en contra de Maribel Guardia. La influencer señaló en su canal de difusión que se manipuló contenido relacionado con su intimidad y la de Julián Figueroa, por lo que únicamente ella y el cantante habrían podido usar este material.

“Se manipuló contenido de la intimidad entre Julián y yo, solo él o yo hubiéramos podido usar eso, por lo tanto estaríamos procediendo de manera legal contra Marco Chacón, no contra Maribel”, declaró.

La actriz y cantante también desmintió las versiones sobre un presunto divorcio de Julián Figueroa, mostrando una captura de pantalla de mensajes de WhatsApp que le escribió el hijo de Joan Sebastian: “Te amo, nunca he estado enamorado como de ti. Te amo desde el primer momento en que te vi, odio haberte perdido por mi inseguridad. ¿Sabes cuánto te amo? Estoy solo, contigo no estaba, es duro saber quién eres, conocerte, a tu lado me conozco, me compruebo a través de tus ojos, me encantas porque siempre haces lo que piensas”, añadiendo que este tipo de mensajes no corresponden a alguien de quien se vaya a divorciar.

Además, Imelda Garza Tuñón afirmó que posee más material que podría revelar aspectos de Julián Figueroa, quién falleció el 9 de abril de 2023 debido a un infarto agudo al miocardio.

“Yo también tengo material que pudiera destruir a Julián, pero no me estoy peleando con él, además era una buena persona dentro de lo que su enfermedad le permitía, así que mi enfoque no puede ir hacia allá, tengo que ir por la cabeza de esto para que algún día podamos resolver el problema”, puntualizó Tuñón.

