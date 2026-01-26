Imelda Tuñón causa alerta; aparece con el rostro dañado tras polémica con Maribel Guardia: “Me cayó una bala”

Las polémicas entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia parecen multiplicarse con el paso de los meses. Y es que una reciente declaración hecha por la pareja del fallecido Julián Figueroa hizo un comentario que encendió las redes, asegurando que, presuntamente, Maribel pasaba la noche con hombres por medio de rifas. Tras la molestia de internautas por el “desatinado” momento, ahora es Garza Tuñón quien apareció recientemente en sus redes sociales y se mostró dañada en el rostro con la leyenda “bala perdida”. ¿Qué le pasó?

Exnovio de Imelda Tuñón asegura que fue presionado para ofrecer declaraciones en su contra / Facebook: Imelda Tuñon

¿Por qué Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón no llevan una buena relación?

En el pasado, Maribel Guardia e Imelda Tuñón mantenían una relación muy cercana. Se brindaron apoyo mutuo tras la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023. Sin embargo, la relación cambió drásticamente en enero de 2025.

En ese momento, Maribel interpuso una demanda contra Imelda, alegando que su exnuera no estaba en condiciones de cuidar a su nieto debido a supuestas adicciones. Maribel aseguró que no buscaba la custodia del niño, sino que deseaba que la joven recibiera tratamiento de rehabilitación. Durante ese proceso, la cantante fue separada del menor mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.

Por su parte, Tuñón negó las acusaciones y afirmó que la molestia de Maribel se debía a que ella había decidido mudarse de la casa familiar. Aunque con el tiempo recuperó la custodia del niño, las declaraciones enfrentadas continuaron.

La exparticipante de La Academia Venga la alegría también declaró que Marco Chacón, actual esposo de Maribel Guardia, presuntamente había sido infiel a la costarricense con una exalumna de su universidad y que habría manipulado el testamento de Julián Figueroa.

Como consecuencia de estas nuevas declaraciones, Marco señaló que ya había abogados involucrados. No dio detalles adicionales, pero se sospecha que podría tratarse de una nueva demanda.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y Canva

¿Por qué Imelda Tuñón apareció en redes con el rostro dañado?

Durante este lunes 26 de enero algunas imágenes compartidas por Imelda Tuñón en sus redes sociales oficiales, llamaron la atención de internautas. En ciertos vídeos se notaba que la cantante tenía morado en la parte superior de su labio, pero todo se tornó diferente cuando hace unas horas subió una historia con la leyenda: “ Bala perdida ”.

Pronto los usuarios en redes empezaron a especular con lo ocurrido, pero hace unos minutos Tuñón relató lo sucedido y aclaró la razón por la que aparecía con el labio lastimado:

Fui a un campo de gotcha. Me gusta lo peligroso, entonces me metí a jugar. (...) Me salgo de ahí y se supone que ya te puedes quitar el equipo (protección) Yo me quité la careta y estaba como levantada la malla que protegía la parte donde estaban jugando y me cayó una bala de pintura. Imelda Tuñón

Lo preocupante para Tuñón vino después, cuando el susto del momento la hizo creer que tenía los dientes rotos por el impacto: “ Sentí que se me destemplaron todos los dientes, corrí al baño diciendo ‘ya me rompieron un diente, qué horror’ ”, añadió Imelda.

Imelda Garza Tuñón apareció con golpe en el rostro / IG: imetuñon y canva

¿Quién es Imelda Garza Tuñón?

Imelda Garza Tuñón es una cantante y personalidad mexicana, reconocida por su participación en programas de entretenimiento televisivo y por su vínculo con la familia Figueroa.

Participó en el reality musical La academia, plataforma que impulsó su desarrollo artístico y le dio proyección a nivel nacional. Más adelante, permaneció activa en el ámbito del espectáculo, colaborando en diversos proyectos tanto musicales como televisivos.

Imelda contrajo matrimonio con Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y del reconocido cantautor Joan Sebastian.

