Imelda Garza Tuñón explota, otra vez, contra Maribel Guardia a un año del escándalo por su hijo: “El karma”

A un año de que se hizo público el conflicto legal entre Maribel Guardia y su exnuera Imelda Garza Tuñón, relacionado con la custodia y el bienestar del hijo de Imelda y fallecido Julián Figueroa, el tema volvió a colocarse en el centro de la polémica. En medio de este contexto, la viuda de Julián Figueroa explotó contra su exsuegra a través de un mensaje en sus redes sociales que llamó la atención y reavivó el interés en el proceso que ambas han enfrentado desde entonces, ¿qué dijo Imelda Garza Tuñón? Te contamos los detalles.

Un año del pleito legal: Imelda Garza Tuñón vuelve a arremeter sobre Maribel Guardia.

Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia en 2025?

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón se hizo público el 21 de enero de 2025, cuando la actriz y cantante originaria de Costa Rica informó a través de sus redes sociales oficiales que había actuado legalmente en contra de su exnuera.

En su mensaje, Maribel Guardia explicó que su decisión estaba relacionada con la protección de su nieto y dejó claro que no buscaba exponer detalles del caso ni afectar la imagen de Imelda Garza Tuñón. “No tengo afán de entrar en ningún detalle ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, expresó en ese momento.

Tras proceder legalmente, el menor permaneció durante un tiempo bajo el cuidado de Maribel Guardia, mientras las autoridades revisaban la situación. Sin embargo, a finales de febrero, el niño regresó con su madre luego de que un juez determinó que no existían pruebas suficientes para mantenerlo separado de Imelda Garza Tuñón. Con esa resolución, la custodia volvió a quedar a cargo de la madre del menor, en espera de que el proceso legal siguiera su curso conforme a lo establecido por la autoridad.

¡No se quedó callada! Imelda Garza Tuñón lanza mensaje tras pleito con Maribel Guardia. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Garza Tuñón en contra Maribel Guardia a un año del pleito legal?

A un año del conflicto legal que protagonizó, Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, decidió romper el silencio y compartir un extenso mensaje en redes sociales en el que expuso su versión de los hechos. La viuda de Julián Figueroa señaló que el proceso comenzó cuando intentó salir junto a su hijo de un lugar en el que, según sus palabras, ya no eran bienvenidos.

“Mañana se cumple un año de una injusticia por el simple hecho de que traté de escapar junto con mi hijo de una casa en la que ya no éramos bienvenidos”, escribió, al explicar que su decisión estuvo ligada al cumplimiento de una promesa hecha a una persona cercana que ya falleció.

“Mientras Marco Chacón entrenaba testigos, sacaba un supuesto nuevo dato diario y contrataba payasos sin credibilidad para ejercer violencia digital/mediática/psicológica en mi contra, sembraba terror y despilfarraba el dinero de Maribel Guardia para quedarse con mi hijo, usando a su esposa como escudo, como lo hacen los cobardes” Imelda Garza Tuñón

En su publicación, Imelda aseguró que el caso estuvo marcado por diversas irregularidades dentro del ámbito legal con “denuncias no ratificadas, falsedad de declaraciones y, por supuesto, mucho dinero de por medio se vieron involucrados logrando separarme de lo único que amo en el mundo, (su hijo)”, expresó. También señaló que durante ese periodo se le impidió cualquier tipo de contacto con el menor de edad, lo que, según dijo, tuvo consecuencias emocionales importantes para ambos, pues “Maribel Guardia me impedía cualquier tipo de comunicación con él”.

Tuñón afirmó que, mientras el conflicto se desarrollaba públicamente, ella decidió mantenerse llevar a cabo diversas acciones en silencio para comprender a fondo la situación. “Nosotros trabajábamos. Trabajábamos en silencio para ver cuál era el verdadero trasfondo del asunto, llené libretas de información y de diagramas”, compartió, y añadió que encontró fortaleza en su fe: “Encontraba en Dios la resiliencia necesaria para seguir sonriendo y luchando por mi hijo”. En ese contexto, también sostuvo que al menor se le habría hecho creer que ella lo había abandonado, situación que describió como dolorosa.

Finalmente, Imelda expresó que, con el paso del tiempo, las cosas han comenzado a acomodarse y que confía en que la justicia seguirá su curso. “El karma sucedió, todo se está poniendo en su lugar y la justicia poco a poco se está logrando”, escribió, al tiempo que aseguró no desear daño a quienes estuvieron involucrados. Cerró su mensaje reafirmando su fortaleza personal: “Luchar contra monstruos no es fácil, pero tampoco imposible. Hoy soy más fuerte que nunca y no pienso perder ninguna batalla que se ponga en mi camino”, acompañando sus palabras con un llamado a no rendirse.

¿Por qué Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia se reencontraron en los tribunales?

El pasado 20 de octubre se dio un reencuentro entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón en los tribunales, en medio del proceso legal relacionado con la herencia de Julián Figueroa. TVNotas fue testigo de la presencia de ambas en el juzgado noveno de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, a donde acudieron para atender asuntos vinculados con el testamento del hijo de Joan Sebastian. De acuerdo con lo documentado, Maribel Guardia llegó acompañada de su esposo, Marco Chacón, y fue de las primeras en presentarse ante las autoridades.

Minutos después, Imelda Garza Tuñón arribó al juzgado para rendir su declaración correspondiente dentro del mismo procedimiento. Las imágenes captadas muestran que cada una siguió el protocolo legal establecido, sin que se registraran intercambios públicos entre ellas. Hasta el momento, ninguna ha ofrecido declaraciones adicionales sobre el estado del proceso ni sobre los acuerdos que se buscan alcanzar, aunque se ha señalado que ambas coinciden en que el patrimonio de Julián Figueroa sea administrado en beneficio del hijo que dejó.

En ese contexto, Maribel Guardia habló con la prensa sobre la relación con su nieto y el distanciamiento que surgió tras el conflicto con su exnuera. La actriz compartió que no sabe si volverá a verlo, pero expresó lo que significó para ella el tiempo que convivieron. “No sé si lo voy a volver a ver. Me llevo lo mejor de ese niño, lo tuve desde que nació hasta los ocho años. La infancia es lo más lindo de una persona”, declaró, al referirse a la etapa que compartió con el hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón.

