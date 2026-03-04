José Manuel habría demandado a Imelda Tuñón por violencia familiar: ¿Qué pasará con su hijo si va a la cárcel?

Imelda Tuñón enfrenta un nuevo problema legal. Y es que luego de que José Manuel Figueroa iniciara un proceso legal en su contra por daño moral, se da a conocer que presuntamente la demandó penalmente por los delitos de violencia familiar y violencia mediática, lo que la pondría en riesgo de recibir una pena en prisión.

Entre las dudas que más han surgido sobre este asunto está lo que pasaría con su hijo, en caso de que perdiera el caso legal y tuviera que pagar una condena en prisión. Esto es lo que se sabe.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Por qué Imelda Tuñón está siendo demandada por José Manuel Figueroa?

A través de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani mencionó que José Manuel Figueroa asistió el pasado 3 de marzo a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para interponer una demanda contra Imelda Tuñón.

“José Manuel Figueroa fue con todo, con el abogado Roberto Gallardo, va y mete tremenda denuncia y lo acepta la fiscalía. Esto no es viejo, esto es nuevo, es de ayer…denuncia por violencia familiar contra Imelda Tuñón” Javier Ceriani

Mostró el documento legal de la querella, en la que se solicitan “actos de investigación que se estimen pertinentes para el esclarecimiento de los hechos en contra de Imelda Andrea Garza Tuñón y los que resulten responsables”.

Ceriani explicó que José Manuel presuntamente ya había interpuesto una “denuncia por daño moral en una corte civil”, pero que “la que estaba presentando es penal y grave porque, como ellos son familiares, le entra la denuncia de violencia familiar por haber sido esposa de su hermano muerto”.

Esto significa que, en caso de que pierda el nuevo proceso, podría ir a la cárcel. De acuerdo con sitios especializados en derecho, la pena por el delito de violencia intrafamiliar va desde “los tres hasta los siete años en prisión”.

¿Maribel Guardia tendrá la custodia de su nieto si Imelda Tuñón va a la cárcel?

Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha respondido ante la aparente denuncia penal en su contra. Sin embargo, las especulaciones en redes sociales no han parado. Muchos se han preguntado qué pasará con su hijo, en caso de que vaya a prisión.

De acuerdo con Javier Ceriani, la familia de Tuñón presuntamente no sería apta para cuidar al menor, ya que, supuestamente, los padres de la joven serían sumamente agresivos. La mamá, en especial, presuntamente, tendría problemas con el consumo de alcohol.

La opción más pertinente sería Maribel Guardia, quien lo cuidó temporalmente cuando Imelda era investigada por, presuntamente, no ser una madre apta. No obstante, nada de esto está confirmado.

En tanto que los usuarios en redes sociales ya han elegido bandos. Si bien algunos todavía apoyan a Tuñón y creen que todo es parte de una “campaña” para perjudicarla, otros consideran que el menor está en peligro con ella y opinan que debe regresar con su abuela materna.

Recordemos que, en los últimos meses, han resurgido acusaciones que señalan a Imelda por ser violenta y consumir sustancias ilícitas, lo que ha desatado más polémica en su contra.

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Por qué José Manuel Figueroa está enojado con Imelda Tuñón?

Todo el pleito entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón comenzó después de que ella lo acusara públicamente de que supuestamente habría abusado del fallecido Julián Figueroa. En aquel entonces, se filtró un audio de la joven asegurando que Maribel Guardia sabía de toda esta situación, pero no quiso decir nada para evitar problemas.

Aunque al principio afirmó que la grabación era falsa, poco después admitió su autenticidad y reafirmó los señalamientos. José Manuel negó todo y comenzó un proceso legal por daño moral.

El cantante se dijo muy decepcionado por toda esta situación, ya que siempre fue solidario con Imelda y hasta la apoyó en la polémica relacionada con la herencia de Julián.

Recientemente, una fuente anónima contó para TVNotas que José Manuel quiere una orden de arraigo para la joven, pues quiere evitar que huya del país.

“Para que ella se abstenga de ausentarse de su domicilio, tiene que dar la cara y responder la demanda a la brevedad. Tampoco puede vender ninguna de sus propiedades hasta que se defina su situación, y debe presentarse ante las autoridades. José Manuel pedirá que se cite a algunos periodistas, para que rindan su testimonio. Ojalá todo termine bien y que Imelda ya entienda la lección”. Fuente a TVNotas

