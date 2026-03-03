¿Imelda Tuñón mintió sobre su edad? Resurge video y declaraciones de Maribel Guardia que desatan debate

Imelda Tuñón vuelve a colocarse en el centro de la conversación digital. En las últimas horas, un video difundido en TikTok recopiló fragmentos de entrevistas donde la actriz y cantante asegura tener 26 años, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales sobre su edad real.

Imelda Tuñón comparte momento con su hijo en medio de controversia familiar. / Foto: Redes sociales

¿Por qué dicen que Imelda Tuñón miente sobre su edad?

La polémica comenzó a viralizarse a partir de un video publicado en TikTok por la usuaria mariana.parra13. En el material se muestran fragmentos de distintas entrevistas realizadas a Imelda Tuñón desde 2018 hasta 2023.

En una conversación con la periodista Matilde Obregón, se escucha a Imelda responder que tiene “26 años”. Posteriormente, en otra entrevista realizada en 2023 con la misma comunicadora, donde promocionaba su carrera como cantante y actriz, volvió a asegurar que tenía 26 años. Incluso comentó que en ocasiones olvidaba su edad y decía tener 25.

El video también incluye la respuesta que dio a una usuaria en redes sociales que cuestionó su forma de vestir. En ese intercambio, Imelda reiteró que tenía 26 años y que su estilo correspondía a personas de esa edad.

A partir de estas declaraciones, usuarios comenzaron a señalar que desde 2018 ha mencionado la misma edad en distintos momentos, lo que generó dudas y comentarios sobre la veracidad de sus palabras.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la edad de Imelda Tuñón?

En medio de la conversación digital, se retomaron declaraciones que habría hecho Maribel Guardia en 2025. En ese momento, al referirse a Imelda, expresó:

“tiene responsabilidad de cuidarse, es adulta, es mayor de edad, tiene 33 años”. Maribel Guardia

Dichas palabras fueron interpretadas por internautas como una referencia directa a la edad real de Imelda. Si la cifra mencionada por Maribel Guardia corresponde a 2025, este año estaría por cumplir 34 años.

Estas declaraciones contrastan con la información que aparece en buscadores, donde se indica que nació en 1996 y que actualmente tiene 29 años. La diferencia entre ambas versiones avivó aún más el debate en plataformas digitales.

Hasta el momento, ni Imelda Tuñón ni Maribel Guardia han emitido un nuevo posicionamiento público sobre el tema tras la reciente viralización del video.

Las polémicas entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia siguen. / Foto: Redes sociales

¿Cuántos años realmente tiene Imelda Tuñón?

En internet circulan al menos tres versiones distintas sobre la edad de Imelda Tuñón:



La información de Google señala que nació el 5 de diciembre de 1996, lo que indicaría que tiene 29 años. Las declaraciones retomadas de Maribel Guardia en 2025 apuntan a que tendría 33 años en ese momento. Una versión difundida en el video viral indica que una persona habría localizado su CURP en línea y que su año de nacimiento sería 1991, lo que implicaría que estaría por cumplir 35 años.

Sin embargo, la información sobre la supuesta CURP no ha sido confirmada oficialmente y tampoco existe un documento público validado que respalde esa versión. La artista no ha salido a confirmar ni a desmentir los datos que circulan.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios escribieron: “Es que es del 29 de febrero, no ha cumplido años aún”, “se ve de unos 39 años”, “yo le creo a Maribel Guardia”, “¿y qué tiene? Todos mentimos con la edad”, y “cada año cumple los mismos”.

