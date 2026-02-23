José Manuel Figueroa demanda a Ime Tuñón, ¡Reclama millones y ¿que la encierren?!

El problema que provocó el enojo y la acción legal de José Manuel Figueroa en contra de Imelda Garza Tuñón, viuda de su hermano, Julián Figueroa (†), fueron unas declaraciones y audios filtrados en los que ella lo acusó de presuntamente haber abusado sexualmente de su hermano cuando este era menor de edad.

José Manuel negó rotundamente estas acusaciones y las calificó de falsas y difamatorias. Como respuesta, interpuso una demanda civil por daño moral contra ella, con el argumento de que se está atacando su dignidad y la memoria de su hermano.

No te pierdas: ¿Julián Figueroa fue asesinado? Supuesta amiga destapa oscura teoría sobre su muerte: “Deberían investigarlo”

De izquierda a derecha: Joan Sebastian, Julián y José Manuel Figueroa. / Archivo TVNotas

¿Por qué José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón?

Una examiga de Imelda Tuñón y conocida de José Manuel Figueroa asegura que la viuda de Julián la está pasando muy mal, porque él ya procedió en su contra: “Imelda ya recibió la demanda por daño moral. José Manuel hizo mención en su demanda de todas las disputas familiares en las que ha estado involucrado y que son del dominio público, y menciona el audio que Imelda filtró y que, después, ella dijo que fue hecho con IA. Ahora se quiere salvar”.

La fuente sostiene que José Manuel se enteró porque algunos amigos, familiares y periodistas le mandaron mensajes diciendo que estaba siendo víctima de algo delicado: “Se molestó mucho con Imelda. También porque varios medios retomaron la noticia. Esto obra en la demanda. José Manuel mandó las capturas de Whatsapp donde los periodistas le pedían entrevistas. Las utilizará como pruebas”.

Va a solicitar una remuneración por daño moral: “Por estas acusaciones, le han sido canceladas presentaciones y contrataciones de disqueras y empresas, pues su dignidad e imagen se han visto afectadas, y está expuesto a violencia digital y acoso mediático. José Manuel presentó los contratos cancelados por más de ¡5 millones de pesos!”.

Imelda tiene que comprobar todo lo dicho en ese audio, o tendrá que pagar una suma millonaria: “También él pide que se le investiguen las propiedades que tiene ella para asegurar el pago por daño moral y los contratos caídos. Tendría que pagar los gastos y costos de los abogados de él. Imelda está metida en tremendo lío, por querer limpiar su imagen tras el video donde supuestamente se golpea, y buscar inculpar a otros para desviar la atención. Se está hundiendo solita”.

Finalmente, nuestra fuente asegura que José Manuel pidió que se le conceda arraigo a Imelda: “Para que ella se abstenga de ausentarse de su domicilio, tiene que dar la cara y responder la demanda a la brevedad. Tampoco puede vender ninguna de sus propiedades hasta que se defina su situación, y debe presentarse ante las autoridades. José Manuel pedirá que se cite a algunos periodistas, para que rindan su testimonio. Ojalá todo termine bien y que Imelda ya entienda la lección”.

No te pierdas: Nuevo audio de Imelda Tuñón: habla de supuesta sobredosis de Julián Figueroa y pagos para evitar autopsia

Comunicado de José Manuel Figueroa. / Archivo TVNotas

¿Cómo fue la relación de Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

2013: Imelda Tuñón y Julián Figueroa

Mayo de 2017: Nació su primogénito.

Agosto de 2017: Se casaron por lo civil en Monterrey, en un evento privado.

24 de noviembre de 2021: Celebraron su aniversario (de novios) con una cena romántica.

Agosto de 2022: Se dijo que Julián fue infiel y que Imelda le advirtió que, si no cambiaba, se divorciaban.

9 de abril de 2023: Fallece Julián debido a un infarto de miocardio. No hubo funeral. Fue cremado y sus restos reposan en casa de su mamá .

. Enero de 2025: Inició la guerra mediática entre Imelda y Maribel Guardia por la custodia del hijo de Julián y el testamento del cantante.

No te pierdas: José Manuel Figueroa revela promesa que Imelda Tuñón hizo a Julián Figueroa ¿en su lecho de muerte?

Julián Figueroa e Imelda Tuñón se conocieron en 2013. / Archivo TVNotas

¿Cómo va la guerra mediática de Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Tras el fallecimiento de Julián, Imelda Tuñón

Noviembre de 2023: Maribel publicó un video vestida de ‘Catrina’ junto a su nieto. La madre de Imelda (Imelda Tuñón Jáuregi) comentó en Facebook frases como: “Que se vaya sola al más allá” y “Váyase sola, comadre”.

Enero-Mayo de 2024: La prensa notó que Imelda ya no aparecía con tanta frecuencia en las celebraciones familiares de los Guardía-Chacón.

Julio de 2024: Imelda fue captada de la mano del joven Francisco Fernández Tovar.

Enero de 2025: Maribel interpuso una denuncia penal y acciones legales contra Imelda, alegando que buscaba la protección e integridad de su nieto, al señalar problemas de salud y abuso de sustancias por parte de Imelda. El menor fue separado de su mamá 38 días.

al señalar problemas de salud y abuso de sustancias por parte de Imelda. El menor fue separado de su mamá 38 días. Marzo de 2025: Imelda recuperó a su hijo, ya que las autoridades determinaron que el niño debería permanecer con ella.

Octubre de 2025: La disputa se extendió no solo por la custodia, sino también por la herencia de Julián Figuero a.

a. Febrero de 2026: Imelda pide una pensión alimenticia de 100 mil pesos mensuales y Maribel asegura que esto debe resolverse ante un juez. Asegura que ella no busca quitarle al menor.

Febrero de 2026: Surge un video en donde aparentemente se ve a Imelda azotando su frente contra el piso. Se desata la guerra e Imelda busca culpar a Marco Chacón de la muerte de Julián.

No te pierdas: Amiga de Julián Figueroa confirma que sí fue abusado ¿por José Manuel Figueroa?: “Es una cobardía”

Maribel Guardia, Marco Chacón e Imelda Tuñón mantienen un pleito desde la muerte de Julián Figueroa. / Archivo TVNotas

¿Cuáles fueron los conflictos que hubo en la familia de Julián Figueroa?

Desde la muerte de Joan Sebastian (13 julio 2015), hubo enfrentamientos entre Julián Figueroa, Maribel Guardia, Marco Chacón, Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa.

Se presentaron tensiones debido a la distribución de la herencia de Joan Sebastian y diferencias entre José Manuel y sus hermanos, incluido Julián.

Tras discrepancias por el manejo del patrimonio de Joan, Julián y su madre, Maribel, buscaron proteger sus derechos frente a otros familiares.

José Manuel tuvo roces mediáticos con Maribel debido a comentarios sobre la vida y muerte de Julián.

Tras el fallecimiento de Julián (9 abril 2023), surgieron problemas en la relación de Maribel con la viuda, Imelda Tuñon, por la custodia y bienestar de su hijo, así como temas de herencia y pagos de pensiones alimentarias, que incluyen 100 mil pesos que Imelda solicita al mes para el menor.

Marco Chacón, esposo de Maribel, ha tenido que mediar dichos conflictos, pero Imelda entró en guerra tanto con Maribel como con él.

Imelda apareció en un video aparentemente golpeándose contra el piso.

Imelda señala a Marco Chacón

Imelda ha filtrado audios en redes y medios de comunicación.

No te pierdas: ¿Imelda Tuñón reaccionó a la demanda de José Manuel Figueroa? Habría lanzado dardo con su hijo tras polémica

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.