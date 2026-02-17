¿Imelda Tuñón responde a demanda de José Manuel Figueroa? Lanza nueva denuncia en redes

Hace unos días José Manuel Figueroa oficializó su demanda contra Imelda Tuñón luego de que esta lo acusara de que presuntamente habría abusado de Julián Figueroa cuando era niño. Ahora Imelda sorprende al lanzar nueva acusación ¿contra el hijo de Joan Sebastian? Te contamos.

¿Por qué José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa?

En el pasado, según José Manuel Figueroa fue el principal defensor de Imelda Tuñón, principalmente en lo que respecta a la sucesión testamentaria de su papá, Joan Sebastian. No obstante, todo cambió hace algunas semanas, cuando se filtró un audio de ella señalándolo de presuntamente haber tocado sin su consentimiento a Julián.

En el material, se le escucha decir a la joven que Maribel Guardia, madre de Julián, sabía de esta presunta situación, pero que no quiso decir nada para evitar problemas familiares.

Al principio, Tuñón intentó negarlo, asegurando que la grabación era falsa y creada con inteligencia artificial. Sin embargo, después admitió con Gustavo Adolfo Infante que todo era real y reafirmó su acusación contra José Manuel.

Ante esto, el intérprete de ‘Expulsado del paraíso’ dijo sentirse muy traicionado por Imelda. Negó los señalamientos y sostuvo que iniciaría una batalla legal. Dejó claro que desea una “disculpa pública” o “cárcel”.

Mira: ¿Imelda Tuñón y Jorge Baruch en pleno pleito con José Manuel Figueroa se confirma su romance? Él ya habló

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón / Redes sociales

Imelda Tuñón rompe el silencio y lanza nueva acusación en sus redes

Tras varios días sin reaccionar a las declaraciones de José Manuel Figueroa, Imelda Tuñón compartió en sus redes que ha sido víctima de mucho hate, pero no por personas reales, sino por bots creados para atacarla en sus cuentas de redes. No solo eso, también buscan pelearse con sus seguidores que la defienden de estos bots.

“Hay mucha gente que me está defendiendo a capa y espada, primero les agradezco muchísimo, los quiero mucho, pero les explico que se están peleando con inteligencia artificial. Les explico que así funcionan los bots: les meten el patrón de lo que tienen que decir a mi cuenta y con mi foto, y cuando ustedes se pelean con estos, están programados para responder inteligentemente”.

Imelda Tuñón aseguró que ha descubierto al menos 53 perfiles falsos que la han insultado en las últimas horas.

“Agradezco mucho que me pongan comentarios positivos, pero no se peleen con bots porque no existen, no son personas. Déjenme decirles que entre ayer y hoy encontré 53 cuentas falsas que me han estado insultando, pero no se peleen con robots; ellos son comprados por gente que no me quiere, gente que me quiere hacer daño y no quieren que tenga trabajo”, comentó Imelda en sus historias de Instagram.

Mira: Nuevo audio de Imelda Tuñón: habla de supuesta sobredosis de Julián Figueroa y pagos para evitar autopsia

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué pidió Imelda Tuñón a sus seguidores tras denunciar bots en su cuenta?

Imelda Tuñón volvió a encender las redes sociales al hacer un llamado a sus seguidores para que la apoyen de manera positiva en medio de la polémica generada por cuentas falsas. La actriz explicó que muchos de los ataques provienen de bots comprados por personas que buscan dañar su imagen, y destacó que sus fans pueden contribuir de forma constructiva.

De esta manera, señaló, se logra contrarrestar la manipulación de contenido y los mensajes negativos que circulan sobre ella.

“En lo que sí me pueden ayudar es dejando un buen comentario, porque están cortando partes de mis entrevistas poniendo solo lo que conviene, eso me ayuda a que no se peleen con gente que no existe”, explicó en sus historias de Instagram.

Mira: ¿Imelda Tuñón reaccionó a la demanda de José Manuel Figueroa? Habría lanzado dardo con su hijo tras polémica