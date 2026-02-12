¿Imelda Tuñón reaccionó a la demanda de José Manuel Figueroa? Habría lanzado dardo con su hijo tras polémica

La actriz y cantante Imelda Garza Tuñón publicó un video en sus redes sociales donde compartió un momento con su hijo, en medio de las polémicas que surgieron tras la muerte de Julián Figueroa y la acusación que hizo contra José Manuel Figueroa. La grabación fue difundida mientras su nombre continúa tendencia por los señalamientos recientes y el proceso que ha enfrentado contra Maribel Guardia y Marco Chacón.

Imelda Tuñón sube video con su hijo y vuelve a generar conversación en redes. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Garza Tuñón sobre José Manuel Figueroa?

El pasado 5 de febrero se dio a conocer una conversación atribuida a Imelda Garza Tuñón en la que habla sobre Julián Figueroa y menciona un señalamiento contra José Manuel Figueroa. El audio comenzó a circular públicamente y generó reacciones debido a lo que ahí se escucha respecto a hechos que, según sus palabras, habrían ocurrido en el entorno familiar.

En la grabación, Imelda se refiere a un presunto abuso y menciona que su madre habló con ella sobre el tema. También señala que, de acuerdo con lo que expresa en el audio, se conocía quién habría sido el responsable y cuestiona que no se hubiera actuado al respecto.

“El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: “mamá, me violaron”, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada’. Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo, eso no esta bien”, se escucha en el audio atribuido a Imelda Garza Tuñón.

Ante esto, José Manuel Figueroa no tardó en responder y lanzar una fuerte advertencia a la exnuera de Maribel Guardia. Esto en una llamada que tuvo con Javier Ceriani:

“Esa mujer está perdida...Yo era quien más la defendía en la sucesión. No lo entiendo, te lo juro. Subió el video y lo bajó luego, luego. Yo estoy viendo con mis abogados para que chequen este tema. Luego dijo que era Inteligencia Artificial… Yo creo que como que lo hizo como queriendo chi… a Maribel. Yo creo que trae un pi… viaje de LSD”, se escucha en el video difundido en las redes sociales de Ceriani.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón enfrentan diversas polémicas y pleitos legales tras la muerte de Julián Figueroa. / Foto: Redes sociales

¿Imelda Garza Tuñón respondió a la advertencia de José Manuel Figueroa?

Aunque la joven no respondió directamente, Imelda Garza Tuñón compartió un video en el que mostró un momento con su hijo mientras él le entregaba corazones hechos de papel. En la grabación se observa al menor de edad explicarle lo que preparó y la reacción de ella al recibir el detalle, en una escena en la que se pueden ver las manitas del niño que difundió a través de sus redes sociales, lo cual fue considerado por usuarios como una indirecta a José Manuel Figueroa.

“Enséñame qué me hiciste”, se le escucha decir a la cantante y actriz, mientras que su hijo le responde “Te hice un corazón, me costó mucho, pero adentro de esto, hay otro”, a la par que le muestra la figura muestra las figuras de papel. Acto seguido Imelda Tuñón responde “Ay, qué bonito, te amo mucho, mucho, mucho” y él contesta: “Te amo”.

En la descripción del video, Imelda escribió: “El cielo es aquí, tú creas tu realidad y la mía es preciosa. Ese corazón de papel vale más que un millón de diamantes”. La publicación se dio en un contexto en el que su nombre ha estado presente en la conversación pública por distintos temas familiares. Sin embargo, la actriz no se ha pronunciado directamente a las advertencias de José Manuel Figueroa.

Julián Figueroa e Imelda Tuñón comenzaron su relación desde 2013. / Foto: Redes sociales

¿Maribel Guardia quiere la custodia de su nieto?

Imelda Garza Tuñón afirmó que Maribel Guardia continúa con el proceso legal para obtener la custodia de su nieto. La actriz y cantante señaló que, pese a lo que se ha dicho públicamente, el trámite sigue en curso y forma parte de un asunto que permanece en manos de sus representantes legales.

“No ha desistido. Ella dice que sí. Ella incluso siento que me está mandando mensajes de trampa, porque me pone así como que: ‘Tú sabes que nunca he buscado la custodia’ y no sé qué, pero legalmente sí sigue buscando la custodia”, dijo Tuñón durante una entrevista con medios de comunicación.

También explicó que no puede ofrecer más detalles debido a que el caso continúa en proceso y sus abogados serán quienes informen lo correspondiente. “De esto ya no les puedo decir más porque mis abogados en unos días yo creo que van a dar algunas declaraciones y yo estoy esperando a que ellos lo hagan. Yo no soy abogada, la verdad es que sé muy poco y pues los voy a desinformar nada más. Entonces yo no quiero desinformar al público”, puntualizó Garza Tuñón.

