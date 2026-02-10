Excolaborador de Venga la alegría asegura que Imelda Tuñón llegaba “oliendo a hierba” al foro

La semana pasada fue especialmente intensa para Imelda Tuñón, quien desató el escándalo tras protagonizar varias controversias. Por un lado, el periodista Javier Ceriani filtró un video en el que se le ve golpeándose la cabeza completamente descontrolada.

Además, también salió a la luz un audio de una llamada telefónica en la que la cantante acusa a José Manuel Figueroa de que presuntamete habría abusado de Julián Figueroa cuando era niño, declaraciones que desataron la molestia del hijo de Joan Sebastian, quien aseguró tomará cartas en el asunto en el aspecto legal.

Sin embargo, en medio de la polémica que rodea a Imelda Tuñón, quien ha negado tener problemas de adicción, Gabo Cuevas, excolaborador de Venga la alegría, lanzó fuertes declaraciones sobre la experiencia que vivió con ella durante su paso por el matutino, donde la cantante participó en el reality “Venga la alegría: La academia”.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre los supuestos problemas de adicción de Imelda Tuñón?

A inicios del año pasado, Maribel Guardia interpuso una demanda contra su exnuera con el argumento de proteger el bienestar de su nieto. Según explicó la actriz costarricense, su intención nunca fue separarlo de su madre, sino resguardar su integridad ante lo que consideraba un entorno preocupante. Guardia aseguró que Imelda Tuñón no estaba del todo apta para cuidarlo, pues, según sus palabras, “tristemente Imelda tiene problemas de alcohol y de drog...”.

Añadió que conocía del tema porque su hijo Julián “era adicto” y fue “doble A”. También reveló que Imelda Tuñón había llegado a chocado el auto de Marco Chacón por manejar en presunto estado de ebriedad. Por este motivo, pidió publicamente a Imelda que se sometería a rehabilitación.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y Canva

¿Qué respondió Imelda Tuñón a sus supuestos problemas de alcohol y sustancias?

Imelda Tuñón ha negado públicamente y en repetidas ocasiones cualquier consumo de dro..., especialmente después de que Maribel Guardia y otros testimonios pusieran en duda su comportamiento.

La cantante afirmó que las acusaciones en su contra eran parte de una campaña de desprestigio. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, cuando le preguntaron de manera directa si consumía sustancias, respondió tajante: “No, por supuesto que no… No me drogo y no lo voy a hacer jamás”.

Además, Tuñón ha manifestó su molestia porque, aseguró, se tomaron decisiones legales y mediáticas sin que primero se le realicen pruebas médicas. Incluso, ha exigido públicamente que le hagan exámenes toxicológicos para demostrar su inocencia. “Si quieren, que me hagan antidoping, lo que sea”, ha reiterado en distintas ocasiones.

Con la intención de frenar los rumores, el 1 de febrero de 2025 compartió en sus redes sociales los resultados de estudios realizados en dos laboratorios distintos.

De acuerdo con los documentos, ambos arrojaron resultados negativos para sustancias como anfetaminas, cocaína, marihuana, benzodiacepinas y opiáceos. Con ello, buscó demostrar que no existe ningún consumo de sustancias en su organismo.

Maribel Guardia habría filtrado a Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre Imelda Tuñón y su paso por “Venga la alegría: La academia”?

Gabo Cuevas, periodista que trabajó en el matutino reveló en su canal de YouTube, que durante el tiempo que Imelda Tuñón participó en “Venga la alegría”, le consta que presuntamente siempre llegaría “oliendo a hierba” al foro de “Venga la alegría” y que la producción se daba cuenta a la hora de grabar con ella.

“Yo sé que esto nunca lo van a decir en ‘Venga la alegría’, pero cuando yo estuve en ese programa —y esto dicho por realizadores y gente de producción— Imelda llegaba oliendo a hierba, y no es mentira. Cuando yo me enteré, porque obviamente la producción lo comentaba, mis compañeros me decían: ‘No sabes, era bien complicado, porque llegaba oliendo a hierba, hasta con los ojos rojos’.Ella dice que nunca ha consumido y tenemos que creerle, pero lo que te digo es cierto. La producción sabe que no miento. Jamás diría algo que afecte a un proyecto que quiero mucho”, comentó Gabo.

Cabe señalar que en aquel reality que se trasmitió en 2024, Imelda Tuñón fue muy criticada por cantar desafinada durante las presentaciones. Asimismo, se señaló que la joven presuntamente culpaba a todos de no lograr cantar bien.

Al momento, Imelda Tuñón no se ha pronunciado a estas polémicas declaraciones. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

