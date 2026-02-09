Amiga de Julián Figueroa confirma que sí fue abusado ¿por José Manuel Figueroa?: “Es una cobardía”

En los últimos días, se comenzó a especular que, presuntamente, José Manuel Figueroa habría tocado sin su consentimiento a su hermano, el fallecido Julián Figueroa. Esto, a raíz de que se viralizara un audio atribuido a Imelda Tuñón, exesposa de Julián, en el que lo acusaba de este delito.

En medio de la guerra de dimes y diretes que provocó este material, una amiga de Julián Figueroa confirma que presuntamente sí habría sido “abusado”, ¿por José Manuel? Esto es todo lo que dijo.

Imelda Tuñón, Julián Figueroa e Ime Tuñón / Especial

Lee: José Manuel Figueroa “se agarró del chongo” con Maribel Guardia por Imelda Tuñón; confirma batalla legal

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre el presunto abuso que sufrió Julián Figueroa?

A través de redes sociales, se filtró un audio, aparentemente, de Imelda Tuñón acusando a José Manuel Figueroa de presuntamente haber abusado de Julián Figueroa. No solo eso, también habría dicho que, supuestamente, Maribel Guardia, madre del hoy occiso, sabía todo y no quiso decir nada para no crear más conflictos familiares.

“Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: “mamá, me violaron”, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada’. Me dice: ‘Yo hubiera ido y le saco los ojos’ pero por no meterse en problemas con la familia se quedó callada. Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo, eso no está bien”, se escucha.

En un inicio, aseguró no saber de la existencia de dicho material y hasta afirmó que había sido creado con “inteligencia artificial”. No obstante, en una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante sostuvo que todo era real.

“Se lo dijo a su mamá, se lo dijo a dos de sus hermanas, se lo dijo a muchos amigos suyos y uno de ellos incluso está dispuesto a hablar. Me dijo que no le gustaría tocar tanto ese tema, pero está dispuesto a hablar porque me están jugando muy sucio, y la verdad es que sí” Imelda Tuñón

Sobre los motivos por los que primero lo había negado, dijo que no quería tener más problemas y que la plática filtrada era “privada”, pero, como ahora se hizo público, sentía la obligación de romper el silencio.

José Manuel Figueroa / IG: @josemanfigueroa.expdelparaiso

No te pierdas: Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa con desgarrador mensaje en medio de señalamientos de Imelda Tuñón

¿Qué dijo la amiga de Julián Figueroa sobre el presunto abuso a Julián Figueroa?

En entrevista con Javier Ceriani, una mujer identificada como Laura y que se dijo haber sido amiga de Julián Figueroa aseguró que este último presuntamente sí fue abusado, pero no por su hermano, José Manuel Figueroa.

La chica, quien optó por permanecer en el anonimato, sostuvo que las acusaciones contra José Manuel eran una “cobardía” y un intento “desesperado” de Imelda Tuñón por poner “las cosas a su favor”. Afirmó que el único abuso que sufrió Julián fue por parte de Imelda, ya que esta presuntamente lo maltrataba y agredía verbalmente.

Supuesta amiga de Julián Figueroa “No le pueden echar la culpa de todo a la inteligencia artificial, o sea, eso es una cobardía. Imelda ya es una señora y debe aceptar como señora las consecuencias de sus acciones, de lo que está haciendo y diciendo. No es una persona que tiene 15 años… se está portando muy mal”

La mujer también afirmó que “de no haber conocido a Imelda, Julián seguiría vivo”. Asimismo, manifestó su deseo de que Imelda “trate sus problemas y se reconcilie con Maribel” por el bien del niño.

Cabe destacar que, hasta el momento, la exparticipante de ‘La academia Venga la alegría’ no se ha pronunciado ante esto.

Así respondió José Manuel Figueroa ante las acusaciones de Imelda Tuñón

Luego de que el audio saliera a la luz, José Manuel Figueroa no solo negó la acusación, sino que también advirtió que tomará acciones legales en contra de Imelda Tuñón. En entrevista, el cantante dijo sentirse muy traicionado por la joven, pues fue uno de los que más la apoyaron en temas relacionados con la sucesión testamentaria.

“Esa mujer está perdida...Yo era quien más la defendía en la sucesión. No lo entiendo, te lo juro. Subió el video y lo bajó luego, luego. Yo estoy viendo con mis abogados para que chequen este tema. Luego dijo que era Inteligencia Artificial… Yo creo que como que lo hizo como queriendo chi… a Maribel. Yo creo que trae un pi… viaje de LSD”, manifestó.

De igual manera, Maribel Guardia lanzó un comunicado defendiendo a José Manuel, pidiendo que no se involucren a “terceras personas” en mentiras.

Mira: Laura Bozzo defiende a Maribel Guardia y pide intervención de autoridades por conflicto con Imelda Tuñón