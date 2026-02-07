Laura Bozzo defiende a Maribel Guardia y pide intervención de autoridades por conflicto con Imelda Tuñón

La polémica entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia continúa escalando y sumando nuevas voces públicas. A los señalamientos previos sobre conflictos familiares, presuntas amenazas y disputas mediáticas, ahora se suma el posicionamiento de Laura Bozzo, quien se pronunció abiertamente a favor de la actriz costarricense y pidió la intervención de las autoridades por el bienestar de un menor.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón

¿Cuáles son los problemas entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

La relación entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia, quien fue su suegra durante su matrimonio con Julián Figueroa, se ha visto marcada por tensiones públicas desde la muerte del cantante. El conflicto se centra en el interés de la protección del hijo que tuvo Imelda con Julián Figueroa. Imelda ha sostenido públicamente que su exsuegra busca la custodia del menor por la vía legal, pese a que la actriz costarricense ha negado querer quedarse con el menor.

“Legalmente sí la sigue buscando” Imelda Tuñón

Ante estas declaraciones, Maribel Guardia emitió un comunicado para aclarar su postura y señalar que las acciones legales que interpuso en su momento tuvieron como objetivo proteger al niño.

“Cuando alguien no está del todo bien, lo más humano no es juzgarlo, sino procurar la recuperación necesaria para que pueda sanar. Proteger a mi nieto sigue siendo mi postura hoy y lo único que me importa” Maribel Guardia

La actriz también pidió que el menor sea resguardado del conflicto mediático y negó de forma directa que busque la custodia definitiva. “Pido de manera prioritaria se cuide al niño, que merece crecer lejos del conflicto, el señalamiento y el ruido inadecuado de los adultos”, señaló, antes de subrayar: “NO ES MI INTENCIÓN QUEDARME CON MI NIETO, pero sí protegerlo”.

Examiga de Imelda Tuñón asegura que Maribel Guardia correría peligro por amenazas

¿Qué dijo Laura Bozzo y Maribel Guardia?

En medio de este escenario, Laura Bozzo utilizó sus redes sociales para manifestar públicamente su respaldo a Maribel Guardia. A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora compartió un mensaje donde expresó su “apoyo total, cariño y admiración” hacia la actriz, asegurando que conoce de cerca su lucha personal.

Bozzo hizo referencia a su vínculo con Julián Figueroa, señalando que lo quiso y que conectó con él desde el primer momento. En su mensaje, también mencionó que Julián habría hecho “lo inimaginable” para apoyar a Imelda y a su hijo, aunque aclaró que no daría detalles al respecto.

En el mismo texto, Laura Bozzo expresó su preocupación por la exposición del menor en redes sociales, señalando que en algunos videos el niño repite, según su percepción, lenguaje de adulto con acusaciones hacia su abuela. También hizo referencia a mensajes de odio dirigidos a Maribel Guardia, afirmando que estos demostrarían un posible daño emocional.

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha emitido un posicionamiento directo en respuesta a las declaraciones de Laura Bozzo sobre este mensaje específico. Sin embargo, la actriz ha reiterado en ocasiones anteriores que su postura se centra en la protección y bienestar de su nieto, tema que ha sido constante dentro de esta disputa mediática.

Laura León 'la Tesorito' despotrica contra Laura Bozzo

¿Por qué Laura Bozzo pide que las autoridades intervengan en el caso?

Uno de los puntos que más llamó la atención del mensaje de Laura Bozzo fue su llamado directo a que las autoridades analicen la situación. La conductora cuestionó si en México los niños cuentan con protección suficiente y qué ocurre con el daño emocional cuando un menor es expuesto públicamente a conflictos familiares.

Bozzo señaló que, desde su perspectiva, la difusión de ciertos contenidos en redes sociales no procedería legalmente y consideró necesario que se revisen las condiciones en las que se encuentra el menor involucrado.

“Considero que por respeto a ese niño y a sus derechos las autoridades deberían intervenir y analizar su situación” Laura Bozzo

Este llamado se suma también a las recientes declaraciones de Nagibe Abbud, quien aseguró haber recibido amenazas directas por parte de Imelda Tuñón. Según su testimonio, la amenaza habría incluido un ataque con ácido:

“Se ha comunicado para decirme que me va a aventar ácido en la cara”. Nagibe Abbud

Abbud también afirmó que personas relacionadas con instancias gubernamentales le alertaron que se estaba preguntando por su dirección, motivo por el cual decidió contactar a su abogado. Ante la falta de una demanda formal, cuestionó el motivo por el cual se estaría buscando su ubicación.

Cuando se le preguntó si Maribel Guardia podría estar en peligro por su relación con el caso, Nagibe Abbud respondió:

“Yo creo que cualquier persona que esté involucrada en la situación merece guardar precauciones”. Nagibe Abbud

Hasta ahora, las declaraciones forman parte de un conflicto que continúa desarrollándose en el ámbito público y legal, mientras diversas figuras del espectáculo fijan postura y piden que el caso sea analizado por las autoridades correspondientes.

