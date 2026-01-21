Laura Bozzo rompe el silencio y molesta ¿confirma rostro desfigurado?

El nombre de Laura Bozzo volvió a sacudir las redes sociales, pero esta vez no por una polémica legal ni por un pleito televisivo, sino por un impactante rumor sobre su rostro. En cuestión de horas, miles de usuarios comenzaron a preguntarse si la conductora peruana tenía la cara desfigurada, si había sufrido una cirugía fallida o incluso si enfrentaba un problema grave de salud.

La confusión explotó tras la difusión de un video viral donde aparece una mujer rubia con rasgos y estilo muy similares a los de Laura Bozzo. El parecido fue suficiente para que el pánico se apoderara de sus seguidores y para que su nombre se convirtiera en tendencia. Sin embargo, la realidad detrás del clip es muy distinta… y fue la propia Laura quien salió a poner un alto al escándalo.

¿Dónde comenzó el rumor de que Laura Bozzo tenía el rostro desfigurado?

El video que encendió la alarma sobre Laura Bozzo comenzó a circular en X, donde la cuenta de entretenimiento La comadrita lo compartió y lo volvió viral. En el clip se aprecia a una mujer en lo que parece ser un foro de televisión, rodeada de cámaras y personas, lo que ayudó a que muchos asumieran que se trataba de un programa donde la conductora peruana podría estar presente.

Las similitudes visuales fueron suficientes para que el algoritmo hiciera de las suyas: la mujer tenía el cabello rubio, un corte bob, chamarra de piel, leggings ajustados y botas altas, todos elementos característicos del estilo de Laura Bozzo. Sin embargo, lo que realmente disparó la preocupación fue el rostro visiblemente hinchado y deformado de la protagonista del clip, lo que llevó a cientos de usuarios a especular sobre una posible enfermedad o una cirugía estética fallida.

La confusión se multiplicó cuando la publicación vino acompañada de la frase: “Pensé que era Laura Bozzo, ya me había asustado comadres”, suficiente para que el rumor se expandiera sin freno. En cuestión de minutos, el video se viralizó y generó una ola de comentarios y teorías sin ninguna verificación, consolidando una confusión que después Laura Bozzo tuvo que desmentir.

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre su cara y los rumores en redes?

Ante la avalancha de comentarios, especulaciones y mensajes de preocupación, Laura Bozzo decidió romper el silencio y responder de forma directa y sin filtros, como ya es costumbre en ella.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la conductora dejó claro que no es ella la mujer del video y reaccionó con evidente molestia ante la desinformación:

“Dios es en serio esto ??? Me gustaría saber quienes son los supuestos médicos que están ahí donde obvio no estoy yo encima con la cara obesa pero si esto les divierte a mi me vale mierda”. Laura Bozzo

¿Quién es la mujer del video confundida con Laura Bozzo?

La mujer que aparece en el clip viral no es Laura Bozzo. Se trata de Juliana Oliveira, también conocida como Juju do Pix, una influencer trans brasileña cuya historia es profundamente distinta y mucho más compleja.

Juliana sufrió graves secuelas tras someterse a una cirugía estética clandestina en 2017. En ese procedimiento ilegal le inyectaron aceite mineral, una sustancia prohibida en tratamientos estéticos debido a los daños severos que provoca en el cuerpo. Durante años, Oliveira enfrentó:



Inflamación crónica

Endurecimiento de la piel

Deformaciones progresivas en el rostro

Complicaciones médicas constantes

Su caso se volvió conocido en Brasil como una advertencia sobre los riesgos de acudir a procedimientos estéticos ilegales.

Después de un largo y delicado proceso médico, en 2025 Juliana Oliveira finalmente pudo someterse a una cirugía reconstructiva, en la que especialistas lograron retirar parte del aceite mineral sin comprometer la irrigación sanguínea de su rostro.

La intervención representó un avance importante tanto en su salud como en su calidad de vida, aunque las secuelas siguen siendo visibles. Precisamente, una de sus apariciones públicas recientes fue la que terminó siendo sacada de contexto y confundida con Laura Bozzo.