Laura Bozzo comparte atrevida foto y presume figura en traje de baño a sus 74 años, ¡de impacto!

Laura Bozzo, quien este fin de semana anunció el estreno de su documental en Vix, vuelve a sorprender a sus seguidores. A sus 74 años, la conductora peruana levantó suspiros a sus seguidores con una fotografía en la que posa con un elegante traje de baño rojo de la marca Gucci mientras disfruta de un día soleado junto a la piscina.

La imagen no solo refleja su seguridad y confianza, sino también la forma en que sigue viviendo con energía y gratitud.

Durante los últimos meses, Bozzo ha mostrado distintos momentos de su vida personal y profesional, dejando claro que sigue activa, con proyectos y con la misma actitud positiva que la ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Mira: Laura Bozzo se vuelve la reina de los memes, tras su ingreso a ‘La casa de los famosos All-stars’

Laura Bozzo / Redes sociales

¿Cómo luce Laura Bozzo a los 74 años en traje de baño?

En la imagen compartida, Laura Bozzo aparece radiante, destacando su figura con orgullo y naturalidad.

La conductora posa junto a la piscina. Su porte y seguridad reflejan que la edad no es un obstáculo para disfrutar de la vida y sentirse bien consigo misma.

La conductora demuestra que incluso a los 74 años puede combinar estilo, elegancia y actitud positiva.

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre su foto en traje de baño a los 74 años?

Acompañando la publicación, Laura Bozzo escribió un emotivo mensaje de agradecimiento:

“Gracias a Dios por tantas bendiciones, a mí por haber sido una guerrera que muestra con orgullo sus heridas de guerras ganadas, a mi familia que amo, a mi público que adoro, a mi equipo y obvio a mi hija que siempre está conmigo, pasándola increíble”.

Con estas palabras, la conductora destacó su gratitud hacia su familia, equipo y seguidores.

Mira: LCDLF All-stars: ¿Niurka es expulsada tras quemar con aceite a Laura Bozzo? La Jefa reacciona ante agresión

Laura Bozzo / FB: Venga la alegría

¿Qué opinan los seguidores de Laura Bozzo sobre su figura a los 74 años?

La fotografía de Laura Bozzo generó reacciones inmediatas en redes sociales, con comentarios que resaltan su belleza, estilo y actitud. Entre las publicaciones se leen mensajes como:

“El color de la temporada, bellaaaaaa y sexy madreeee”, le escribió Aleska.

Otros seguidores reaccionaron con mensajes:



“Mira te estás que te ardes, todo que ver esa foto siempre diva”.

“Como el buen vino, Laura Bozzo mejora con los años”.

“Siempre regia, siempre diva, siempre Laura”.

“Aunque te critiquen de lo que sea… para mí eres simplemente Laura Bozzo”.

Mira: Exparticipante de Exatlón e influencer revela que tiene un crush con Laura Bozzo