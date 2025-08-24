 Laura Bozzo comparte atrevida foto y presume figura en traje de baño a sus 74 años, ¡de impacto!
Laura Bozzo sorprende a sus 74 años mostrando su figura en traje de baño rojo, agradeciendo a Dios y a sus seguidores por su apoyo constante.

Laura Bozzo posa en traje de baño a sus 74 años y enciende Instagram con foto desde la alberca

Laura Bozzo posa en traje de baño a sus 74 años y enciende Instagram con foto desde la alberca.
August 23, 2025 • 
Arantxa Castillo

Laura Bozzo, quien este fin de semana anunció el estreno de su documental en Vix, vuelve a sorprender a sus seguidores. A sus 74 años, la conductora peruana levantó suspiros a sus seguidores con una fotografía en la que posa con un elegante traje de baño rojo de la marca Gucci mientras disfruta de un día soleado junto a la piscina.

La imagen no solo refleja su seguridad y confianza, sino también la forma en que sigue viviendo con energía y gratitud.

Durante los últimos meses, Bozzo ha mostrado distintos momentos de su vida personal y profesional, dejando claro que sigue activa, con proyectos y con la misma actitud positiva que la ha caracterizado a lo largo de su carrera.

¿Cómo luce Laura Bozzo a los 74 años en traje de baño?

En la imagen compartida, Laura Bozzo aparece radiante, destacando su figura con orgullo y naturalidad.

La conductora posa junto a la piscina. Su porte y seguridad reflejan que la edad no es un obstáculo para disfrutar de la vida y sentirse bien consigo misma.

La conductora demuestra que incluso a los 74 años puede combinar estilo, elegancia y actitud positiva.

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre su foto en traje de baño a los 74 años?

Acompañando la publicación, Laura Bozzo escribió un emotivo mensaje de agradecimiento:

“Gracias a Dios por tantas bendiciones, a mí por haber sido una guerrera que muestra con orgullo sus heridas de guerras ganadas, a mi familia que amo, a mi público que adoro, a mi equipo y obvio a mi hija que siempre está conmigo, pasándola increíble”.

Con estas palabras, la conductora destacó su gratitud hacia su familia, equipo y seguidores.

¿Qué opinan los seguidores de Laura Bozzo sobre su figura a los 74 años?

La fotografía de Laura Bozzo generó reacciones inmediatas en redes sociales, con comentarios que resaltan su belleza, estilo y actitud. Entre las publicaciones se leen mensajes como:

“El color de la temporada, bellaaaaaa y sexy madreeee”, le escribió Aleska.

Otros seguidores reaccionaron con mensajes:

  • “Mira te estás que te ardes, todo que ver esa foto siempre diva”.
  • “Como el buen vino, Laura Bozzo mejora con los años”.
  • “Siempre regia, siempre diva, siempre Laura”.
  • “Aunque te critiquen de lo que sea… para mí eres simplemente Laura Bozzo”.

Laura Bozzo traje de baño foto
