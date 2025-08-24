Laura Bozzo comparte atrevida foto y presume figura en traje de baño a sus 74 años, ¡de impacto!
Laura Bozzo sorprende a sus 74 años mostrando su figura en traje de baño rojo, agradeciendo a Dios y a sus seguidores por su apoyo constante.
Laura Bozzo, quien este fin de semana anunció el estreno de su documental en Vix, vuelve a sorprender a sus seguidores. A sus 74 años, la conductora peruana levantó suspiros a sus seguidores con una fotografía en la que posa con un elegante traje de baño rojo de la marca Gucci mientras disfruta de un día soleado junto a la piscina.
La imagen no solo refleja su seguridad y confianza, sino también la forma en que sigue viviendo con energía y gratitud.
Durante los últimos meses, Bozzo ha mostrado distintos momentos de su vida personal y profesional, dejando claro que sigue activa, con proyectos y con la misma actitud positiva que la ha caracterizado a lo largo de su carrera.
¿Cómo luce Laura Bozzo a los 74 años en traje de baño?
En la imagen compartida, Laura Bozzo aparece radiante, destacando su figura con orgullo y naturalidad.
La conductora posa junto a la piscina. Su porte y seguridad reflejan que la edad no es un obstáculo para disfrutar de la vida y sentirse bien consigo misma.
La conductora demuestra que incluso a los 74 años puede combinar estilo, elegancia y actitud positiva.
¿Qué dijo Laura Bozzo sobre su foto en traje de baño a los 74 años?
Acompañando la publicación, Laura Bozzo escribió un emotivo mensaje de agradecimiento:
“Gracias a Dios por tantas bendiciones, a mí por haber sido una guerrera que muestra con orgullo sus heridas de guerras ganadas, a mi familia que amo, a mi público que adoro, a mi equipo y obvio a mi hija que siempre está conmigo, pasándola increíble”.
Con estas palabras, la conductora destacó su gratitud hacia su familia, equipo y seguidores.
¿Qué opinan los seguidores de Laura Bozzo sobre su figura a los 74 años?
La fotografía de Laura Bozzo generó reacciones inmediatas en redes sociales, con comentarios que resaltan su belleza, estilo y actitud. Entre las publicaciones se leen mensajes como:
“El color de la temporada, bellaaaaaa y sexy madreeee”, le escribió Aleska.
Otros seguidores reaccionaron con mensajes:
- “Mira te estás que te ardes, todo que ver esa foto siempre diva”.
- “Como el buen vino, Laura Bozzo mejora con los años”.
- “Siempre regia, siempre diva, siempre Laura”.
- “Aunque te critiquen de lo que sea… para mí eres simplemente Laura Bozzo”.
