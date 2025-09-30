Laura Bozzo aclara si tiene romance con un productor musical ¡31 años menor! “Él me parece un papacito”

En el mundo del entretenimiento, pocas figuras son tan controversiales como Laura Bozzo. A sus 74 años, la presentadora peruana ha sido una fuente constante de titulares por sus declaraciones. Recién ha acaparado la atención tras compartir una foto cariñosa con el empresario dominicano y productor musical Santiago Matías, mejor conocido como ‘Alofoke’, de 43 años. La imagen, que se hizo viral, desató especulaciones sobre la posible relación sentimental entre ambos.

Este revuelo recuerda a su anterior romance con Cristian Zuárez, con quien estuvo involucrada durante 17 años. Su relación terminó en 2017, supuestamente debido a una infidelidad de su parte.

Mira: Laura Bozzo y Cristian Zuárez: La historia de amor que terminó entre acusaciones de infidelidad y demandas

Laura Bozzo revela si tiene romance con productor musical de 43 años, tras publicar una foto muy cariñosa con él. / Cortesía

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre si tiene una relación con ‘Alofoke’, productor musical?

Laura Bozzo nos dejó claro que no es una sugar mommy. “Él podría ser mi hijo. Yo juego mucho con eso. Vieja ridícula tampoco soy. Lo admiro. Es una persona con una gran trayectoria. Yo soy mucho de coquetear y de reírme. Además, soy muy dominicana en el sentido de mi lengua, mi corazón y mi mente”.

“La relación que se va a dar es de familia, de trabajar juntos. Yo seré vieja, pero no ciega. Él me parece un papacito, pero una cosa es que pueda bromear con él, y otra muy distinta es que haya cualquier tipo de relación. Él podría ser mi nieto. Olvídalo. La momia sabe cuáles son sus límites”.

Laura Bozzo revela si tiene romance con productor musical de 43 años, tras publicar una foto muy cariñosa con él. / Cortesía

¿Laura Bozzo desea volver a tener pareja más joven que ella?

La conductora Laura Bozzo ya vivió la experiencia de tener una pareja más joven y reiteró que no desea repetirlo. “Yo ya viví esas etapas de mi vida. Ahora, en este momento, quiero mi trabajo, y poder trabajar con alguien que es workaholic como yo, es mi sueño. Una relación sentimental y esas cosas ya son ridiculeces. Ya estoy muy vieja para esas p3nd3j...”.

Laura descarta tener pareja, ya que disfruta de su soledad. Aseguró que está cerrada al amor: “Me encanta estar sola. Para mí está mi nieto, mis hijas. No necesito nada más. No necesito tener nada de eso. Ya no lo quiero en mi vida. Y eso de relaciones abiertas tampoco me interesa. No hay posibilidad. Totalmente descartado. Estoy enfocada en mi trabajo en el reality de Chile (mezcla entre TopChef y encierro), y una vez se cierre, irme a República Dominicana”.

Mira: Laura Bozzo: ¿Quién es Javi Domz? El productor 41 años menor que ella que quiere conquistarla

Laura Bozzo revela si tiene romance con productor musical de 43 años, tras publicar una foto muy cariñosa con él. / Cortesía

¿Qué arreglos estéticos se ha realizado Laura Bozzo?

Por otra parte, Laura Bozzo platicó que se sometió a varios arreglos estéticos para lucir más joven: “No es una operación invasiva, ni me he cortado. Me he realizado algunas mejoras, tanto en la cara como en las rodillas. Me puse ácido hialurónico, porque tengo un problema de que he entrenado demasiado spinning y los cartílagos van chocando.

Es una infiltración, no una operación de rodilla. En el rostro tengo unas mallas que te ponen por debajo de la piel y unos productos nuevos que se hacen con salmón. No hay un corte que me jale la cara. Más bien el rostro me lo voy a jalar, pero en diciembre. Esto lo hice la semana pasada”, concluyó.

¿Quién es ‘Alofoke’? Empresario, productor musical y streamer dominicano

El productor Alofoke, amigo de Laura Bozzo comenzó cantando rap en 2000 y fue corista del rapero Vakeró.

En 2006 creó Alofoke Music, inicialmente para seguir a cantantes de música urbana en República Dominicana. Los videos que compartía tuvieron gran éxito, lo que lo llevó a hacer entrevistas y escribir sobre raperos.

A los pocos meses abrió un espacio en radio donde hablaba de este género y de los talentos más sobresalientes del rap. Posteriormente fundó el sello discográfico Fuse Music.

Ha creado un emporio en los medios, incluyendo su propia radiodifusora y el periódico De Último Minuto.

Forma parte de la Kings League Openbank Americas, junto con Miguel Layún.

Está casado con Charylie Alvarado y tiene dos hijos.

Mira: Exparticipante de Exatlón e influencer revela que tiene un crush con Laura Bozzo

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.