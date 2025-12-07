Abelito ¿red flag andante? Rumores dicen que controla las redes de su novia tras su presunto pasado oscuro

Las malas lenguas aseguran que Abelito, exparticipante de La casa de los famosos México, controla las redes de su novia por celos, pero el influencer no se quedó callado: rompió el silencio ¿Será verdad que hay pacto secreto y límites en su relación? ¡Te contamos los detalles!

¿Qué dijo Abelito sobre las supuestas prohibiciones a su novia y cómo respondió a los rumores?

Desde que salió de La casa de los famosos México, Abelito no ha tenido ni un minuto de descanso frente a la oleada de rumores que envuelven su noviazgo con Aranza Salazar. Entre chismes de separación, supuestas prohibiciones y hasta versiones sobre un presunto “pasado oscuro” de su pareja, el tercer finalista del reality ha tenido que salir una y otra vez a aclarar lo que realmente sucede entre ellos. Y esta vez no lo dejó pasar: encaró a la prensa, respondió directo y dejó claro que nada de lo que se dice coincide con la realidad que viven.

“No, no, no, para nada, no soy celoso. Lo que pasa es que ella no se dedica al medio, ella tiene su trabajo, yo tengo el mío, es como cualquier trabajo”, dijo, visiblemente sorprendido ante los cuestionamientos.

El influencer explicó que su noviazgo no funciona bajo reglas de control ni restricciones, sino bajo una lógica simple: cada quien cumple con sus responsabilidades laborales. Incluso comparó su relación con la rutina de cualquier pareja fuera de los reflectores.

“Imagínate, tú tienes tu trabajo y te llevas diario a tu mujer, van a decir, ‘¿qué pasó?’ Igual en el de ella”, agregó en la entrevista transmitida por De primera mano.

¿Cuál es el acuerdo de pareja que Abelito reveló tras La casa de los famosos México 2025 y por qué generó debate?

El acuerdo de pareja fue otro punto fuerte. Tras su salida del reality, Abelito enfatizó que su relación con Aranza Salazar funciona con tiempos definidos y respeto mutuo por los compromisos laborales.

Abelito “En tiempos que podemos compartir, que son como en fiestas y eventos, claro que me acompaña, pero en momentos de trabajo, si ella tiene su momento de que tiene que ir a su trabajo y yo al mío, respetamos nuestros tiempos”.

Y sí si existe un acuerdo entre ambos:

“El acuerdo es que nos dedicamos cada quien a lo nuestro y cuando se puede compartir el tiempo, nos lo compartimos”. Abelito

¿Qué dijo Abelito sobre los supuestos maltratos en contra de Aranza Salazar, su novia?

Otra línea de especulación que resonó fuerte fueron los supuestos malos tratos. A esa versión, Abelito le bajó el volumen con una negación categórica. Frente a los micrófonos, el influencer respondió con incredulidad y un recordatorio de principio básico:

“No, no, ahora ¿qué padrinos? Si el maltrato es a besos, ya saben que a una mujer ni con el pétalo de una rosa. No inventen, no, ¿cómo creen? Obviamente no”. Abelito

¿Quién es Aranza Salazar, la novia de Abelito, y qué se sabe de presunto “pasado turbio”?

Aranza Salazar es la novia de Abelito. Tiene 24 años, es originaria de Hermosillo, Sonora, y no pertenece al medio del espectáculo; por eso su presencia pública es esporádica. Durante La casa de los famosos México 2025, apoyó a Abelito y apareció en algunas galas, lo que la dejó bajo la lupa de los fans del programa. En las últimas semanas del show, varias personas notaron su ausencia en transmisiones, lo que derivó en nuevas especulaciones.

De acuerdo con declaraciones del periodista Javier Ceriani, esa ausencia se debería a un supuesto conflicto entre Aranza y los papás del influencer.

Javier Ceriani “Dicen las malas lenguas que aparentemente la novia de Abelito viene de un pasado oscuro, turbio, y básicamente lo que habría pasado es que la novia habría trabajado en Saltillo y él la rescató trabajó en un tugurio”

Además, Ceriani aseguró que la joven presuntamente borró fotos antiguas de sus redes sociales para eliminar rastro de ese supuesto pasado. Aunque nada de esto ha sido comprobado, las versiones han corrido con fuerza en redes, generando más presión y más preguntas para la pareja.

Hasta el momento, Aranza no ha hecho declaraciones públicas al respecto y Abelito tampoco profundizó en ese tema durante su encuentro con la prensa.