Una novia cancela su boda momentos antes de llegar al altar: ¡Un tal Fredo graba todo y revela qué pasó! VIDEO

Las noticia sobre la “cancelación” de la boda entre Litzy y el chef Poncho Cadena, generó sorpresa total en redes sociales, pues a falta de una explicación inicial, internautas especularon sobre las razones que llevaron a la pareja a este escenario. Ahora, reconocido creador de contenido y organizador de bodas “Un tal Fredo”, vivió uno de los momentos más inesperados de su carrera profesional cuando la novia que trasladaba rumbo a la iglesia sufrió una fuerte crisis de ansiedad y decidió cancelar su boda a tan solo minutos de caminar hacia el altar. El momento fue compartido en redes sociales. ¿De quién se trata?

¿Qué novia se hizo viral tras cancelar su boda de último momento en un vídeo de “Un tal Fredo”?

Una de las preguntas que más se hicieron internautas, fue esa: ¿quién era la novia que dejó plantada al novio el mero día de la boda? Esto fue lo que dijo el influencer, “Un tal Fredo”.

El episodio, que ocurrió hace poco más de un mes, fue compartido en redes sociales rápidamente generó debate sobre la presión social, las expectativas en torno a las bodas y la importancia de escuchar las propias emociones antes de dar un paso tan trascendental.

En el video publicado por el influencer, se observa a la novia visiblemente alterada, luchando por respirar mientras un equipo intenta ajustarle el vestido ante la falta de aire. Lo que parecía ser un simple momento de tensión previo a la ceremonia se transformó en una situación crítica que llevó a replantear por completo el evento.

Al final, no se supo de quién se trataba, ya que, además de que su imagen aparece “editada” para que no sea reconocida, el mismo influencer reveló que se le permitió subir el vídeo con la intención de decir que “nunca es tarde” para arrepentirse.

¿Por qué la novia que aparece en el vídeo de “Un tal Fredo” decidió no casarse?

El clip compartido por “Un tal Fredo” inicia como muchos de los contenidos que suele publicar sobre su trabajo como wedding planner. Sin embargo, la situación pronto se torna seria.

El organizador decide aplicar un protocolo que, según reveló, implementa desde hace tres años: preguntar directamente a la novia si está completamente segura de querer casarse. Este método surgió después de vivir experiencias previas en las que él y su equipo fueron tomados por sorpresa ante novias indecisas o con miedo.

Al realizar la pregunta, la reacción de la novia fue inmediata. Según relató el influencer, al principio pensaron que la joven estaba bromeando, pero segundos después ella comenzó a sufrir un ataque de pánico. Con lágrimas y dificultad para respirar, pidió detener el proceso, solicitó hablar con su madre y expresó que no deseaba continuar con la boda. “ No puedo, no puedo… no estoy segura ”, se escucha en el video mientras el equipo intenta tranquilizarla.

En su explicación, comentó que la pregunta de seguridad emocional no es aleatoria, sino una estrategia que surgió tras varias situaciones complicadas.

Se canceló la boda. Es mil veces preferible elegirte a ti, soltar algo que no te hace feliz y saber decir ‘no’ aún cuando ya estés a nada de casarte, aunque la familia esté o no de acuerdo y sin importar el que la gente vaya a hablar y juzgar. “Un tal Fredo”

El protocolo, según Fredo, busca ofrecer un espacio seguro para expresar dudas, algo que muchas novias no se atreven a hacer por miedo a decepcionar expectativas familiares o sociales. En esta ocasión, la medida resultó crucial.

¿Quién es “Un tal Fredo” y cuál es su contenido?

“Un tal Fredo” es un creador digital mexicano, empresario y organizador de bodas que se ha consolidado como una de las voces más destacadas tanto en el entretenimiento online como en el sector nupcial de alto nivel.

Gracias a su estilo divertido y cargado de emoción, ha reunido a más de un millón de seguidores, convirtiéndose en una figura imprescindible para quienes desean conocer lo que sucede detrás de los grandes eventos matrimoniales.

Con los años perfeccionó su pasión por la logística, el diseño y el detalle, habilidades que finalmente lo llevaron a poner en marcha su propia empresa dedicada a la planeación de bodas.

Su ascenso en redes sociales comenzó cuando empezó a publicar en Instagram y TikTok anécdotas entretenidas y, en ocasiones, llenas de caos sobre su experiencia coordinando ceremonias de lujo.

