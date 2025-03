Conductor de Hoy canceló su boda con famosa actriz; revelan las razones

Hace unos años, Raúl Araiza, conductor del programa ‘Hoy’, mantuvo una relación de siete años con la reconocida actriz de telenovelas Daniela Castro. Sin embargo, a pesar de sus planes de boda, la pareja decidió cancelar el compromiso y ahora se han revelado las razones detrás de esta decisión.

Las razones de la cancelación de la boda entre Raúl Araiza y Daniela Castro

En una reciente entrevista, Daniela Castro fue quien dio a conocer los motivos que la llevaron a tomar la decisión de no casarse con Raúl Araiza. La actriz relató que, aunque en un inicio aceptó la propuesta de matrimonio, con el paso de los días se arrepintió y optó por cancelar la boda, lo que ocurrió ¡en plena Navidad!

“Pero de repente, ya con anillo y todo… es que es tremendo ese ‘Negro’… Yo dije: ‘No, no me caso’. Llegué con mi mamá, me acuerdo que era un diciembre y le dije: ‘Ma, no me voy a casar’”, compartió.

Mira: Raúl Araiza ha recaído en su adicción al alcohol, pero está feliz con su novia ¿Listo para casarse?

Raúl Araiza y Daniela Castro tuvieron un tórrido romance y estuvieron a punto de casarse / TVNotas

Daniela también detalló que ambos eran muy jóvenes en ese momento y que la inmadurez influyó en su decisión. Explicó que, en un principio, Raúl no creyó lo que le decía, ya que la conversación ocurrió mientras se dirigían a una cena con los padres del conductor de ‘Hoy’.

“Llegamos a la cena y me dijo: ‘¿Qué te pasa? ¿Te duele el estómago? ¿Qué onda?’ y le dije: ‘No, no me duele el estómago, ni el corazón. No me duele nada. Simplemente, no me quiero casar contigo’, y no me creyó”, compartió.

Daniela Castro y Raúl Araiza quedaron en buenos términos

Aunque la boda se canceló y la relación también terminó poco después, Daniela Castro afirmó que guarda grandes recuerdos de Raúl Araiza y de su familia.

“Él era un tipazo con mi familia. Siempre fue muy linda persona. Llevó regalos para todos y ese 25 (de diciembre) le dije: ‘No me caso’ y en febrero me fui a vivir a Los Ángeles. Aunque no nos casamos, tengo recuerdos muy lindos de él y de su familia; le tengo un gran aprecio. Lo quiero mucho”, comentó.

Entérate: Raúl Araiza dejó a Consuelo Duval por otra mujer y la comediante ¡se hizo su amiga!

Raúl Araiza y Daniela Castro trabajaron juntos / Instagram

¿Cómo fue el romance de Daniela Castro y Raúl Araiza?

Raúl Araiza y Daniela Castro se conocieron en 1988 mientras grababan la telenovela ‘Nuevo amanecer’, cuando ella tenía 19 años y él 25. Tres años después, ya siendo pareja, compartieron créditos en ‘Cadenas de amargura’, una de las telenovelas más recordadas de la época.

A pesar del amor que se tuvieron y del tiempo que compartieron juntos, sus caminos tomaron rumbos distintos.

No te pierdas: Hija de Daniela Castro: Su salud peligra por el vape