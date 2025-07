Actor de la telenovela “Las hijas de la señor García” se compromete en Roma con su novia: “Siempre fuiste tú”

Álex Perea, reconocido por sus papeles en melodramas como “Las hijas de la señora García”, “Marea de pasiones” y “Si nos dejan”, ha dado un paso importante en su vida personal al comprometerse con su novia Raquel, una empresaria española que conquistó su corazón.

A través de sus redes sociales, la pareja compartió una serie de fotografías con las que anunciaron su compromiso. La propuesta no fue cualquier escena romántica: ocurrió frente al imponente Coliseo de Roma, en una atmósfera de cuento.

Álex Perea anuncia compromiso en Instagram con romántica propuesta

En las imágenes, se puede ver al actor arrodillado, con anillo en mano, mientras su novia Raquel, emocionada, cubre su rostro con las manos en un gesto de sorpresa y felicidad.

Perea acompañó la publicación con un emotivo mensaje dedicado a su futura esposa:

“Justo cuando no buscábamos nada, lo encontramos todo en el otro. Por elegirnos cada día, por darnos paz, por hacernos reír, por emocionarnos juntos y por no dejar que la vida deje de sorprendernos... Muchos sueños por cumplir a tu lado. Gracias por darle color a mi vida. Solo te quiero a ti... siempre fuiste tú, eres y serás tú... y solo tú. Mi Lobita amada”.

Alex Perea se compromete y comparte romántico momento en el cual entregó el anillo a su novia. / Instagram: @alexperaoficial

Raquel también expresó su felicidad a través de un mensaje que refleja el profundo amor que siente por el actor, destacando su admiración por su autenticidad y perseverancia:

“Justo cuando no buscaba nada, lo encontré todo. Gracias por ser la persona tan maravillosa que eres, por el amor que me demuestras cada día, por tu forma de ser tan sincera y por todas las sorpresas que eres capaz de darme. Cuando pienso que la vida no puede ser más bonita, siempre estás tú para demostrarme que contigo siempre es un ‘sí, se puede’. Te amo ahora y siempre, mi Lobito precioso”.Aunque la pareja no ha revelado la fecha ni el lugar de la boda, las felicitaciones por parte de colegas y seguidores no se hicieron esperar.

Entre los primeros en reaccionar estuvo Danny Perea, hermana del actor, quien le dedicó unas palabras cargadas de emoción:“Alex de mi vida. No sabes la emoción que me da verlos tan felices. Se ven absolutamente bellos. ¡Felicidades a los dos!”.

También se sumaron figuras del medio como José Ron, quien escribió “Dios los bendiga”; Jackie Sauza, con un “Felicidades, mi Alex”; y Julio Ron, quien comentó: “¡FELICIDADES A LOS DOS! Lo mejor siempre. Los quiero”.

Sin duda, Álex Perea vive uno de los momentos más especiales de su vida, tanto dentro como fuera de los reflectores.

¿Quién es Raquel Alcalá, la futura esposa de Álex Perea?

El actor Álex Perea, recordado como Juan en “Las hijas de la señora García”, ha sorprendido recientemente al revelar detalles sobre su vida sentimental. Desde hace unos meses, comenzó a aparecer en eventos públicos acompañado por Raquel, una mujer que rápidamente captó la atención de los medios y sus seguidores

.Aunque ha sido discreto con los detalles, Perea confirmó en entrevista con el reportero Edén Dorantes que conoció a Raquel en Coyoacán, uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México. “Es extranjera, un poco tímida con la prensa, parece rusa, pero es española. La vi y dije de ‘aquí soy’”, declaró el actor con una sonrisa.

Raquel es originaria de Madrid, España, y se dedica al ramo de la construcción. “Ella tiene una empresa en España”, explicó Álex, dejando ver que su pareja tiene una carrera sólida en su país natal.

Aunque la relación es relativamente reciente, el intérprete confesó que ambos están disfrutando de esta etapa: “Superbonito nos estamos conociendo, estamos muy contentos y felices”, confesó hace apenas tres meses.

