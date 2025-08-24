¿Mensaje a ‘las Perdidas’? Ninel Conde publica nuevo vídeo y dice: “Relájense un chin**"

La polémica por la salida de Ninel Conde de La casa de los famosos México continúa creciendo más allá del programa. Esta vez, ‘el Bombón asesino’ hizo contundentes declaraciones contra el grupo de influencers conocido como ‘las Perdidas’, integrado por Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, en las que señaló haberles dado supuestamente una cantidad de dinero para apoyarla durante su estancia en el reality. ¿Verdad o mentira?

¿Ninel Conde ofreció dinero a ‘las Perdidas’ durante La casa de los famosos México?

Durante un live en redes sociales junto al actor Mauricio Mejía, Ninel Conde respondió una serie de cuestionamientos de sus seguidores. En uno de los comentarios, Conde leyó “la gatada que le hicieron”, haciendo referencia a un supuesto desacuerdo generado con ‘las Perdidas’, en el que ella expresó su decepción y su asistente intervino para afirmar que “se les había pagado” a las influencers .

“Ya ni me digan”, respondió Conde. Notablemente molesta, la cantante insinuó que, pese al supuesto acuerdo económico, el trío no cumplió con brindarle el respaldo público que esperaba durante su participación en el show.

Dichas declaraciones de la cantante generó una ola de reacciones en redes sociales, en la que la mayoría de internautas se volcaron contra ella, ya que muchos argumentan que no tienen necesidad de cobrar por opinar o respaldar una idea.

Ninel Conde y Las Perdidas / Redes sociales, canva y YT: SOYWENDYGUEVARA

¿Qué respondieron ‘las Perdidas’ a las acusaciones de Ninel Conde?

Ante la viralización del video de Ninel Conde, las integrantes de ‘las Perdidas’ repsondieron rápidamente. En una transmisión propia, Wendy Guevara negó categóricamente haber recibido dinero de Conde . Su argumento principal fue en torno a su actual trabajo como conductora de La casa de los famosos México, por lo que no puede tomar partido de un participante en específico.

Por su parte, Paola Suárez fue contundente y djio: “No hay ni un comprobante ni captura de que yo haya recibido dinero para hablar bien de Ninel. Es más, ni veo el programa”. La influencer aclaró que sus opiniones son personales y espontáneas y que nunca han dependido de algún incentivo económico.

Karina Torres también respaldó las palabras de sus compañeras: “Nadie nos pagó ni un peso, cada quien apoya a quien quiere, yo quise apoyar a quien yo quise”, reafirmando que nunca firmaron ningún acuerdo ni recibieron pago.

Ninel Conde afirma que video de ella hablando de ‘las Perdidas’ era broma

Después de la polémica surgida en redes sociales tras las declaraciones de Ninel Conde y su amigo Mauricio Mejía, la cantante compartió un nuevo vídeo hablando sobre lo sucedido el día de ayer.

La respuesta de Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres parece haber generado en Conde la necesidad de responder y “deslindarse” del supuesto dinero que mandó el grupo de ‘las Perdidas’ para tener su apoyo durante La casa de los famosos México.

Ante esto, Ninel Conde publicó una nueva historia en su Instagram en la que menciona:

Por cierto, el día de ayer hicimos un live el Mau (Mauricio Mejía) y yo, y estábamos en el cotorreo total, era broma (...) con nuestro humor característico. Chavas cotorreen. Ninel Conde vía IG

El vídeo no parece haber sido bien recibido entre sus seguidores, pues en redes han respondido a la historia de la actriz. Pueden leerse comentarios como:



"¿Quién la regañó?”

"¿Miedito?”

“El miedo no anda en burro”

