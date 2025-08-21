¿Wendy Guevara y Marie Claire quedan fuera de ‘La casa de los famosos México 2025’? Esto se sabe

Las conductoras Marie Claire Harp y Wendy Guevara sorprendieron al no presentarse en las pre y post galas de La casa de los famosos México 2025 por ViX. ¿La razón? La influencer de farándua tiene una versión Chamonic, pero ellas dieron una explicación distinta. Te contamos todos los detalles sobre esta polémica ausencia. ¿Están fuera?

Mira: Wendy Guevara es sorprendida por Manuel Turizo, quien le envío un ramo de rosas con Flores ‘el Patrón’

¿Por qué Wendy Guevara y Marie Claire Harp no aparecieron en las galas de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La inesperada ausencia de Wendy Guevara y Marie Claire Harp de las galas de La casa de los famosos México 2025 generó rumores entre fans y medios de comunicación. Desde redes sociales, comenzaron a circular versiones que apuntaban a un contagio por Covid-19 como causa de su salida. La influencer Chamonic, conocida por difundir noticias de farándula, aseguró:

“Wendy y Marie Claire dieron positivo a COVID. Toda la producción está usando cubrebocas y cuidándose porque el virus está en esa producción”. Chamonic

Sin embargo, las conductoras salieron a desmentir esta versión y aclararon que su ausencia se debe a su estado de salud, relacionado con una infección viral, y no al coronavirus.

Lee: Wendy Guevara y Nicola Porcella exhiben a Poncho de Nigris por no ir a su pódcast “Todo quiere para allá”

¿Qué dijeron Wendy Guevara y Marie Claire Harp sobre su ausencia de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En sus historias de Instagram, Wendy Guevara, también conocida como la Perdida, explicó la situación de manera clara:

“Ya nos regresaron de la chamba. Yo les dije que traigo gripa. Ya me checó la doctora y traigo mucha inflamación en la garganta, tengo como gripita, y pues no voy a estar yo creo unos dos o tres días acá en las galas”. Wendy Guevara

Ambas coincidieron en que la decisión de ausentarse no fue únicamente de la producción, sino también suya, pues querían evitar poner en riesgo a compañeros como Ricardo Margaleff, quien recientemente se convirtió en padre:

“Marga acaba de tener a su bebé, no quiero enfermarlo por su bebé”, señaló Guevara.

Además, las conductoras se sometieron a diversas pruebas médicas para descartar Covid-19 y confirmaron que todos los resultados fueron negativos:

“Nos hicimos pruebas de todo y salió negativo, pero la doctora nos dijo que es mejor irnos a descansar” Wendy Guevara

Mira: ¿Poncho de Nigris le reclamó a la productora de La casa de los famosos México por broma de Facundo a Aldo?

Chamonic asegura que Wendy Miente: ¿Hay riesgo de Covid-19 en la producción de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Pese a los desmentidos de Wendy Guevara y Marie Claire, Chamonic sostiene que las conductoras sí tendrían Covid. Según sus publicaciones, todos los integrantes de la producción que viajaron con ellas habrían dado positivo, motivo por el cual se les recomendó reposo y uso obligatorio de cubrebocas:

Chamonic “¡Wendy miente! Recuerden que ya es artista… y como tal, miente. Todos los que viajaban con ella salieron positivos, por eso tendrán cinco días de reposo como marca el protocolo. Toda la producción fue avisada que se harán pruebas y tendrán que usar cubrebocas”.

Por su parte, Ricardo Margaleff, conductor de las pregalas junto a Wendy, comentó que la ausencia de ambas se debía a un “bichito”, lo que algunos interpretan como un respaldo a lo dicho por Chamonic sobre posibles contagios de Covid.

Lee: Marlon Colmenarez responde a Wendy Guevara tras señalarlo de ingrato y mantenido: “Obviamente sigue dolida”

¿Cuándo regresarán Wendy Guevara y Marie Claire Harp a ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hasta el momento, las conductoras Wendy Guevara y Marie Claire Harp no han confirmado una fecha exacta para reincorporarse a las galas.

Se espera que regresen el domingo durante la gala de eliminación o el lunes durante la elección del líder de la semana. Mientras tanto, los fans siguen atentos a las actualizaciones y a los protocolos de seguridad que la producción podría implementar.