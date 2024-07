Wendy Guevara revela por qué ya no invita a Marie Claire Harp a sus fiestas: ¿Ya no son amigas?

Recientemente, Wendy Guevara sorprendió a todos sus seguidores al revelar que Marie Claire Harp ya no era invitada a las fiestas que llega a organizar en la casa que comparte con Nicola Porcella.

Recordemos que la influencer y la presentadora se conocieron en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Una vez acabado el proyecto, todo indicaba que ambas habían desarrollado una fuerte amistad.

No obstante, tal parece que su unión no impidió que Wendy y Nicola tomaran la decisión de ya no tomarla en cuenta para sus reuniones sociales, pues la también exprometida de José Manuel Figueroa aparentemente rompió algo de su hogar y se negó a pagarlo.

En una transmisión en vivo para redes sociales, ‘la Perdida’ contó que en una ocasión la invitaron a una reunión y terminó rompiendo un vaso “muy caro” y, al pedirle que lo pagara, la celebridad se quiso desentender del asunto.

Wendy Guevara posando foto de redes / Facebook: Wendy Guevara

“De hecho, a Marie Claire ya no la invitamos a las reuniones de la casa porque un día nos quebró un vaso de vidrio y ese vaso está bien caro, muy caro y todavía le dijimos que lo pagara y no quiso” Wendy Guevara

Como prueba de los hechos, compartió un video en el cual se observa a Nicola Porcella muy molesto y Marie Claire Harp abrazándolo para disculparse.

Por supuesto, sus declaraciones fueron parte de una “broma” que le estaba haciendo a sus seguidores, quienes le pedían un “chisme” nuevo: “¿Vieron el video? Ahí está la prueba cuando Marie Claire nos rompió un vaso de la casa y estamos todavía cobrándoles y es bien dura pa’ pagar”, indicó con un poco de humor.

Marie Claire Harp responde al “reclamo” de Wendy Guevara

Tras lo dicho por la creadora de contenido, Marie Claire Harp usó sus redes sociales para asegurar, con enojo fingido, que compraría toda una vajilla como compensación por lo que rompió.

“Saliendo de aquí, voy a comprarle una vajilla a Wendy Guevara y Nicola Porcella. Saliendo de aquí”. Marie Claire Harp

Si bien todo fue humor por parte de Wendy, algunos se lo tomaron en serio y aseguraron que el reclamo de la influencer la había “ver mal”, mientras que otros siguieron con la dinámica y bromearon diciendo que el vaso era “carísimo de París”.

