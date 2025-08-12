Mhoni vidente lanza hablada a conductores de La casa de los famosos México, ¿y perturbadora predicción?

‘La casa de los famosos México’ 2025 no ha dejado de dar de qué hablar en redes sociales. La mayoría de los usuarios ya tendrían a su favorito para ganar esta tercera edición. Sin embargo, algunos internautas y personalidades del espectáculo han criticado el trabajo de algunos conductores, tal como a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, quienes llevan a cabo las pre y postgalas del reality. En esta ocasión, Mhoni vidente se sinceró sobre el trabajo de ambos conductores.

En los últimos días, Mhoni vidente también ha externado sus contundentes predicciones sobre la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’. Ahora, lanzó un fuertes comentarios ¿en contra de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff?

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en La casa de los famosos México 2025

¿Qué dijo Mhoni vidente sobre Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, conductores de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Hace unas semanas, Inés Moreno, periodista mexicana, destapó que, supuestamente, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff no habrían tenido buena química en su trabajo como conductores de las pre y postgalas de ‘La casa de los famosos México’. Incluso, según la comunicadora, habrían considerado despedir a ‘la Perdida’.

Ahora, Mhoni vidente externó su contundente postura con respecto a la influencer y el también integrante de ‘Me caigo de risa’. ¿Hizo una fuerte predicción sobre su futuro en el reality?

A través de su canal de YouTube, Mhoni vidente destacó qué fue un error dejar ir a Cecilia Galliano y a Mauricio Garza como conductores de las pre y post galas ‘La casa de los famosos México’.

“A mí me encantaban Mauricio y Ceci. Ellos dos hacían un buen dueto cuando eran los conductores; eran fabulosos”, dijo la cubana.

¿Qué dijo Mhoni vidente sobre el despido de Cecilia Galliano y Mauricio Garza de ‘La casa de los famosos México’?

Aunque la pitonisa no habló directamente del desempeño de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff como conductores de ‘La casa de los famosos México’ 2025, sí reiteró que habría sido una error de la producción despedir a Cecilia Galliano y a Mauricio Garza, quienes, a su consideración, “le darían más sabor” al programa.

“Como decía mi abuela: ‘No arregles algo que no está descompuesto'… Al momento que quitas a Ceci Galliano y Mauricio Garza, por el que motivo que sea, que yo sé que fue por falta de presupuesto que ellos ya no quisieron seguir, pues se va ese sabor que tenían”. Mhoni vidente

“Eso fue fatal para La casa de los famosos (México). Quitarlos y poner a otros personajes que no tienen talento o no sabe llevar una conducción bien”, agregó.

Al momento, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff no han respondido a las fuertes declaraciones de Mhoni vidente.

¿Por qué Cecilia Galliano y Mauricio Garza ya no son conductores de ‘La casa de los famosos México?

La tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2025 llegó con cambios en su equipo de conducción. Cecilia Galliano confirmó que su salida se debió a que no llegó a un acuerdo económico con la producción, aunque aclaró que no fue por un contrato “millonario” y que mantiene buena relación con la empresa.

Por su parte, Mauricio Garza reveló que dejó el proyecto porque el trabajo dejó de ser disfrutable. Señaló algunas limitaciones para expresarse y roces con su compañera. Incluso comentó que, en ocasiones, Cecilia no le permitía intervenir durante las transmisiones.

En su lugar, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff se sumaron como conductores de las pre y post-galas de ‘La casa de los famosos México’, quienes acompañan a Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez en cada transmisión.