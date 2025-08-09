Aldo de Nigris en La casa de los famosos México: Esto ganaría el sobrino de Poncho de Nigris en el reality

El exfutbolista y ahora participante de ‘La casa de los famosos México 2025’, Aldo de Nigris, se encuentra en el centro de la conversación y no solo por su desempeño en el reality, sino también por el salario que, supuestamente, percibe semana a semana en la competencia de famosos.

La participación de Aldo de Nigris ha causado total sorpresa en la tercera temporada ‘La casa de los famosos México’, dado que usuarios en redes sociales no han dejado de destacar su manera tan “genuina” de ser en el reality. Por esta razón, ha sido considerado por cibernautas como uno de los favoritos del programa.

Aldo de Nigris fue uno de los habitantes confirmados de ‘La casa de los famosos México’ 2025 / IG: @aldotdenigris

¿Cuánto ganaría Aldo de Nigris por semana en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

A dos semanas del estreno de ‘La casa de los famosos México’ 2025, Aldo de Nigris no solo dio de qué hablar por su gran atractivo en redes sociales, si no que también sorprendió la supuesta cantidad que, rumoran, percibiría de sueldo por su estancia en el reality.

De acuerdo con información de Fox sports, el regiomontano recibiría alrededor de 70 mil o 80 mil pesos mexicanos por semana, lo que, supuestamente, lo colocaría en el grupo de los participantes con las remuneraciones más bajas del programa.

Aldo de Nigris revelan la cantidad que ganaría por semana en La casa de los famosos México / IG: @aldotdenigris

Según la fuente, una de las habitantes que percibirían la cantidad más baja de sueldo sería Priscila Valverde, a quien, supuestamente, le pagarían 50 mil pesos por semana.

Esta información quedó totalmente en calidad de rumor, ya que ninguna fuente oficial ha confirmado los sueldos de los habitantes de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Aldo de Nigris en la sala de ‘La casa de los famosos México’ / IG: @aldotdenigris

¿Quién es Aldo de Nigris, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Nacido el 27 de julio de 1999 en Monterrey, Nuevo León, Aldo de Nigris, sobrino de Poncho de Nigris, también vivió un tiempo en McAllen, Texas. Estudió Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey, pero su pasión por el deporte y el entretenimiento lo llevó a explorar otras facetas.

Desde muy joven formó parte de las fuerzas básicas de los Rayados de Monterrey, participó en las categorías Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Liga Premier. Sin embargo, con el tiempo decidió enfocarse en la creación de contenido y en desarrollar su imagen pública.

Aldo de Nigris participante de La casa de los famosos México / Instagram

Ha participado en realities como:



‘Guerreros’, de Televisa, y

‘Exatlón Estados Unidos’, de Telemundo, así como

‘La venganza de los ex VIP, de MTV

Actualmente se dedica a las redes sociales, donde comparte contenido sobre deporte, rutinas fitness, motivación y estilo de vida. Además, conduce el pódcast ‘Más allá del fierro’.

Durante un live de bienvenida a ‘La casa de los famosos México’ 2025, Aldo de Nigris sorprendió a la audiencia con su honestidad. Aseguró que estaba muy nervioso por su revelación en el reality y que realmente no se considera un famoso:

“Yo ni siquiera me considero famoso, hago videos, no es lo mismo grabarte tú a que estés en la televisión. Me encapucharon para traerme aquí y yo dije: ‘Qué ver...’. Aquí hay cámaras, luces. Me gustaría aprender”, dijo Aldo de Nigris.