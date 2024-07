Cazzu sorprende con nuevo cambio de look tras ruptura con Christian Nodal, ¡cerrando ciclos!

Desde que Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, anunciaron su ruptura, luego de dos años de relación y una hija en común, el sonorense se encuentra en el ojo del huracán debido a su nuevo noviazgo con Ángela Aguilar.

Por su parte, la también conocida como ‘la Jefa’ se ha mostrado ecuánime ante el escándalo, pese a que se han dicho muchas cosas de ella sobre un nuevo embarazo, así como una infidelidad, la cantante dejó claro que se encuentra enfocada en su pequeña, así como en su carrera musical.

Usuarios han aplaudido la postura de Julieta en cuanto a la adversidad, algunos apuntan que ya está “sanando” el dolor que le habría propiciado su separación de Nodal. No obstante, ha estado muy alejada de las redes sociales.

Cazzu y Nodal terminaron su relación este 2024 / Instagram: @cazzu / @nodal

Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar luce una figura más voluptuosa en el escenario que vestida de calle? Esta foto lo aclararía

Cazzu reaparece en redes sociales con nuevo cambio de look

Tras varios días inactiva de redes sociales, Cazzu sorprendió a sus seguidores al reaparecer con un nuevo cambio de look. La rapera habría demostrado que se está consintiendo más que nunca ahora que está soltera.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de ‘Nada’ compartió el video de su proceso, así como el resultado final de su nueva apariencia.

No te pierdas: Tania Rincón presume sus románticas vacaciones junto a Pedro Pereyra: FOTOS

Cazzu presumió a sus seguidores el nuevo tratamiento de belleza al que se sometió. Se perfeccionó sus cejas y se hizo un lifting de pestañas.

Además, la especialista que ayudó a Cazzu a verse mucho más bella documentó el proceso de principio a fin para que usuarios pudieran ver el radical cambio de la famosa.

Mira: Laura Bozzo se defiende de las críticas por entrar a ‘Venga la alegría’: “Soy una profesional”

Como era natural, usuarios no tardaron en reaccionar a las publicaciones de Cazzu y de la especialista de belleza. El post recibió una avalancha de comentarios destacando el “amor propio” que la ex de Nodal está teniendo consigo luego de su polémica ruptura. Otros no tardaron en llenarla de halagos, destacando lo bien que se ve.

Sin duda, Cazzu estaría más que enfocada en su hija, en sí misma, así como en su carrera musical. Recordemos que la artista ha dado indicios en redes sociales de que muy pronto sacará nuevo disco.

Así luce Cazzu: