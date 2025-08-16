Ángela Aguilar: Reviven video de la esposa de Christian Nodal ¿criticando a infieles?: “Me dan asquito”

En medio de la polémica que rodea a Ángela Aguilar y Christian Nodal por las recientes declaraciones del sonorense con Adela Micha, resurgió un video en redes del pasado en el que la hija de Pepe Aguilar externó su postura con respecto a las personas infieles. Esto provocó reacciones encontradas entre seguidores y usuarios en la red.

¿Qué opinó Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, sobre la infidelidad?

El 27 de marzo de 2021, Ángela Aguilar publicó en su canal de YouTube un video reaccionando a memes relacionados con su entonces reciente colaboración con Christian Nodal, “Dime cómo quieres”.

Entre risas y bromas, la cantante leyó uno de los memes que mostraba una caricatura de Nodal diciendo: “¿Y si te amo, te respeto, soy fiel y te hago mi prioridad?”, mientras que la supuesta respuesta de Ángela en dicha imagen dice: “Como quiera te voy a engañar”.

Aunque comenzó riendo, la intérprete de música regional mexicana pronto cambió su tono a uno más serio para expresar su aparente repudio hacia la infidelidad: “La verdad a mí esa gente que es infiel es mala persona, segundo, no se controla y no tiene los pantalones para decir: ‘Voy a cortar contigo porque ya me atrae otra persona’. Eso no me gusta.”

Y para finalizar con su punto de vista, la menor de la dinastía Aguilar dijo:

“No sé por qué estoy tan en contra de esa cosa, pero me da asquito, la gente que hace eso me da asquito” Ángela Aguilar

Incluso, confesó que le hubiera gustado participar en un popular programa de internet de la época, ‘Exponiendo infieles’, conducido por Lizbeth Rodríguez.

Ángela Aguilar cancela show por incidente en estructura. / Instagram: @angela_aguilar

¿Christian Nodal produjo canción a Cazzu y amenaza con demandarla por no recibir crédito?

La polémica no para, Christian Nodal aprovechó la entrevista con Adela Micha para hablar sobre su expareja, la cantante argentina Cazzu, asegurando que siempre la apoyó tanto emocional como profesionalmente, incluso, después de que terminaron su relación. Afirmó haber producido una canción de su álbum Latinaje (aunque no dijo cuál) y mencionó que no recibió los créditos correspondientes por ello.

También reveló haber financiado con cientos de miles de dólares un documental relacionado con el proyecto musical de Cazzu, sin esperar compensación alguna. Nodal recalcó que jamás intentó frenar el crecimiento profesional de Cazzu y que siempre quiso verla triunfar, incluso después de la ruptura, cuando continuó pagando al equipo de trabajo de la artista.

Estas declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales. Muchos usuarios lo criticaron por “echar en cara” el apoyo brindado a su expareja, e incluso le restaron importancia a su papel en la carrera de Cazzu, afirmando que ella ya tenía una trayectoria consolidada antes de estar con él.

Christian Nodal dándole un beso a Cazzu, mientras ella saca la lengua. / Instagram: @nodal

¿Christian Nodal y Belinda estaban juntos cuando comenzó a salir con Ángela Aguilar?

Christian Nodal reveló que, a pesar de sentir una conexión especial con Ángela Aguilar en 2020, su vínculo no avanzó debido a que él no se sentía preparado para sostener una relación con alguien que también estaba en el ojo público, además de la diferencia de edad entre ambos.“Yo tenía 22 años y ella 16”, detalló. Mencionó que la distancia y las diferentes etapas en las que se encontraban sus vidas hicieron que se alejaran.

“Terminamos esa relación, no volvimos a hablar más, hasta el 14 de mayo de 2024”, añadió Nodal, quien retomó contacto con Ángela poco tiempo después de su ruptura con la cantante argentina Cazzu.

Christian Nodal y Belinda confirmaron públicamente su relación el 5 de agosto de 2020 a través de sus redes sociales, luego de haberse conocido como coaches en La voz México ese mismo año. Al principio optaron por mantener un perfil bajo respecto a su romance, aunque con el tiempo comenzaron a compartir más de su vida amorosa con el público.

Su compromiso tuvo lugar el 25 de mayo de 2021 en Barcelona, pero la relación llegó a su fin oficialmente el 12 de febrero de 2022. Sin embargo, algunas conversaciones filtradas indican que la ruptura pudo haberse dado el 4 de febrero.

