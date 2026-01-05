Wendy Guevara divide opiniones tras opinar sobre el cuerpo de Salma, ¡por su radical cambio! ¿Celos?

La influencer y ganadora de La casa de los famosos México, Wendy Guevara, volvió a generar polémica en redes sociales luego de reaccionar de forma incómoda, y para muchos, agresiva, a las comparaciones que internautas hicieron entre ella y su amiga Salma, integrante del grupo conocido como las Perdidas. El comentario que encendió la conversación fue claro, directo y muy comentado.

Mira: Wendy Guevara presta dinero a Momo Guzmán tras dejar la Burrita Burrona: esto se sabe de su nuevo proyecto

¡Bárbara de impactante! Wendy Guevara reaparece con cinturita que nadie esperaba. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre las cirugías de Salma y por qué generó tanta polémica?

Todo ocurrió después de que Salma compartiera un video en TikTok mostrando los resultados de las cirugías estéticas a las que se sometió recientemente. Las reacciones no tardaron en llegar y, como suele pasar en redes sociales, muchos usuarios aprovecharon para comparar su nuevo físico con el de Wendy Guevara. Fue entonces cuando la influencer de León, Guanajuato, decidió responder pero su reacción no fue la que muchos esperaban.

“Pues a Salma, la vieron con esponjas no pasa nada, a mí me emociona que le digan cosas bonitas a mi hermana Salma” Wendy Guevara

Aunque intentó suavizar el mensaje al llamarla “hermana”, el comentario sobre “las esponjas” fue suficiente para que usuarios lo calificaran como despectivo, pasivo-agresivo y fuera de lugar. Incluso, varios señalaron que el tono en el que Wendy lo dijo sonaba molesto y sarcástico, algo que contrastó con la imagen de amistad que ambas han mostrado públicamente.

“Wendy es el verdadero ejemplo de: quiero verte bien, pero no mejor que yo”.

“Estuvo muy raro lo de las esponjas, se escuchó feo”.

“Es lo mismo que hizo con Briggit, comentarios pasivo-agresivos”.

“Salma: cuerpo, Karina: carisma, Wendy: Guevara: ?”.

Mira: Wendy Guevara casi se desmaya en plena transmisión en vivo, ¿más complicaciones por su cirugía estética?

¿Qué cirugías estéticas se ha hecho Wendy Guevara?

El debate comenzó por el número de operaciones que Wendy Guevara, la Perdida se ha hecho y que pocos cambios se le han visto. Entre los procedimientos que se le atribuyen están:



Lipoescultura o liposucción estética , con la que se retiró grasa de abdomen, cintura, espalda y piernas.

, con la que se retiró grasa de abdomen, cintura, espalda y piernas. Lipotransferencia , donde la grasa extraída fue reinyectada en glúteos y piernas para dar mayor volumen.

, donde la grasa extraída fue reinyectada en glúteos y piernas para dar mayor volumen. Ajuste y aumento de busto , para modificar la forma y tamaño del pecho.

, para modificar la forma y tamaño del pecho. Remodelación o luxación costal: un procedimiento estético para reducir la cintura. Wendy inicialmente aseguró que no se sometería a esta cirugía, pero finalmente optó por realizarla. Tras la operación, protagonizó un momento viral al casi desmayarse en una transmisión en vivo después de estornudar, debido al intenso dolor postoperatorio.

Lee: Wendy Guevara, tras casi desmayarse por estornudar por su cirugía, revela fuerte regaño de su mánager

¡Irreconocible! Wendy Guevara sorprende con cinturita extrema tras su última cirugía. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Salma “Salmita Bebé” y por qué ahora está en el centro de la conversación?

Salma, también conocida como “Salmita Bebé”, es influencer y amiga cercana de Wendy Guevara, además de formar parte del grupo las Perdidas o las Colgadas. Su nombre real es Osvaldo Sierra, es originaria de León, Guanajuato, y en redes suele ser presentada como “la más chiquita” del grupo.

En los últimos años, Salma ha tenido una transformación física importante, especialmente después de someterse a una cirugía bariátrica (manga gástrica), con la que logró perder alrededor de 20 kilos. Este cambio fue clave para que después optara por procedimientos estéticos que le ayudaran a armonizar su cuerpo.

Además, Salma también fue noticia en septiembre de 2025, cuando junto a su amiga Evelyn ofreció donar piel sobrante tras su pérdida de peso para ayudar a personas que resultaron con quemaduras por la explosión de una pipa en Iztapalapa, gesto que fue ampliamente reconocido en redes.