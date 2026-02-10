Ella es la integrante del clan de las Perdidas quiere cambiar el color de sus ojos ¿Igual que Ninel Conde?

Paola Suárez volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de confesar que tiene la intención de someterse a una cirugía para cambiar el color de sus ojos, un procedimiento estético que en meses recientes generó gran atención mediática tras el caso de Ninel Conde. La influencer habló abiertamente del tema durante una charla con amigas, donde aseguró que su decisión ya está tomada y que incluso conoce el costo aproximado de la intervención.

Te puede interesar: Karina Torres estuvo al borde de la muerte tras sufrir complicaciones por los biopolímeros: “Iba a morir”

Paola Suárez podría ser la nueva habitante de La casa de los famosos / Instagram

¿Paola Suárez quiere cambiar el color de sus ojos como Ninel Conde?

Durante una conversación captada en video, Paola Suárez explicó que planea realizarse varios procedimientos estéticos, entre ellos una cirugía para modificar el color de sus ojos. En tono relajado, comentó que primero se operará la vista y posteriormente buscará cambiar el tono de su iris de manera permanente.

Al ser cuestionada sobre el color que desea, Paola detalló que no busca un tono similar al de Ninel Conde, quien optó por ojos verdes. Según dijo, su intención es elegir un color gris, con matices azules o verdes. También señaló que la decisión ya está tomada, pese a los comentarios de quienes le advirtieron sobre posibles riesgos con el paso del tiempo.

En la misma charla, Paola mencionó que el procedimiento tendría un costo cercano a los 200 mil pesos. Aunque algunas personas le sugirieron optar por pupilentes cosméticos como alternativa, ella reiteró que su intención es realizar el cambio de forma permanente, aun cuando reconoció que se trata de una cirugía costosa.

“Pues nada más voy a quedar virola, hermanas. Y luego después me voy a operar la vista, y luego de la vista me voy a operar los ojos de color. Ya lo tengo muy decidido... Grises con azul. Cuesta 200 mil... A mí no me importa, yo los voy a hacer.” Paola Suárez

Te puede interesar: Filtran primeras imágenes de Wendy Guevara tras cirugía de luxación de costillas: así luce ahora

¿Qué cirugía se hizo Ninel Conde para cambiar el color de sus ojos?

El caso de Ninel Conde se volvió referencia obligada cuando se habla de este tipo de procedimientos. En noviembre de 2025, la actriz y cantante reveló que se sometió a una cirugía conocida como queratopigmentación, una técnica que consiste en aplicar pigmento directamente en la córnea para modificar el color del iris de forma permanente.

A diferencia de los implantes de iris artificiales, la queratopigmentación no introduce un objeto dentro del ojo. Sin embargo, especialistas han advertido que esto no significa que sea un procedimiento libre de riesgos. El oftalmólogo César Sánchez explicó que existen distintas formas de cambiar el color de los ojos, y calificó los implantes de silicón como una mala práctica médica, al señalar que pueden afectar la presión ocular, el nervio óptico y provocar ceguera irreversible.

Sobre la queratopigmentación, el especialista indicó que la córnea debe permanecer transparente para permitir la correcta observación de las estructuras internas del ojo. Al aplicar pigmento, se dificulta esta visualización, lo que puede complicar diagnósticos futuros y generar problemas a largo plazo. Además, advirtió que se trata de un procedimiento irreversible.

Otros expertos han señalado que el pigmento puede perder uniformidad con el tiempo, generar pequeñas venas visibles o provocar inflamación crónica, lo que en algunos casos obliga a repetir la cirugía cada dos o tres años.

Te puede interesar: Wendy Guevara divide opiniones tras opinar sobre el cuerpo de Salma, ¡por su radical cambio! ¿Celos?

Ninel Conde mostró el resultado de su cambio de color de ojos tras someterse a una cirugía. / Foto: IG/ninelconde

¿Cuánto cuesta cambiarse el color de ojos y quiénes lo han hecho?

De acuerdo con información difundida en medios y redes sociales, Ninel Conde se sometió a la queratopigmentación en una clínica especializada de Nueva York. El costo del procedimiento ronda los 12 mil dólares, es decir, poco más de 216 mil pesos mexicanos, una cifra similar a la mencionada por Paola Suárez al hablar de su posible intervención.

La clínica donde se realizó la cirugía señala que el procedimiento dura aproximadamente 30 minutos y se lleva a cabo con anestesia en gotas. Aunque se promociona como una técnica rápida, diversos oftalmólogos han expresado reservas, especialmente cuando se trata de ojos sanos y por razones meramente estéticas.

Además de Ninel Conde, otras figuras públicas han reconocido haberse sometido a este tipo de cirugía. Entre ellas se encuentran Jorge Kahwagi, conocido por sus múltiples intervenciones estéticas, así como la actriz Alma Cero y su esposo Enrique Orozco, quienes también optaron por cambiar de manera permanente el color de sus ojos.

Te puede interesar: Karina Torres confirma su primera cita con el Dr Miguel tras protagonizar beso apasionado ¿Romance a la vista?