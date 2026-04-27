Wendy Guevara sufre el cierre terrible ‘perdida’ tras polémica sobre menores: ¿Qué sucedió exactamente?

La influencer y conductora, Wendy Guevara, atraviesa una nueva polémica tras la desaparición de su cuenta oficial de Instagram, donde acumulaba cerca de ocho millones de seguidores. Esto se añade a la controversia sobre su vídeo difundido donde habla acerca de menores de edad. ¿Qué pasó?

Wendy Guevara / Instagram

¿Cuál es la polémica sobre Wendy Guevara y menores de edad?

Wendy Guevara, influencer y ganadora de La casa de los famosos México 2023, volvió a la polémica en fechas recientes, después de que reapareciera un video grabado hace casi diez años, cuando apenas comenzaba su trayectoria en redes sociales. En dicho material, Wendy y Paola Suárez hacen comentarios que actualmente son considerados inapropiados, al abordar un tema relacionado con menores de edad.

A pesar de que el video no es reciente, el contexto actual y la gran visibilidad que ha alcanzado Wendy provocaron que miles de usuarios exigieran su “cancelación”, cuestionando si debería continuar participando en medios, campañas publicitarias y eventos.

En entrevistas recientes, Wendy aclaró que se trató de un comentario fuera de lugar y cuando no dimensionaban el impacto de sus palabras: “ Son 10 u 11 años de ese video, de cuando íbamos iniciando en redes sociales… nada más recortan el pedazo y ya sabes que se hace un escándalo y un chismesazo ”, explicó.

Frente a la presión mediática, tanto Wendy Guevara como Paola Suárez decidieron pronunciarse públicamente. Wendy reconoció la existencia de los comentarios y no buscó negarlos, aunque aclaró que no representan su pensamiento actual ni la persona que es hoy. Aceptó su equivocación y ofreció disculpas, enfatizando que ahora es consciente de la sensibilidad del tema:

Yo sé que la gente se molesta y se ofende, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a toda la gente. Wendy Guevara

Pero para Wendy esto no fue todo. Mientras algunos señalan que su participación como conductora de La casa de los famosos México está en duda, ahora tiene un problema en sus redes sociales.

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Wendy Guevara y Paola Suárez van a demandar en medio de la polémica con menores / Redes sociales

¿La cuenta de Wendy Guevara en Instagram fue cerrada por polémica sobre menores?

El domingo 26 de abril, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar que el perfil de Wendy Guevara, en Instagram, ya no estaba disponible. Al intentar ingresar, aparece el mensaje estándar de la plataforma: “ Esta página no está disponible ”.

La misma plataforma señala que existe la posibilidad de que la página haya sido eliminada. Aunque no hay una postura sobre la razón por la que actualmente su perfil con casi ocho millones de seguidores no esté disponible, Wendy se ha mantenido activa en otras redes.

En estados de su TikTok oficial, la influencer relató el domingo por la noche que se encontraba en Aguascalientes, para después trasladarse a León, sin hacer referencia a esta nueva polémica.

No es la primera vez que Guevara enfrenta una situación similar. En agosto de 2023, poco después de su triunfo en La casa de los famosos México, también perdió temporalmente su perfil, aunque logró recuperarlo.

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Wendy Guevara utilizando TikTok tras problemas con Instagram / TikTok: Soy Wendy Guevara y redes sociales

¿Quién es Wendy Guevara y cuántos años tiene?

Wendy Guevara es una creadora de contenido, actriz y conductora originaria de León, Guanajuato. A sus 32 años, se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas en el mundo digital en México.

Inició su trayectoria en 2017 mediante transmisiones en redes sociales donde compartía aspectos de su vida. Su popularidad creció cuando se hizo viral un video en el que mencionaba que estaba “perdida”, momento que dio origen al apodo de “las Perdidas”, con el que ella y sus amigas comenzaron a ser identificadas.

En 2023, su carrera dio un salto importante al convertirse en la ganadora de la primera edición de La casa de los famosos México, y actualmente funge como conductora de dicho reality.

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