Wendy Guevara y Paola Suárez inician proceso legal tras polémica con menores de edad, revelan

Paola Suárez y Wendy Guevara, quienes forman parte del grupo ‘las Perdidas’, han sido objeto de críticas después de que se viralizaran unas declaraciones en las que dicen tener “un gusto culposo” por los menores de edad.

Si bien ambas ya han ofrecido disculpas, la polémica parece no terminar. Y es que recientemente se dio a conocer que la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ y su amiga iniciarán acciones legales por este asunto. Esto es todo lo que se sabe.

Paola Suárez y Wendy Guevara / Redes sociales

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¿Qué dijeron Wendy Guevara y Paola Suárez sobre sus comentarios sobre menores de edad?

Desde hace algunas semanas, ha comenzado a circular un video en el que Wendy Guevara dice que su “gusto culposo” era una menor. También se podía oír a Paola Suárez expresando que sentía atracción por los adolescentes de 15 y 16 años.

Si bien estos comentarios los hicieron hace ya varios años, sus palabras causaron mucha polémica en redes sociales, por lo que ambas tuvieron que salir a dar una explicación. En el caso de Wendy, aseguró que todo era una broma que dijeron en ese momento para hacerse virales.

“Son 10 u 11 años de ese video, de cuando íbamos iniciando en redes sociales, la gente se compra muchas cosas. Las palabras las dije, ahí están, estoy bromeando con Paola y digo: ‘¿Cómo te gustan a ti, Paola?’ Nada más recortan el pedazo y ya sabes que se hace un escándalo y un chismesazo”, manifestó en una entrevista reciente.

Por su parte, Paola Suárez dijo que todo había sido un “error” para generar vistas y afirmó que nunca ha tenido fijaciones por menores de edad.

Pese a que todo habría sido solo un “chiste”, la gente sigue muy indignada y muchos internautas hasta han pedido que las “cancelen”, pues consideran que personas con “gustos tan cuestionables” no deberían estar presentes en los medios de comunicación.

Paola Suárez y Wendy Guevara / Redes sociales

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Esto se sabe sobre la demanda que Paola Suárez y Wendy Guevara iniciarían tras polémica con menores de edad

Luego de que el escándalo se saliera de control, se comenzó a especular que Paola Suárez y Wendy Guevara presuntamente iniciarían un proceso legal. La primera en hablar del tema fue Dayanne Chrisel, una influencer de espectáculos.

La joven mencionó que el equipo laboral de las creadoras de contenido le pidió bajar un video que hablaba de la polémica, ya que había un “proceso legal de por medio”.

Posteriormente, el periodista Jorge Carbajal respaldó la información en su más reciente programa en el canal de Productora 69. De acuerdo con el comunicador, presuntamente estarían tratando de “silenciar” a diversos medios de comunicación para que ya no se hable más sobre el tema.

Para confirmar esto, presentó la historia de otro influencer llamado ‘el Rey Tocino’, quien directamente dice que el mánager de ambas amenazó con interponer una demanda a todos aquellos que “despotriquen” contra las influencers.

“Joel está tratando de callar y amedrentar a mis compañeros de medios de comunicación para que no se hable del caso Wendy y Paola”. El Rey Tocino

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el aparente proceso, pues las involucradas no han querido dar más declaraciones al respecto.

¿Paola Suárez amenazó a su exnovio?

Durante la emisión de su programa, Jorge Carbajal dijo que no le interesaba si lo llegaban a demandar por “decir la verdad” y aprovechó para mostrar un audio, aparentemente, de Paola Suárez amenazando al exnovio que presuntamente la agredió en su momento.

No dio mucho contexto, pero mencionó que enseñaba eso como prueba de que realmente Paola no era una buena persona y hasta podría estar involucrada en actos ilícitos. Esto dice la grabación:

“Tampoco soy una niña de brazos cruzados para dejarse. Tengo dinero, tengo abogados, tengo todo lo que tú quieras para defenderme. Si es necesario, te siembro dos o tres pi… cosas para que te metan al pu… bote, porque créeme, estás mejor adentro que afuera”, se escucha.

Al momento, ninguna de las dos ‘Perdidas’ han confirmado que hayan iniciado un proceso legal sobre este asunto. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de RUMOR.

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