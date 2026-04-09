¿Marlon Colmenarez lanzó indirecta vs. Wendy Guevara tras polémica por comentarios sobre menores?: “Karma”

Wendy Guevara y su amiga, Paola Suárez, están en el ojo del huracán a raíz de unos polémicos comentarios que hicieron hace algunos años. Y es que, en su momento, ambas admitieron tener un “gusto culposo” por los menores de edad.

Si bien ‘las Perdidas’ se pronunciaron y afirmaron que todo había sido una broma, mucha gente sigue criticándolas. Entre las reacciones más esperadas estuvo la de Marlon Colmenarez, quien fue gran amiga de Wendy y la llegó a señalar de presunto acoso. El creador de contenido compartió un mensaje que, para muchos, sería su postura ante toda esta situación. Esto fue lo que dijo.

Wendy Guevara / Redes sociales

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¿Quién es Marlon Colmenarez y cómo fue su amistad con Wendy Guevara?

Marlon Colmenarez es un influencer y bailarín venezolano. Él y Wendy Guevara fueron grandes amigos en su momento. Incluso, se llegó a especular que eran pareja, algo que ellos negaron en múltiples ocasiones. En 2024, ambos anunciaron el fin de su amistad, asegurando que todo terminaba de forma pacífica.

Si bien todo parecía estar bien entre ellos pese a todo, las cosas fueron cambiando con el tiempo. En 2025, Guevara contó que una persona intentó usar su identidad y falsificar un documento a su nombre, por lo que estaba en planes de comenzar un proceso legal. Aunque no mencionó nombres, el venezolano se dio por aludido.

Colmenarez aseguró que todo se trató de un malentendido. Según su versión, Wendy le regaló un camioneta hace dos años. Sin embargo, el vehículo no se puso a su nombre, por lo que, cuando fue a la concesionaria a cambiar el coche, le notificaron a Guevara que estaban intentando “hacer fraude” con su nombre.

Marlon también llegó a declarar que, presuntamente, Wendy siempre lo acosaba cuando estaba bajo los influjos del alcohol. Esto fue negado por la influencer, quien simplemente dijo que la situación “le daba risa”.

“Acerca de lo del muchacho este... del Marlon... En ningún momento dije su nombre. Lo único que voy a decirle es que no me da ni coraje, me da risa. Aprende a cerrar ciclos, yo ya lo cerré hace mucho”, indicó.

Marlon Colmenarez / Redes sociales

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Así habría reaccionado Marlon Colmenarez a la polémica de Wendy Guevara por comentarios sobre menores de edad

A través de redes sociales, Marlon Colmenarez compartió un video desde el gimnasio junto a la siguiente frase: “El karma, poco a poco, se está encargando de poner todo en su lugar”. En la descripción de la publicación, colocó:

“Me dijeron loco” Marlon Colmenarez

Si bien no mencionó nombres, muchos creen que es una clara indirecta para Wendy Guevara y su más reciente polémica. Y es que, en su momento, Marlon aseguró que la influencer era una persona que sabía “ser mala”.

“No, Wendy, así no. Siempre te quieres victimizar, siempre tú eres la buena. Eres la persona que tira la piedra y esconde la mano. Porque cuando quieres ser víctima eres víctima y cuando quieres ser mala, eres mala. Y eso no es así. Tengo que responder porque tengo que dejar de ser el malo de una historia mal contada”, resaltó en ese entonces.

Aunque en aquella ocasión lo criticaron y le exigieron que dejara de hablar sobre Wendy, ahora que la polémica se hace presente, muchos sostienen que “siempre tuvo la razón”.

¿Cómo respondió Wendy Guevara a la aparente indirecta de Marlon Colmenarez?

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha dicho nada sobre la aparente indirecta de Marlon Colmenarez. No obstante, en su momento ofreció una disculpa por sus declaraciones sobre menores de edad, afirmando que todo era una simple broma.

“Hace 10 años lo dijimos y no quiero que la gente sienta que esto lo minimizo o que trato de escudarme con algo, pero yo crecí con este humor negro. Nosotras al inicio queríamos ser polémicas, queríamos ser famosas y decíamos estupideces que ahora me arrepiento. Señores, sí usted se sintió ofendido por lo que yo dije de ese chiste que habla de niños, discúlpeme”, resaltó.

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