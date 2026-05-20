Wendy Guevara se entera del accidente de Paola Suárez EN VIVO y así fue su reacción: ¿Destrozada? VIDEO

Fue una noche complicada para ‘las Pérdidas’, luego de que se reportó que Paola Suárez sufrió un fuerte accidente automovilístico en León, Guanajuato. Ante esto, se filtra el momento en el que su amiga, Wendy Guevara, se entera de la noticia. ¿Cómo reaccionó la conductora de La casa de los famosos México?

Paola Suárez podría ser la nueva habitante de La casa de los famosos / Instagram

¿Cómo fue el accidente automovilístico de Paola Suárez en León?

Según informó Javier Ceriani, el accidente habría ocurrido después de que Paolita Suárez saliera de una marisquería, momento en el que presuntamente impactó su camioneta contra un repartidor de refresco, al sur-oriente de la ciudad de León, en Guanajuato.

De acuerdo con las versiones difundidas, la creadora de contenido presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol (aunque no se ha confirmado). Además, en las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales se aprecia la parte frontal del automóvil casi destruida.

Paola Suárez se llevó por delante a un repartidor. Su camioneta quedó destruida. Supuesta y alegadamente, habría estado tomando en una marisquería y abandonaron el lugar de los hechos. Se están llevando la camioneta. No se sabe si estaba en estado inconveniente, si está bien de salud. Javier Ceriani

Hasta el momento, se desconoce cuál sería el estado de salud del repartidor involucrado en el accidente. Asimismo, Javier Ceriani aseguró que tampoco tenía información precisa sobre la condición actual de Paola Suárez, aunque señaló que aparentemente ya no se encontraba en el lugar de los hechos. Incluso, algunos usuarios señalaron que la creadora de contenido presuntamente habría fallecido. No obstante, todo esto se trataría de RUMORES.

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Paola Suárez sufre accidente / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Wendy Guevara al accidente automovilístico de Paola Suárez?

Tras saberse la noticia, miles de internautas buscaron a Wendy Guevara, amiga de Paola Suárez, para hacerle llegar la información. Fue así que, mientras la ganadora de LCDLFM transmitía en vivo en sus redes sociales, comenzó a recibir una oleada de comentarios.

En el video, la influencer cambia por completo su expresión y se muestra visiblemente preocupada, aunque intenta mantener la calma y el tono relajado frente a la cámara:

Ay, hermanas, es que pasó algo medio turbio. (...) Sí tengo que colgar (su transmisión), pasó algo raro. O sea, no es nada mío, pero está raro y es algo que tengo que atender. Wendy Guevara

Casi de inmediato, Wendy Guevara terminó su transmisión en vivo, pidiéndole perdón a los seguidores que se encontraban presentes. Por último, señaló que no podía contar lo sucedido, ya que es una situación fuerte.

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¿Quién es Paola Suárez y qué contenido hace en redes?

Paola Suárez es una influencer, creadora digital y figura de internet mexicana que alcanzó gran reconocimiento en redes sociales, gracias a su participación con ‘las Pérdidas’, título compartido con otras influencers.

Su crecimiento en plataformas digitales surgió compartiendo momentos de su vida diaria y experiencias personales.

Paola ha sido una de las personalidades favoritas del internet, razón por la que pudo llegar a participar en “El tenorio cómico”, obra de teatro conocida por el público mexicano.

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