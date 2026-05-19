Lupita Villalobos revela detalles sobre presunta infidelidad de su esposo y su distanciamiento, ¿Cómo se enteró?

La influencer y creadora de contenido, Lupita Villalobos, reapareció en redes sociales luego de varias semanas de ausencia debido a problemas de salud y aprovechó para aclarar las polémicas que han rodeado su vida personal en los últimos días.

La integrante de “las Alucines” habló sobre los rumores de una presunta infidelidad de su esposo, Juan Luis, así como de las verdaderas razones detrás de su distanciamiento. ¿Qué dijo?

Lupita Villalobos

¿Cómo surgieron los rumores de presunta infidelidad entre Lupita Villalobos y su esposo?

Los rumores sobre una posible separación entre la influencer Lupita Villalobos y su esposo Juan Luis comenzaron a circular luego de que los creadores de contenido ‘El rey tocino’ y ‘Reina venenosa’ compartieran versiones relacionadas con una supuesta infidelidad ocurrida durante un viaje a Monterrey.

Según esas declaraciones, Lupita presuntamente habría descubierto recientemente la situación, lo que provocó especulaciones sobre una crisis matrimonial y un eventual divorcio.

La controversia aumentó cuando ‘Holly milk house’ difundió un video en el que afirmó que la pareja estaría analizando la posibilidad de iniciar un proceso legal de separación. A esto se sumó la ausencia de Juan en eventos importantes, como la boda de ‘Un tal Fredo’, ceremonia a la que Lupita acudió sin compañía, alimentando aún más las sospechas de sus seguidores.

Frente a la ola de comentarios y especulaciones, Lupita Villalobos decidió pronunciarse en Instagram para negar categóricamente las versiones sobre una infidelidad. Aunque reconoció que atraviesan dificultades como pareja, pidió respeto hacia su esposo, señalando que él no pertenece al medio público y que no debería ser juzgado sin pruebas.

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Lupita Villalobos / Redes sociales

¿Lupita Villalobos confirmó infidelidad de su esposo?

En un reciente video en su canal de YouTube, Lupita Villalobos respondió preguntas hechas por sus seguidores, una de ellas, relacionadas a su matrimonio y a la presunta infidelidad que internautas siguen señalando.

En un primer acercamiento, Lupita reveló que se enteró del revuelo en redes en plena boda de Un tal Fredo, cuando se acercaron a ella para comentarle que Dayane Chrissel había sacado un video en el que acusaban a su esposo de presuntamente haberle sido infiel:

Yo me quedé ¿qué? Se me bajó la sangre a los pies, en qué momento. O sea, ¿cómo se atreven así a difamar a una persona? Ahí empezó mi desmadr* cibernético. Lupita Villalobos

Su primera reacción fue de molestia hacia las personas que sacaron tal información. Posteriormente, contó que habló rápidamente con Juan para poder preguntarle cómo se encontraba.

Fue aquí que reveló más detalles de su relación, ya que, desde semanas antes, no estaba del todo bien:

Desde el primero de marzo aproximadamente, yo había tenido una plática con Juan donde había varios puntos en nuestra relación que aterrizamos, entre que si nos vamos a España, que si nos quedamos aquí. Son varias situaciones en las que como que no había un acuerdo a lo mejor y esto hacía, que existieran diferencias en la relación, pero de ahí de ahí a que exista una infidelidad, o sea yo dije ¿qué demonios? Lupita Villalobos

Aunque confirmó que sí existe un distanciamiento con Juan Luis, Lupita negó tajantemente que la causa haya sido una infidelidad. La influencer detalló que la crisis matrimonial surgió a raíz de diferencias importantes dentro de la relación, especialmente relacionadas con sus planes de vida.

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¿Quién es Lupita Villalobos y qué contenido hace?

Lupita Villalobos es una influencer, podcaster y creadora de contenido originaria que ha logrado destacar en redes sociales, posicionándose como una de las personalidades más reconocidas del entretenimiento digital en el país.

Uno de los proyectos que marcó un antes y un después en su trayectoria fue “las Alucines”, espacio en el que comparte conversaciones con otras figuras de internet sobre temas cotidianos, relaciones personales y cultura pop.

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