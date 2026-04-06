Esposo de Un tal Fredo le estaría siendo infiel con Lupita Villalobos, aseguran, ¿habrá divorcio?

‘Un tal Fredo’ ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. El influencer ha sido muy criticado por su reciente boda. Muchos consideran que fue “excesivamente elegante”, además de que se le responsabiliza por la clausura del río Mezquitas, en Cuatro Ciénagas, lugar donde ser realizó el evento.

Ahora el influencer enfrenta un nuevo escándalo. En las últimas horas se ha comenzado a decir que, presuntamente, su esposo le estaría siendo infiel con Lupita Villalobos, otra creadora de contenido y gran amiga de la pareja. Esto es lo que se sabe.

Lupita Villalobos / Redes sociales

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¿Quién es la influencer Lupita Villalobos?

Lupita Villalobos es una influencer y presentadora regiomontana. Se ha hecho famosa gracias a su pódcast ‘las Alucines’, que realiza en colaboración con ‘Quesito’ Quezada. Actualmente tiene 36 años y es considerada como una de las creadoras de contenido más exitosas del momento.

Se casó hace algunos meses en España con Juan Luis. No se sabe mucho sobre su pareja, ya que este no pertenece al mundo del internet. Desde hace algunas semanas, se ha especulado que están en crisis matrimonial.

Luego de que Villalobos fuera sola a la boda de ‘Un tal Fredo’, se dijo que, presuntamente, estaba al borde del divorcio por una infidelidad de su pareja. A raíz de los chismes, Villalobos salió a aclarar que no se están separando de su esposo. No obstante, reconoció que sí estaban en crisis y pidió respeto ante estos momentos tan complicados.

“Juan no me ha sido infiel tranquilos. Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación, pero no tiene nada que ver con infidelidad y engaños. Por favor, dejen de difundir este tipo de mentiras, Juan no es una persona mediática y no merece esto que está pasando, ¿ustedes creen que si me hubiera sido infiel yo estaría tan tranquila? En serio PAREN con esa mentira”, manifestó.

Lupita Villalobos / Redes sociales

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¿Esposo de ‘Un tal Fredo’ le está siendo infiel con Lupita Villalobos?

Hace algunas semanas, ‘Un tal Fredo’ se casó con Adrián Álvarez tras varios años de relación. Si bien ambos siempre se han mostrado muy felices y enamorados, algo que llamó la atención fue un video de la boda del influencer.

En dicho clip, se puede ver a Adrián y Lupita Villalobos bailando bachata. Algunos usuarios comenzaron a decir que, supuestamente, Álvarez se veía “más feliz” con Villalobos y se empezó a especular que el hombre le estaba siendo infiel a Fredo.

“El esposo de Un tal Fredo es más feliz con la Churpia Villalobos que con él. Corren rumores de que no es desviado, ¿Será?”, expresaron en redes sociales.

Esta situación ha causado muchas opiniones divididas, pues se sabe que Villalobos es muy cercana a ‘Un tal Fredo’ y hasta salió a defenderlo cuando comenzaron a criticarlo por su “extravagante boda”, asegurando que su amigo merece ser feliz.

Cabe destacar que, hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado ante estas especulaciones, por lo que todo queda en calidad de un simple rumor.

Lupita Villalobos / Redes sociales

¿Qué dijo Kim Shantal en contra de Lupita Villalobos?

Otro tema por el que Lupita Villalobos ha causado controversia ha sido su próxima pelea contra Kim Shantal en el ‘Supernova Génesis 2026’. Desde que se anunció el combate, se han enfrascado en una guerra de dimes y diretes.

De hecho, hace poco Villalobos aseguró que Shantal estaba siendo reconocida por el enfrentamiento. La exparticipante de ‘La granja VIP’ no dudó en negar esto y asegurar que ha tenido una vasta carrera, tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

“¿Te ardió que no te contestara como tú querías? Más bien te molestó que no imitara tu personalidad de niña boba… pues no va conmigo. A mí no me conocen por ti. Yo ya tenía nueve realities y varios años de trayectoria antes de que siquiera empezaras a hacer YouTube. Y la verdad, tu cotorreo ped… y repetitivo me aburrió muy rápido”, manifestó Shantal.

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