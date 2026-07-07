Famoso influencer denunciado por presunto abuso en contra de una empleada de un spa: FOTO

El mundo de las redes sociales vuelve a estar en el ojo del huracán. En medio del pleito entre Yeri MUA y Derek Trejo, amigo de Naim Darrechi, se reporta que un famoso influencer fue denunciado por presunto abuso sexual. Te contamos los detalles.

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Brayan Zariñan acusado de presunto abuso / Redes sociales

¿A qué influencer denunciaron por presunto abuso sexual?

De acuerdo con información de C4 Jiménez, una empleada de un spa acudió ante las autoridades para denunciar a Brayan Zariñan, un creador de contenido, por supuesto abuso sexual. Según su reporte, todo habría ocurrido en el lugar de trabajo.

Presuntamente, Zariñan acudió al local, hasta ahora desconocido, para un tratamiento. En algún punto, habría aprovechado para tocarla sin su consentimiento. Supuestamente, el hombre le pidió perdón y le dijo que todo “fue un malentendido”.

“ACUSAN de ABUSO SEXUAL al ‘INFLUENCER’ BRAYAN ZARIÑAN. La trabajadora de un spa lo señaló ante @FiscaliaCDMX por agredirla. Contó que aprovechó que ella debía darle un tratamiento, para abusarla. Al final -relató- el tipo le pidió perdón y le dijo que era un malentendido. La víctima detalló todo en MP”, informó el periodista.

Hasta el momento, se desconoce si Brayan ya fue detenido o al menos existe una orden de aprehensión en su contra. En tanto que los internautas han reaccionado de forma dividida. Mientras que algunos exigen justicia, otros piensan que la acusación es falsa.

El argumento principal que usan para desacreditar el señalamiento es que, aparentemente, el hombre presuntamente pertenece a la comunidad LGBT+, es decir, tiene preferencia por personas de su mismo género.

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ACUSAN de ABUSO SEXUAL al “INFLUENCER” BRAYAN ZARIÑAN

La trabajadora de un Spa lo señaló ante @FiscaliaCDMX por agredirla.

Contó q aprovechó q ella debía darle un tratamiento, para abusarla.

Al final -relató- el tipo le pidió perdón y le dijo q era un malentendido.

La victima… pic.twitter.com/6QMOKXoqPd — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 7, 2026

La reacción del influencer Brayan Zariñan ante la acusación de presunto abuso

Hasta el momento, el influencer Brayan Zariñan no se ha pronunciado directamente sobre las acusaciones en su contra. Tan solo se limitó a poner en privado su perfil de Instagram, el cual cuenta con poco más de 12 mil seguidores.

Por otra parte, su cuenta de TikTok ha sido eliminada de la plataforma. Para algunos, esto es la prueba fehaciente de que realmente es culpable y simplemente se “mantiene escondido” para evitar la polémica.

En tanto, su oficina de representación lanzó un comunicado diciendo que la acusación era “falsa”. Afirman que, hasta el momento, no existe una denuncia legal en contra del creador de contenido.

“Dicha información es falsa, pues hasta el momento Brayan no ha recibido ninguna solicitud de presentación en el Ministerio Público, ni tampoco le han hecho llegar ninguna demanda o querella tal como se menciona en el comunicado mandado por el comunicador Carlos Jiménez o C4", se lee.

C4 Jiménez ya respondió y sostuvo que sí existe un proceso legal contra Brayan. Indicó que, al parecer, las autoridades ya lo estaban “investigando”.

Comunicado de Brayan Zariñan sobre la acusación en su contra / Redes sociales

Él es Brayan Zariñan, el influencer acusado de presunto abuso

Brayan Zariñan es un creador de contenido mexicano. Su nombre se hizo conocido en 2024, cuando participó en el reality ‘Abandonados: Asia, la ruta del dragón’. En aquel entonces, hizo equipo con su hermano, Brandon, y logró llegar a la gran final.

En redes sociales, comparte vídeos relacionados con la moda, belleza y comedia. Se desconoce si tiene pareja o hijos.

De acuerdo con las leyes mexicanas, el influencer podría pasar de 6 a 20 años en prisión, en caso de que sea declarado culpable y las atenuantes de los hechos.

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