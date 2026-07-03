¿Alejandro Speitzer negó entrevista a una famosa influencer? Exhiben polémico VIDEO ¿de él siendo prepotente?
Alejandro Speitzer volvió a dar de qué hablar después de que una creadora de contenido compartiera el incómodo momento en el que intentó entrevistar al actor. ¿La rechazó?
Trascendió en redes sociales el video de una mujer que se acercó al actor para pedir una entrevista. Una creadora de contenido grabó el momento que vivió con el actor Alejandro Speitzer, quien también habría sufrido asalto por el Escorpión dorado a su llegada a la inauguración del mundial. ¿Qué pasó? Te contamos.
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¿Qué pasó entre Alejandro Speitzer y una creadora de contenido?
A través de redes sociales, una creadora de contenido compartió un video en el que le pidió una entevista a Ale Speitzer. Sin embargo, esta no se concretó, lo cual llamó la atención en redes sociales. ¿Él se comportó prepotente y la rechazó?
Todo comenzó en el momento en que la creadora de contenido extranjea, Mei, como se identifica, le cuestionó al actor mexicano:
¿Puedo hacer una entrevista contigo?
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Cuando el actor escuchó que le pidieron una entrevista, dijo:
¿Una entrevista? Sí, vamos caminando, vente.
En ese momento, el actor, aparentemente, aceptó. Sin embargo, una persona, quien parecería de su equipo los interrumpió, lo que llevó a la creadora de contenido a terminar el video.
Aunque la joven extranjera no dio a entender que Alejandro fue “prepotente”. Incluso, dejó claro que el integrante de ‘Atrévete a soñar’ fue muy amable con ella, sí compartió a sus seguidores su aparente decepción por no poder concretar la entrevista.
No logré hacer la entrevista, él estaba muy ocupado. Fue muy gentil y amable, infelizmente no logré tener la entrevista.
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¿Qué le pidió la creadora de contenido a Alex Speitzer en su video?
La creadora de contenido no se detuvo ahí y en su mismo mensaje hizo una petición especial a todos sus seguidores. La mujer añadió:
Por favor; ayúdenme a etiquetarlo para que yo tenga una entrevista con el
A dos semanas de este breve encuentro entre ambos, los comentarios en redes etiquetan al mexicano para que responda a la petición de esta mujer.
Hay quienes motivaron al actor a que respondiera con palabras que muestran su apoyo y admiración por él. Algunos comentarios son:
- “Él es un actor y persona maravillosa… ¡Espero puedas concretarla pronto Saludos!”
- “Lo amo mucho, es tan amable”
- “Amorsito, te hablan, por fa, responde. @alejandrospeitzer”
- "@alejandrospeitzer dale su entrevista.”
“Que necesitas concretar la entrevista @alejandrospeitzer”
Al momento de escribir esta nota no hay ninguna actualización por parte de la creadora de contenido para contar si Alejandro Speitzer, estrella infantil de Atrévete a soñar, respondió.