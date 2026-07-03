¿Alejandro Speitzer negó entrevista a una famosa influencer? Exhiben polémico VIDEO ¿de él siendo prepotente?

Trascendió en redes sociales el video de una mujer que se acercó al actor para pedir una entrevista. Una creadora de contenido grabó el momento que vivió con el actor Alejandro Speitzer, quien también habría sufrido asalto por el Escorpión dorado a su llegada a la inauguración del mundial. ¿Qué pasó? Te contamos.

¿Quién es Alejandro Speitzer? / Mezcalent

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¿Qué pasó entre Alejandro Speitzer y una creadora de contenido?

A través de redes sociales, una creadora de contenido compartió un video en el que le pidió una entevista a Ale Speitzer. Sin embargo, esta no se concretó, lo cual llamó la atención en redes sociales. ¿Él se comportó prepotente y la rechazó?

Todo comenzó en el momento en que la creadora de contenido extranjea, Mei, como se identifica, le cuestionó al actor mexicano:

¿Puedo hacer una entrevista contigo? mei_schrr con Alejandro Speitzer

Alejandro Speitzer / Redes sociales.

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Cuando el actor escuchó que le pidieron una entrevista, dijo:

¿Una entrevista? Sí, vamos caminando, vente. Alejandro Speitzer

En ese momento, el actor, aparentemente, aceptó. Sin embargo, una persona, quien parecería de su equipo los interrumpió, lo que llevó a la creadora de contenido a terminar el video.

Aunque la joven extranjera no dio a entender que Alejandro fue “prepotente”. Incluso, dejó claro que el integrante de ‘Atrévete a soñar’ fue muy amable con ella, sí compartió a sus seguidores su aparente decepción por no poder concretar la entrevista.

No logré hacer la entrevista, él estaba muy ocupado. Fue muy gentil y amable, infelizmente no logré tener la entrevista. Creadora de contenido sobre su intento de entrevista con Alejandro Speitzer

Alejandro Speitzer / Redes sociales

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¿Qué le pidió la creadora de contenido a Alex Speitzer en su video?

La creadora de contenido no se detuvo ahí y en su mismo mensaje hizo una petición especial a todos sus seguidores. La mujer añadió:

Por favor; ayúdenme a etiquetarlo para que yo tenga una entrevista con el Creadora de contenido pide que etiqueten a Alejandro Speitzer para concederle una entrevista

Alejandro Speitzer / Foto: Redes sociales.

A dos semanas de este breve encuentro entre ambos, los comentarios en redes etiquetan al mexicano para que responda a la petición de esta mujer.

Hay quienes motivaron al actor a que respondiera con palabras que muestran su apoyo y admiración por él. Algunos comentarios son:

