Estrella infantil de Atrévete a soñar ¡ahora presume cuerpazo y da un giro a su carrera! ¿hará contenido exclusivo?

Tras el éxito de Atrévete a soñar, telenovela infantil que se estrenó en 2009 y estuvo al aire por un año, varias estrellas infantiles dieron un salto a la fama y buscaron mejores oportunidades fuera de México. Además de la actriz Danna Paola, protagonista del proyecto, otra de las personas que ha pisado escenarios internacionales y se abrió paso en el extranjero es Alejandro Speitzer, quien ha ido más allá de la actuación, incluso ha sorprendido con impactantes fotos, ¿hará contenido exclusivo?

Alejandro Speitzer y sus proyectos fuera de México. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es Alejandro Speitzer y qué telenovelas hizo?

Un día como hoy, pero de 1995, nació Alejandro Speitzer, un reconocido actor y productor de origen mexicano. Inició su carrera en la industria del entretenimiento desde muy joven en telenovelas como “Rayito de luz”, “Complices al rescate”, “Amy, la niña de la mochila azul” y “Aventuras en el tiempo”.

Originario de Culiacán, Sinaloa, comenzó su trayectoria desde los cuatro años en telenovelas y programas unitarios, pero no fue hasta su participación en la telenovela juvenil “Atrévete a soñar” cuando su carrera dio un giro inesperado.

Tras concluir el melodrama, Alejandro Speitzer decidió perseguir sus sueños fuera de Mexico, al igual que otras estrellas. Su primera producción fuera más alla de los melodramas fue “El club”, y desde entonces, ha construido una carrera sólida fuera de su país natal.

Alejandro Speitzer se abrió paso en el cine y teatro. / Foto: Redes sociales.

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Alejandro Speitzer: series, obras, películas ¿y qué más?

Además de sus proyectos en series, obras y películas fuera de México, Alejandro Speitzer incursionó en la producción de la mano de Minnie West, a quien conoció en 2014 al coincidir en la obra de teatro “Vaselina”.

Debido a que su relación fue una de las más sólidas dentro de la industria, juntos fundaron la productora “Wetzer Films”. La primera película que produjeron llevó por nombre “Me asusta, pero me gusta” y fue protagonizada por ellos mismos.

Después de que ambos volvieron a trabajar juntos en “El club”, su relación comenzó a enfriarse, y aunque no confirmaron abiertamente su ruptura, la pareja eliminó las fotografías que compartían de redes sociales, lo que dejó claro que su historia había terminado.

Alex Speitzer incursionó en la producción. / IG: @carlos_speitzer / @alejandrospeitzer

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¿Alejandro Speitzer hará contenido exclusivo tras ser productor?

Su trabajo en cine, teatro y televisión ha consolidado a Alejandro Speitzer como una de las estrellas más reconocidas dentro y fuera de México. Dentro de sus proyectos más importantes se encuentran:



Oscuro deseo

Alguien tiene que morir

La Cabeza de Joaquín Murrieta

Juegos de Seducción

Cruise



Sin embargo, tras la publicación de fotografías en las que deja al descubierto gran parte de su físico, seguidoras han puesto sobre la mesa la posibilidad de que emprenda un camino en plataformas que ofrecen contenido exclusivo. Hasta ahora, solo es una idea de fans, quienes no descartan conocer más allá de Alex Speitzer, el actor y productor que triunfa en el entretenimiento.

Alejandro Speitzer, su saltó a la fama tras Atrévete a soñar. / Foto: Redes sociales.

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