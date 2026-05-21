¿Violeta Isfel en problemas? Creadora de Patito feo habla del supuesto museo de Antonella, ¿se le cayó el plan?

Violeta Isfel sorprendió a propios y extraños al compartir la idea que ronda en su cabeza respecto al personaje de Antonella que interpretó en la telenovela “Atrévete a soñar”. Pese a que en un principio parecía ser una propuesta novedosa, la creadora de “Papito feo” podría echar para atrás sus planes.

Violeta Isfel planea hacer un museo de Antonella y el universo de Atrévete a soñar. / IG: @violetaisfel

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¿Por qué Violeta Isfel quiere hacer un museo de Antonella y el universo de Atrévete a soñar?

En un reciente encuentro con la prensa, Violeta Isfel compartió que tiene planes de crear un museo inspirado en Antonella y el universo de “Atrevéte a soñar”, telenovela juvenil que hasta el día de hoy sigue presente en varias generaciones.

De acuerdo con la actriz y cantante, la idea surgió después de que su productor le sugirió guardar todos los elementos que identifican al personaje, ya sea ropa o accesorios. De esa forma, podría presentar en un espacio con todo lo relacionado a Antonella y el melodrama juvenil.

“Mi productor digital quiere poner un museo, él quiere, en su momento me dice que no puedo tirar nada. Uno nunca sabe, va a haber un punto donde de esta vida me iré y estaría padre dejar algo que el público recuerde con cariño”. Violeta Isfel

Violeta Isfel está guardando los accesorios de Antonella para hacer un museo del personaje. / Cortesía del maquillista, internet y redes sociales

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¿Qué piensa Violeta Isfel de las críticas por el personaje de Antonella?

La idea de que exista un museo inspirado en Antonella y el universo de “Atrévete a soñar” emocionó a más de uno, pero las críticas no han faltado. Desde antes de que diera a conocer la idea, diversos usuarios de redes le han pedido que ya suelte al personaje, a lo que ella respondió.

“No tengo por qué soltar algo que me dio tanto. Recordar pequeños momentos es válido, más bien tendrían que preguntar por qué atacan tanto, a lo mejor hay algo en su interior que no está del todo bien”, dijo tajantemente.

Asimismo, aseguró que, aunque el museo no es un plan a corto plazo, ya ha comenzado a guardar varios elementos del personaje con el objetivo de que no se deterioren y puedan ser exhibidos.

Violeta Isfel responde a las críticas por el personaje de Antonella.

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¿Cómo reaccionó la creadora de “Patito feo” a la idea de crear un museo de Violeta Isfel?

Las declaraciones de Violeta Isfel sobre el museo de Antonella llegaron hasta los oídos de Marcela Citterio, creadora de “Patito feo”, quien explicó que el museo puede convertirse en una realidad sin que exista una retribución económica.

“Si Violeta quisiera hacer un museo para compartirlo con sus fans, sin sacar un provecho económico, yo entiendo que sí puede, si no hace nada que desprecie a la marca o que la desorestigue, pero si gana dinero, estaría en problemas”. Marcela Citterio, creadora de “Patito feo”

De acuerdo con Citterio, el personaje de Antonella le pertenece a los dueños de “Patito feo”, por lo que la idea de un museo tendría que ser planteada con ellos. Mientras tanto, los planes de Violeta Isfel aún no son un hecho.

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