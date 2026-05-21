Maribel Guardia reacciona tras anuncio de Addis Tuñón sobre su nieto: “Soy la tutora de mi vida”

Maribel Guardia respondió, luego de que Addis Tuñón dio a conocer que será la nueva tutriz del hijo que procrearon Imelda Garza Tuñón y el fallecido Julián Figueroa, en medio de las polémicas que la cantante y actriz enfrenta con su exnuera, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

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Addis Tuñón reveló que es la nueva tutriz del hijo de Imelda Tuñón y el fallecido Julián Figueroa. / Redes sociales

¿Por qué Addis Tuñón es la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia?

Addis Tuñón habló sobre el proceso legal mediante el cual, según explicó, fue nombrada como nueva tutora del hijo de Imelda Tuñón. Durante el programa De primera mano, la conductora aseguró que la decisión fue tomada por un juez y aclaró que su nombramiento no ocurrió por decisión familiar, sino como parte de un procedimiento legal en el que participaron varias personas cercanas al menor.

“Se abre una terna donde comparecen varias personas, sucedió hace dos semanas. El día de hoy se me cita para aceptar este cargo, es una responsabilidad y la acepté. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, explicó Addis Tuñón al hablar sobre el documento que, según dijo, respalda su designación como tutora definitiva.

Más adelante, la periodista también señaló que su papel no estará relacionado con el manejo económico de bienes o recursos vinculados al menor. Además, reveló que una de las primeras acciones que tomó tras aceptar el cargo fue solicitar formalmente la remoción de Marco Chacón como albacea, tema que compartió públicamente durante la emisión del programa encabezado por Gustavo Adolfo Infante.

“Les quiero compartir algo importante. La primera acción que tomo yo como tutriz, con este cargo, es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea. Esta solicitud ya se hizo el día de hoy”, declaró Addis Tuñón frente a las cámaras, mientras explicaba parte de las decisiones que, según comentó, ya comenzaron a realizarse tras su nombramiento.

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Addis Tuñón reveló que es la nueva tutriz del nieto de Maribel Guardia. / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el nombramiento de Addis Tuñón como tutora de su nieto?

Luego de las declaraciones de Addis Tuñón sobre el proceso legal relacionado con el hijo de Imelda Tuñón, Maribel Guardia compartió una publicación en sus redes sociales que rápidamente fue considerada por los usuarios como una respuesta a la familia de su exnuera aunque la actriz no las mencionó directamente ni habló del tema de manera explícita.

En la publicación, Maribel Guardia compartió dos imágenes en las que aparece acompañada de un perrito, así como una reflexión personal relacionada con la fortaleza, las decisiones y la manera en que conduce actualmente su vida. La actriz recibió cientos de comentarios por parte de seguidores y figuras del medio artístico, quienes reaccionaron al mensaje que difundió desde sus plataformas digitales.

“Soy la TUTORA de mi vida, la arquitecta de mis sueños, y cada paso lo doy con amor y con Dios guiando mi corazón”. Maribel Guardia.

Entre las reacciones destacó la de Lis Vega, quien comentó: “Tú eres un ser humano maravilloso. Te quiero y admiro mucho, bella Mary, abrazos al alma”. Además, Aranza también se hizo presente en la publicación al responder con un corazón rojo como muestra de apoyo hacia la actriz.

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Fotos que compartió Maribel Guardia al reaccionar al nombramiento de Addis Tuñón. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia comenzó tras la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023. Inicialmente, las dos se mostraron unidas y enfocadas en el entorno familiar, especialmente en el bienestar del hijo del cantante, sin embargo, todo cambió.

La situación dio un giro a inicios de 2025, cuando Maribel Guardia emprendió acciones legales en contra de Imelda Tuñón al considerar que no era apta para el cuidado del menor de edad. Entre los argumentos expuestos se mencionaron presuntos problemas relacionados con el consumo de sustancias. La actriz sostuvo que su intención no era obtener la custodia, sino que se tomaran medidas para que la madre del niño pudiera atender esa situación.

Por su parte, Imelda Tuñón rechazó los señalamientos. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes, el menor permaneció bajo el resguardo de su abuela. Semanas después, el niño regresó con su madre. A partir de entonces, el conflicto se trasladó al ámbito público con una serie de declaraciones de ambas partes.

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