Maribel Guardia desmiente a Addis Tuñón sobre herencia de Julián Figueroa; le envía mensaje: “Soy heredera”

La batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón tuvo un giro inesperado la tarde del 20 de mayo, cuando se dio a conocer que, tras la orden de un juez, Addis Tuñón es la nueva tutriz del hijo de Julián Figueroa.

Tras más de un año de que comenzó el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, el bienestar del menor sigue siendo la prioridad para todos los involucrados, según sus declaraciones; sin embargo, cada uno tiene una versión distinta sobre el proceso.

Luego de su nombramiento como tutora, Addis Tuñón aseguró que el menor no ha recibido todo lo necesario para su desarrollo, mientras que Maribel Guardia afirma “no tener vela en el entierro”. ¿Qué pasará ahora?

Addis Tuñón es la nueva tutora de Julián Figueroa. / Redes sociales

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¿Qué dijo Addis Tuñón sobre Maribel Guardia y Marco Chacón tras ser nombrada como tutora?

Después de dar a conocer su nombramiento legal como tutora del hijo de Imelda Garza y Julián Figueroa, la conductora del programa “De primera mano” compartió que su trabajo solo es velar por el bienestar del menor y no estará involucrada en temas económicos.

Addis Tuñón es tutora del hijo de Imelda Tuñón. / IG

Sin embargo, sorprendió al informar que una de sus primeras acciones como tutora es “pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea”, solicitud que ya fue presentada legalmente. Sobre las responsabilidades que conlleva su carga, señaló que buscará que el menor no tenga necesidades en su desarrollo.

De acuerdo con Addis Tuñón, Julián Figueroa dejó todo lo necesario para que su hijo no esté batallando, pues afirmó: “Sí dejó bienes”. Incluso, agregó que Imelda Tuñón no ha recibido manutención por tres años.

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¿Cómo reaccionó Maribel Guardia ante las declaraciones de Addis Tuñón sobre herencia de Julián Figueroa?

Sin entrar en detalles sobre el nombramiento de Addis Tuñón, Maribel Guardia sostuvo que no hay novedades sobre el testamento de Julián Figueroa, pues contrario a lo que menciona Addis Tuñón, tiene claro que todo le pertenece a su nieto.

“Aquí la única novedad que hay es que Julián dejó su testamento para (su hijo). Él es el heredero universal, el niño; ya podría tener esa herencia en este momento si Imelda no la estuviera peleando”. Maribel Guardia.

Pese a que Addis Tuñón dejó entrever que Maribel Guardia y Marco Chacón siguen privando de la herencia al menor y a su madre, la conductora costarricense fue clara al señalar: “Yo no tengo vela en ese entierro, ni soy heredera ni me dejó a mí absolutamente nada, ni a nadie, solo al niño; el niño es su heredero universal”.

“No tengo vela en ese entierro… solo el niño es su heredero universal” ☝🏼: responde Maribel Guardia a polémica y sostiene que el pequeño podría tener ya su dinero si Imelda Tuñón no la estuviera peleando. 🔥#TodoParaLaMujer Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/AsmbTOZBvk — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 21, 2026

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¿Qué dijo Marco Chacón sobre el nombramiento de Addis Tuñón y la herencia de Julián Figueroa?

En una reciente declaración presentada en “Venga la alegría”, Marco Chacón explicó que la destitución de su cargo como albacea es una petición que se hizo desde meses atrás. Incluso, en ese entonces, él y Maribel Guardia expresaron públicamente su deseo de renunciar.

“En su momento, ellos respondieron ante el juez que estaban de acuerdo, que ellos no tenían ningún interés en ser parte del proceso sucesorio, que, al contrario, habían dicho públicamente que su intención era renunciar”, informaron en el programa Dulce y picosito.

Finalmente, en su participación en el matutino aseguró que dejar de ser albacea no le perjudicará; al contrario, considera que es un descanso, tal y como está ocurriendo tras la destitución de Maribel Guardia como tutriz.

Marco Chacón y Maribel Guardia aseguran que no les perjudica el nuevo nombramiento de Addis Tuñón. / Redes sociales

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