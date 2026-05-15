Imelda Tuñón responde a José Manuel Figueroa tras mostrar chat: “Está poniendo su versión de la historia”

Imelda Garza Tuñón respondió a José Manuel Figueroa, quién enseñó su chat con la viuda de su hermano fallecido Julián Figueroa, tras las acusaciones de presunto abuso entre los hijos de Joan Sebastian.

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José Manuel Figueroa mostró su chat con Imelda Tuñón; ella ya respondió. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa?

La polémica entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón comenzó luego de que se difundió una conversación en la que la viuda de Julián Figueroa hablaba sobre presuntos episodios de abuso relacionados supuestamente con el cantante. En el audio, Imelda menciona que el tema habría provocado conflictos familiares y aseguró que su madre le expresó sorpresa ante la manera en que supuestamente se manejó la situación dentro del entorno cercano del padre de su hijo.

“El tema de la vio... es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: ‘mamá, me viol...’, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada”. Imelda Tuñón.

La cantante también señaló que, presuntamente, Maribel Guardia habría tenido conocimiento de lo ocurrido y, mencionó, “lo protege (a José Manuel Figueroa), protege al hombre que atacó a su hijo, eso no está bien”.

Poco después de que el audio comenzó a circular, José Manuel Figueroa apareció en una entrevista con el periodista Javier Ceriani para responder a las acusaciones, los cuales negó y reiteró que Garza Tuñon tenía que comprobar sus comentarios “ante el juicio con los testigos que tiene, si no los llama ella, los llamo yo, o meterme a la cárcel o que pague ante la ley hasta el último centavo”

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Imelda Tuñón rompe el silencio sobre mensajes a José Manuel Figueroa y posible demanda. / Redes sociales

¿Qué dijo José Manuel Figueroa de Imelda Tuñón?

La polémica entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón volvió a encenderse luego de que el cantante reaccionara ante las recientes declaraciones de la viuda de Julián Figueroa. Durante un encuentro con medios, José Manuel aseguró sentirse afectado por la situación y expresó su molestia al hablar sobre las acusaciones que, según dijo, han provocado que algunas personas mantengan dudas sobre él. “Cuando yo me muera va a haber muchos pendej*s que van a pensar que realmente fue así, por más que yo lo diga, nunca me van a creer. Siempre va a existir la put* duda de lo que dijo esa pendej*, esa es la realidad”, declaró.

El intérprete también afirmó que la situación impactó la relación que esperaba mantener con el hijo de Julián Figueroa. “Estoy ofendido, estoy lastimado y porque destruyó la poca ilusión que yo tenía de ver en los ojos de mi sobrino a Julián, se cag* arriba de eso esta pendej*. Perdón. No tengo otras palabras para la ignorancia, lo estúpida que está y lo loca que está. Discúlpenme”, expresó frente a las cámaras.

Además, durante la entrevista, un reportero le mencionó que presuntamente Imelda habría dicho que le envió mensajes a través de Instagram. Ante ello, José Manuel mostró la pantalla de su celular y enseñó el chat con la actriz, el cual aparecía sin conversaciones. Tras mostrarlo, respondió: “Híjole, que ya no te haga pen... con sus mentiras. ¿No te insulta eso?”.

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Imelda Tuñón acusó de presuntos abusos a José Manuel Figueroa contra Julián Figueroa y embarró a Maribel Guardia. / Instagram: @julian_f.f / @maribelguardia / @jmfigueroa_mx

¿Qué le respondió Imelda Tuñón a José Manuel Figueroa?

En entrevista con Alan Saldaña, Imelda Tuñón habló sobre la controversia que mantiene con José Manuel Figueroa y aseguró que existen personas que han dado su versión de los hechos dentro del proceso legal. La actriz explicó que algunas de esas declaraciones también fueron compartidas con ella y sostuvo que cuenta con conversaciones y capturas relacionadas con el tema.

“No, mira, las personas que me brindaron apoyo siguen, o sea, sí, hay testificaciones, se han testificado para esta demanda, pero la misma persona me envió a mí esas testificaciones. Entonces, realmente está poniendo su versión de la historia, está mostrando pues lo que él percibió como que sucedió y también me lo mostró a mí y también yo tengo esos WhatsApps”, comentó la cantante.

Imelda también señaló que, desde su perspectiva, será dentro del proceso legal donde se determinará el contexto de lo ocurrido y negó haber actuado con mala intención. “Al final del día se va a exponer la verdad y ya sabrán los jueces si sí o si no fue malintencionado, porque él a lo que le está tirando es a la mala intención, pero pues yo nunca tuve mala intención”, comentó.

Además, la actriz aseguró que cuenta con una captura de pantalla relacionada con mensajes que presuntamente no habrían llegado al cantante. “Yo también tengo ahí un pantallazo en donde a él no le llegan mis mensajes, por eso no lo tiene, en donde le digo ‘y tienes razón en estar enojado y tienes razón en irte en mi contra, pero yo no lo hice a propósito, o sea, y lo tienes que saber y punto, se acabó’. Eso ya se resolverá por medio de la ley, como él dijo”, concluyó.

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