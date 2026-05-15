Anuncian en Hoy la sorpresiva boda de un famoso cantante mexicano: ¡Así reaccionaron los conductores!

La mañana de este 15 de mayo, durante la emisión del programa Hoy, un icónico cantante mexicano sorprendió a sus fans, seguidores y conductores del matutino Hoy, tras anunciar sorpresivamente su compromiso sentimental. Te contamos de quién se trata.

Muere querido cantante, compositor y guitarrista que triunfó con flamenco. / Redes sociales

¿Qué famoso mexicano anunció su boda durante el programa Hoy?

La transmisión del programa Hoy de este viernes 15 de mayo transcurría de manera normal, hasta que presentaron una entrevista realizada a Reyli Barba, el famoso cantante mexicano, expareja de Ana Bárbara.

Durante la sección “Las calientitas”, el cantante Reyli Barba confirmó en vivo que llegará al altar el próximo año, tras varios años junto a su actual novia.

Con una sonrisa y notable emoción, el intérprete de éxitos como Amor del bueno y Desde que llegaste reveló que ya tiene planes de boda y que el enlace matrimonial se celebrará el próximo año.

Te puede interesar: Reyli Barba defiende al esposo de Ana Bárbara de las acusaciones sobre maltrato

Reyli Barba anuncia boda / Las estrellas

¿Con quién se casará Reyli Barba, tras anuncio en el programa Hoy?

El anuncio ocurrió en plena transmisión en vivo, cuando el cantante fue cuestionado sobre su situación sentimental. Sin rodeos, Reyli Barba confirmó que está listo para dar el siguiente paso con su pareja.

Me casó el próximo año, nos casamos el próximo año gracias a Dios, cosa que me parece hermosísima. Reyli Barba al programa Hoy

Además, Reyli Barba explicó que tomó la decisión de casarse con su novia Tatiana debido a la sólida y especial relación que han construido juntos: “ Tenemos una relación hermosísima Tatiana y yo y hay que celebrarla ”, dijo el intérprete.

La declaración tomó desprevenidos a varios de los conductores, quienes reaccionaron con aplausos y mensajes de felicitación.

Aunque el intérprete no dio detalles específicos sobre la fecha exacta del enlace ni el lugar donde se realizará la ceremonia, dejó claro que atraviesa una de las etapas más felices de su vida. No hay mucha información acerca de su novia, pues es una persona que no forma parte del mundo de la farándula.

Lee: Reyli Barba reapareció luego de 6 meses internado con ¡21 kilos menos!

Reyli Barba y su novia Tatiana / IG: reylibarbaoficial

¿Quién es Reyli Barba y cuál es su trayectoria?

Reyli Barba es un cantante, compositor y músico mexicano reconocido por su estilo romántico y por fusionar géneros como el pop, la balada y la música latina.

Se convirtió en un rostro famoso en la década de los noventa cuando formó parte del grupo Elefante, una agrupación mexicana que alcanzó gran popularidad gracias a canciones románticas y sonidos pop rock.

En 2004 lanzó su primer álbum en solitario titulado En la luna, con el que logró consolidarse como uno de los cantautores románticos más populares de México.

Estas son algunas de las canciones más conocidas y exitosas del cantante:



Amor del bueno,

Desde que llegaste,

Qué nos pasó,

Así es la vida,

Durmiendo con la luna,

El abandonado, entre otras.

Tal vez te interese: Ana Bárbara y Reyli Barba se reencuentran en el escenario