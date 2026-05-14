Britney Spears “ladra” y presuntamente paseó con cuchillo en pleno restaurante, ¡causa pánico entre la gente!

La cantante Britney Spears, quien más allá de su exitosa trayectoria musical, ha protagonizado una serie de polémicas que la han puesto al centro de las críticas por varios años. Ahora, un nuevo momento de la intérprete se hace viral, generando caos y comentarios en su contra. ¿Por qué?

Britney Spears detenida por DUI / Clasos

¿Britney Spears acusada de generar caos en un restaurante de Estados Unidos?

Todo comenzó con versiones difundidas por el medio TMZ, en las que señalaban que algunos clientes aseguraron que Britney Spears habría gritado, emitido sonidos similares a ladridos y caminado con un cuchillo en la mano mientras cenaba en el establecimiento, situación que presuntamente generó miedo entre varios asistentes.

Los hechos habrían ocurrido la noche del miércoles en el restaurante Blue Dog Tavern, ubicado en la zona de Sherman Oaks, California.

Uno de los asistentes declaró al portal estadounidense que sintió temor cuando la artista pasó cerca de su mesa sosteniendo un cuchillo. La persona afirmó haber pensado que la cantante podría “ apuñalar accidentalmente a alguien ”, lo que aumentó la tensión dentro del restaurante.

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Britney Spears y presunto comportamiento extraño / TMZ

¿Qué respondió Britney Spears a su presunto comportamiento extraño?

Tras la difusión de los reportes, un representante de Britney Spears salió en defensa de la artista y negó categóricamente las acusaciones. Según explicó a TMZ, la situación fue sacada de contexto y presentada de manera exagerada:

Esto se ha exagerado muchísimo. Britney estaba disfrutando de una cena tranquila con su asistente y guardaespaldas. Simplemente estaba contando la historia de cómo su perro les ladraba a los vecinos. Vocero de Britney Spears a TMZ

La fuente aseguró que Spears no estaba alterada ni representaba un riesgo para las personas presentes en el restaurante. De acuerdo con esta versión, la cantante únicamente relataba una anécdota relacionada con su perro, razón por la que imitaba ladridos durante la conversación.

Además, el representante aclaró que el cuchillo que llevaba en la mano era simplemente un utensilio de mesa que utilizaba para partir su hamburguesa. “ Estaba partiendo su hamburguesa por la mitad ”, señaló la fuente.

Entonces, según su propio equipo, se trató solo de un malentendido.

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Respuesta Britney Spears / TMZ

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Britney Spears?

Britney Spears se vio atraída por la música y el baile desde muy joven, participando en concursos de talento y programas infantiles. Su gran oportunidad llegó en la década de los 90 cuando formó parte del programa televisivo The mickey mouse club, junto a futuras estrellas como Christina Aguilera y Justin Timberlake.

En 1998 alcanzó la fama internacional con el lanzamiento de ...Baby one more time, tema que se convirtió en un fenómeno mundial y la posicionó como una de las artistas pop más importantes de su generación.

Aquí otras de sus canciones más famosas:



Oops!... I did it again,

Toxic,

Gimme More,

Womanizer,

Circus,

Lucky, entre muchas otras.

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