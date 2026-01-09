Britney Spears regresa a los escenarios, ¿vendrá a México? La cantante da impactante anuncio

Britney Spears anunció su regreso a los escenarios, una noticia que de inmediato despertó expectativa entre sus seguidores alrededor del mundo. Tras dar a conocer sus planes para volver a presentarse en vivo y, en esta ocasión, junto a uno de sus hijos, surgió una de las preguntas más recurrentes entre el público latino: si México está en sus planes, ¿qué dijo la cantante? Aquí te contamos.

No te pierdas: ¿Britney Spears estrena cara? Aparece distinta en México en medio del 25 aniversario de Oops I did it again

¡Britney Spears rompe el silencio! Regresa a los escenarios. / Foto: Redes sociales

Britney Spears regresa a los escenarios

Britney Spears anunció de manera oficial que vuelve a los escenarios y compartió detalles sobre esta nueva etapa, en la que contempla presentarse fuera de Estados Unidos. A través de una publicación en redes sociales, la cantante explicó que no volverá a actuar en ese país y señaló que su intención es regresar a los escenarios en otros territorios.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que ‘la Princesa del Pop’ expresó su deseo de compartir el escenario con uno de sus hijos, aunque no dijo el nombre en una foto que publicó recientemente, se le ve al lado de un piano y Jayden James Federline, su hijo menor es quién sabe tocar este instrumento. La intérprete también habló de la emoción que le genera esta posibilidad y de los planes que tiene para aparecer próximamente en el Reino Unido y Australia con su hijo.

“Enviando este piano a mi hijo este año. Nunca volveré a actuar en los Estados Unidos por razones extremadamente sensibles pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en mi pelo, en un moño, actuando con mi hijo en el Reino Unido y Australia muy pronto. ¡Es una gran estrella y me siento tan honrada de estar en su presencia! ¡Que Dios te bendiga, hombrecito!”, escribió la cantante.

La cantante puntualizó que actualmente sale bailando en Instagram “para curar cosas de mi cuerpo de las que la gente no tiene ni idea. Sí, y a veces, es embarazoso... Pero caminé a través del fuego para salvar mi vida”..

No te pierdas: Conductora de televisión preocupa al ser captada en pánico en clínica tras diagnóstico de demencia

Britney Spears. / Foto: Redes sociales

¿Britney Spears vendrá a México?

Luego de que Britney Spears confirmó su regreso, surgió la duda entre sus seguidores sobre si México podría estar incluido dentro de sus próximos planes. No obstante, en los mensajes que compartió hasta ahora, la cantante únicamente mencionó a Reino Unido y Australia como los países donde contempla presentarse, sin hacer referencia a fechas, recintos o presentaciones en territorio mexicano ni en otras regiones.

Hasta el momento, la información difundida por la propia artista se ha limitado a esos dos destinos, por lo que no existe un anuncio oficial que confirme nuevas sedes o una posible gira más amplia.

No te pierdas: Sam Asghari revela los oscuros secretos de su matrimonio con Britney Spears

Britney Spears reveló que regresa a los escenarios. / Foto: FB/Britney Spears

Britney Spears y el reencuentro con su hijo menor

Britney Spears celebró la Navidad junto a su hijo Jayden James, encuentro que fue compartido por la cantante a través de fotografías en sus redes sociales. Las imágenes mostraron a madre e hijo pasando tiempo juntos durante las fechas decembrinas, lo que generó atención entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a la reunión familiar.

De acuerdo con información difundida por TMZ, el encuentro navideño entre Britney Spears y Jayden James resultó “genial para ambos”, destacando que la convivencia se dio en un ambiente positivo tras mucho tiempo distanciados.

Mientras tanto, Sean Preston, el hijo mayor de la cantante, pasó las fiestas decembrinas en Luisiana junto a su tía Jamie Lynn Spears y su familia. Así, cada uno de los hijos de Britney Spears vivió la Navidad en distintos entornos familiares.

No te pierdas: Crista, mamá de Gala Montes, comparte fotos de su juventud; aseguran que se parecía a Britney Spears