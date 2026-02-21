El Malilla responde si vendería contenido exclusivo: ¿Adiós a la música y hola a la plataforma privada?

El cantante El Malilla fue cuestionado sobre la posibilidad de abrir una cuenta en la plataforma de contenido exclusivo y respondió si esta acción se encuentra en sus planes, ¿qué dijo y de dónde surge el rumor? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Tras muerte de amigo del Bogueto, Mhoni vidente predice devastadora pérdida ¿Luto en el reguetón mexa?

El Malilla habla de abrir cuenta en contenido exclusivo. / Foto: Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores de que El Malilla podría llegar la plataforma de contenido privado?

Los cuestionamientos sobre una posible llegada de El Malilla a una plataforma de contenido exclusivo surgieron a partir de lo que ocurre con frecuencia en sus presentaciones en vivo. En distintos conciertos, el cantante suele quitarse la playera en medio del espectáculo, momento que provoca que parte del público coree frases como “¡Que se encuere!” o “¡Mucha ropa!”

El intérprete comentó en tono de broma que ya no realizaría esa acción porque su mamá lo regaña, respuesta que generó reacciones entre asistentes y seguidores. Además, en la presentación que ofreció el pasado 13 de febrero en el Palacio de los Deportes, el cantante no se quitó la ropa en el escenario, detalle que no pasó desapercibido entre sus fans.

No te pierdas: Danna revela que Michel Duval, hijo de Consuelo Duval fue su novio: “Fue mi primer amor”

Entre rumores y conciertos, El Malilla aclara si debutará en contenido exclusivo. / Foto: Redes sociales

¿El Malilla debuta en la plataforma de contenido exclusivo?

Durante un encuentro con medios, El Malilla fue cuestionado sobre si dejaría de quitarse la playera en el escenario, una práctica que en distintos conciertos ha generado reacciones del público.

“Sí, en Chetumal hubo”, dijo el cantante de reguetón mexicano al ser cuestionado sobre si dejaría de quitarse la playera en el escenario, una práctica que en distintos conciertos ha generado reacciones del público.

También se le preguntó si contemplaba debutar en la plataforma de contenido exclusivo, tema que ha surgido entre seguidores a partir de la dinámica que mantiene en sus shows. El intérprete habló sobre las implicaciones que, desde su perspectiva, tendría una decisión de ese tipo en su carrera.

“No, ese no, se me van todas las marcas. Estoy perdiendo una feria, ¿verdad? Ahí se ve que hacen buena feria. Ya sabrá Dios cuando tenga cuadros, lo voy a pensar”, puntualizó el cantante de temas como “Dime”, “Tiki” y “Tu favo”.

No te pierdas: Yeri MUA da concierto en Tijuana tras amenazas de muerte: Aseguran que personas intentaron entrar con armas

El Malilla respondió si planea abrir una cuenta en la plataforma azul. / Foto: Redes sociales

¿Quién es El Malilla?

Fernando Cazares Flores nació el 26 de agosto de 1999 en Valle de Chalco, Estado de México. Es conocido artísticamente como El Malilla y se ha desarrollado como cantante y compositor dentro del género urbano, particularmente en el reguetón mexicano. Inició su trayectoria en la escena del rap como un pasatiempo y, durante la pandemia, decidió enfocarse de manera formal en el reguetón. Su nombre artístico surgió a partir de cómo un productor se refería a él en el estudio de grabación: “vato malilla”.

Para octubre de 2024 acumulaba más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifra que lo colocó entre los exponentes del llamado reguetón mexa. De manera constante se ha presentado en festivales y ferias como el Coca-Cola Flow Fest, el Axe Ceremonia y la Feria Metropolitana Chimalhuacán 2024, además de ofrecer conciertos en solitario, entre ellos tres fechas agotadas en agosto de 2024 en el Auditorio BB.

En 2025 participó en el Tecate Pa’l Norte en Monterrey y se presentó en el Coachella, en el escenario Sonora durante ambos fines de semana. Ese mismo año ondeó la bandera de México en el festival y utilizó un traje diseñado por Willy Chavarria. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como J Balvin, Dani Flow, El Bogueto, Eme MalaFe, Uzielito Mix, Ms Nina, Bellakath y Yeri Mua, y en 2026 participó en la Semana de la Moda de París para el diseñador Willy Chavarria.

No te pierdas: La cantante Tokischa enseña de más en plena alfombra de los Premio lo Nuestro; ¡Se le vio todo! VIDEO