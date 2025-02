Lucero y ‘el Malilla’ presumen foto juntos; él se declara su fan ¿Colaboración en puerta?

Luego de que Lucero y Manuel Mijares confirmaron la nueva temporada de ‘Juegos de voces’, la actriz Lucero Hogaza desató rumores de estrenar una nueva colaboración con el famoso reguetonero Fernando Hernández, ‘el Malilla’.

En medio de la celebración por sus 45 años de trayectoria en la industria de la actuación, Lucero compartió una fotografía en redes sociales que causó total revuelo entre usuarios. ¿Incursionará en el reguetón ‘mexa’?

Lucero posando sonriente / IG: @luceromexico

¿Qué foto presumió ‘el Malilla’ junto a Lucero?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de ‘B de bellako’ publicó una fotografía en la que se le ve más que sonriente junto a la actriz mexicana.

En dicha imagen, ‘el Malilla’ no solo se habría declarado su fan, sino que también le externó que “la quiere mucho”:

“Tkm Lucero”, escribió el cantante.

Eso no es todo, la intérprete de ‘Electricidad’ correspondió al gran gesto de ‘el Malilla’. Mediante su cuenta oficial de Instagram, Lucero reposteó en sus historias esta fotografía y le contestó: “Yo a ti ‘el Malilla’”.

Así lo publicó Lucero:

Como era natural, esta fotografía no pasó desapercibida entre usuarios en redes sociales. Desataron rumores de que podrían crear una nueva canción juntos.

Lucero y el Malilla desatan rumores de colaboración / IG: @luceromexico

¿Qué dijo ‘el Malilla’ sobre una colabocación con Lucero?

De tal manera que Fernando Hernández rompió el silencio sobre su foto con la protagonista de ‘El gallo de oro’. ¿Qué dijo ‘el Malilla’?

A través de un post de Facebook, ‘el Malilla’ comentó a sus seguidores que trabajó en un proyecto con Lucero. Sin embargo, no dio más detalles de qué tipo de trabajo compartió junto a la también cantante.

El Malilla, Fernando Hernández, dará un concierto gratis en la CDMX / IG: @elmalilla_

“Alch me siento y me pongo a pensar; qué perr... locura todooooo, todo lo de mi proyecto. Entro a la página de Nike y mi carota. Saliendo de un proyecto con Lucero. Mañana me voy pa’ Colombia….Estoy viviendo un sueño que siempre quise tener con mi música. GRACIAS”, escribió.

Por su parte, algunos de sus seguidores manifestaron su incredulidad sobre la posibilidad de que Lucero y ’el Malilla’ lancen una colaboración. Aseguraron que no sería el estilo de la actriz.

Al momento, Lucero no ha dado detalles del proyecto que llevó a cabo con el cantante. Sin embargo, algunos cibernautas aplaudieron lo lejos que ha llegado ‘el Malilla’ ¡Luis Felipe Tovar también lo conoce!

Así lo dijo ‘el Malilla':