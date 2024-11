Lucero Mijares revela qué espera del próximo novio de su mamá; debe cumplir con especiales requisitos

martes de TVNotas de la edición 1444Lucero Mijares, hija de los famosos cantantes mexicanos Lucero y Manuel Mijares, dio unas sinceras declaraciones sobre la vida personal de su madre. En una reciente entrevista, luego de recibir el premio Arlequín por su trabajo en el musical ‘The Wiz’, Lucero Mijares dejó claro qué tipo de hombre espera para su madre, quien ha sido una figura muy querida en el mundo del entretenimiento.

Lucero Mijares y su deseo para el futuro novio de su mamá

Durante la entrevista, Lucerito reveló los requisitos que espera para el futuro novio de su madre.

La hija de Lucero y Mijares no dejó de lado su faceta protectora y cariñosa hacia su madre, asegurando que el próximo hombre en la vida de Lucero debería ser alguien que la valore profundamente. “Que busque al hombre perfecto, alguien que la trate como una princesa”, fueron las palabras de la talentosa joven, quien a pesar de su corta edad, demostró ser una hija muy atenta a los sentimientos de su querida y famosa mamá con quien tiene una relación muy cercana.

Por si no lo viste: Lucero Mijares defiende a Ángela Aguilar tras abucheo en los Kids’ Choice Awards; ¡exige que la respeten!

Lucero se molesta por preguntas de la prensa sobe su vida amorosa hacia su hija

En redes sociales, la ‘Novia de América’ enfureció por las preguntas que le hicieron a su hija no solo sobre su vida amorosa, sino temas que según cree, nada tienen que ver con ella, como el abucheo que recibió Ángela Aguilar recientemente.

Algunos fans pidieron encarecidamente que “dejen de preguntarle a Lucerito sobre la vida amorosa de su mamá”, lo que apoyó la cantante dejando comentarios como: “¿Qué tendrá que ver ella con lo mío? En serio, qué triste que no haya mente para preguntar algo más interesante. Ella tiene mucho de qué hablar de su vida”.

Entérate: Lucero presume a su hijo en su cumpleaños y muestra cómo ha crecido: “Mi favorito”

Que tendrá que ver ella con nada de lo mío?

En serio qué triste que no haya mente para preguntar algo más interesante. Ella tiene mucho de qué hablar de su vida. https://t.co/2ypHEBiIwO — Lucero (@LuceroMexico) November 19, 2024

Lucero continuó expresando su desagrado a otras preguntas de los medios hacia su talentosa hija y escribió:



“Qué decente es Lucerito para contestar preguntas absurdas”,

“Qué desesperación que le pregunten puras barbaridades. ¿Ella qué tiene que ver?”,

“Es más, ¿alguien se enteró del premio que ganó hoy? Ni de eso (que era lo importante) le preguntaron!”.

Es más. Alguien se enteró del premio que ganó hoy?

Ni de eso (que era lo importante) le preguntaron! https://t.co/mn9lW5dzAg — Lucero (@LuceroMexico) November 19, 2024

¿Cómo vivió Lucero Mijares el divorcio de sus papás?

En ocasiones anteriores, la cantante ha mencionado que la separación de sus papás no le afectó porque aún era muy pequeña. “La recuerdo (su niñez) muy linda y sabes que, todo el tiempo me dicen, '¿Oye y el divorcio te afectó mucho? ', y la verdad no porque tenía 5 años, entonces no me acuerdo de mucho”, confesó.

Recordemos que Lucero y Mijares se divorciaron en 2011 y causaron un gran dolor en sus fans siendo que eran una de las parejas más queridas del espectáculo.

No te pierdas: Lucero Mijares rompe en llanto tras conocer a Ariana Grande y a Cynthia Erivo: “Las amo”

A Lucerito no le afectó el divorcio de sus padres porque era muy pequeña / Twitter

En los últimos meses la expareja ha dado de qué hablar por una posible reconciliación cuando se dedican temas en la gira que tienen juntos. Sin embargo esto solo es el reflejo de lo bien que se llevan aunque ya no estén juntos como pareja.

Ambos se han dado oportunidades nuevas en el amor. Lucero estuvo con el empresario Michel Kuri, pero finalizaron su relación y la actriz se encuentra sin pareja actualmente. Mijares por su parte tiene un romance con Pita de la Vega.

¿Qué dice Lucero de su vida amorosa?

En nuestro martes de TVNotas de la edición 1444, le preguntamos a Lucero si tiene pareja: “Estoy muy bien. En paz y con armonía. Eso es lo importante cuando te sientes enamorado, pero de la vida, y que tienes ilusión”, dijo.

Y finalizó sobre el tema dejando claro que no volverá con el padre de sus hijos: “Con Mijares no voy a volver porque ya tenemos un proyecto de vida diferente. Ya no somos los de hace veintitantos y el proyecto cambia. Somos los papás de nuestros hijos, que son nuestro máximo tesoro”.

Por si no lo viste: Lucero: ¡su nueva película con Benny Ibarra! Lucerito, Mijares, el amor ¡y más!