Lucero Mijares rompe en llanto tras conocer a Ariana Grande y a Cynthia Erivo: “Las amo”

La Ciudad de México se vistió de gala para recibir a los protagonistas de ‘Wicked’, la esperada adaptación cinematográfica del aclamado musical de Broadway.

Ariana Grande, Cynthia Erivo y Jonathan Bailey llegaron al país para el estreno del filme, que promete convertirse en un éxito de taquilla cuando se estrene el próximo 21 de noviembre. La historia, basada en la famosa obra que debutó en Broadway en 2003, explora los orígenes de los personajes del clásico ‘El mago de Oz’, centrándose en la transformación de la malvada bruja del oeste.

La alfombra roja, conducida por Tania Rincón y Diego Alfaro, se ambientó con una recreación del emblemático camino amarillo que los fans recordarán de la historia del mago de Oz.

Protagonistas de Wicked causan sensación en México

Las estrellas internacionales no perdieron la oportunidad de conectar con el público mexicano. Cynthia Erivo emocionó a la multitud al gritar “¡Viva México!”, y señaló que los fans mexicanos eran “los más especiales porque se podía sentir su cariño”. Jonathan Bailey, por su parte, comentó que la Ciudad de México es su “lugar favorito”, lo que desató aplausos y gritos de euforia. Pero el momento más memorable de la noche fue protagonizado por Ariana Grande, quien sorprendió a todos al decir en español: “¡Te amo mucho!”, provocando un estallido de alegría entre los cientos de seguidores presentes.

El emotivo encuentro de Lucero Mijares con Ariana Grande

La visita de las estrellas de ‘Wicked’ generó gran euforia entre sus seguidores, y uno de los momentos más destacados ocurrió durante un meet & greet en el hotel St. Regis, donde los fans tuvieron la oportunidad de conocer a las actrices principales. Entre los asistentes se encontraba Lucero Mijares, hija de los cantantes Lucero y Mijares, quien compartió su experiencia a través de un video en TikTok.

Lucero Mijares, quien fue protagonista de ‘El mago (The wiz) relató emocionada cómo fue su encuentro con Ariana Grande y Cynthia Erivo.

“Fue increíble, como pueden notar lloré bastante, no con ellas afortunadamente, y les quería decir muchísimas cosas, pero obviamente me quedé súper trabada. Las amo, las adoro, han sido parte de mi vida por mucho tiempo”, confesó Lucero Mijares, dejando ver su admiración por las artistas internacionales.

Lo que más sorprendió a la joven fue el gesto de amabilidad de Ariana Grande. “La sencillez de las dos no lo puedo creer. Ariana me dijo que le encantaba mi pelo, que estaba muy bonita y me morí. Le dije que las admiraba, que las quería”, agregó Lucero, dejando claro el impacto que tuvo este encuentro en ella.

El consejo de Ariana Grande y Cynthia Erivo

El tiempo que Lucero Mijares compartió con Ariana Grande y Cynthia Erivo fue breve, pero significativo. La joven aprovechó la oportunidad para conversar sobre la importancia de ser auténtica y perseverante en el mundo del espectáculo. Según Lucero, Ariana y Cynthia compartieron consejos sobre mantenerse fiel a una misma, sin importar los desafíos. “Hay que ser nosotras mismas, estemos donde estemos. Habrá muchos ‘no’ y muchas audiciones que nos darán un ‘no’, pero hay que seguir adelante”, mencionó Lucero, visiblemente conmovida.

